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Кубок мира по биатлону — 2022/2023: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов в Эстерсунде 12 марта 2023

Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Сможет ли Вирер вырвать трофей у соперниц? LIVE
Татьяна Постникова
Кубок мира по биатлону, Доротея Вирер
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Программу этапа в Эстерсунде завершают зрелищные масс-старты.
Полное расписание Кубка мира по биатлону - 2022/2023
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2022/2023

В Эстерсунде подходит к завершению восьмой этап Кубка мира по биатлону — 2022/2023. В воскресенье, 12 марта, там пройдут две заключительные гонки — женский и мужской масс-старты. Начало — в 15:00 и 18:00 мск.

Женская гонка может до предела обострить борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира. Если итальянки Лиза Виттоцци и Доротея Вирер смогут превзойти француженку Жулию Симон, то сохранят шансы на главный трофей по итогам сезона. А в мужской гонке интересно будет посмотреть, кто же будет лучшим в отсутствие братьев Бё, пропускающих этап из-за коронавируса.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женской и мужской гонок с общего старта и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за Кубком мира вместе с нами!

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Live Татьяна Постникова

Предыдущий масс-старт проходил на чемпионате мира. Тогда победу одержала Ханна Эберг, второй стала Ингрид Тандервольд, а тройку призёров замкнула Жулия Симон. О том, как это было, читайте в нашем материале.

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14:42 Татьяна Постникова

До начала гонки осталось менее, чем 20 минут. Давайте посмотрим на стартовый протокол. В первой пятёрке стартуют Жулия Симон, Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Эльвира Эберг и Денизе Херрман-Вик.

Более подробно список стартующих вы можете посмотреть здесь.

14:39 Татьяна Постникова

Доротея Вирер, одна из претенденток на медали сегодня, призналась, что нервничает перед каждой гонкой на Кубке мира.

Мой тренер говорит, что никогда не встречал профессиональной спортсменки с такой низкой самооценкой и такими хорошими результатами. Я бы хотела иметь высокую самооценку и радоваться своим результатам. Но перед каждой гонкой я испытываю страх, боюсь проехать плохо и не суметь чисто отстрелять. Правда, теперь я научилась с этим мириться, — сказала Вирер.
14:19 Татьяна Постникова

Сегодняшние масс-старты — предпоследние на этапах Кубка мира. Ещё по одной гонке с общего старта планируется на этапе в Осло. Тем не менее сегодняшние гонки крайне важны с точки зрения борьбы за «Малый хрустальный глобус».

У женщин за два старта до конца лидирует Жулия Симон. 39 очков ей уступает Лиза Тереза Хаузер. С отставанием в 45 очков от лидера идёт Анаис Шевалье-Буше. Четвёртое место занимает Лиза Виттоцци (74 очка до Симон), пятое - Линн Перссон (91 очко до Симон) и топ-6 замыкает Софи Шово (91 очко от Симон).

Зачёт масс-стартов, женщины

Зачёт масс-стартов, женщины

14:11 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня этап Кубка мира в Эстерсунде завершается масс-стартами. Начало женской гонки в 15.00, мужской — в 18.00 по Москве.

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