Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Сможет ли Вирер вырвать трофей у соперниц? LIVE

В Эстерсунде подходит к завершению восьмой этап Кубка мира по биатлону — 2022/2023. В воскресенье, 12 марта, там пройдут две заключительные гонки — женский и мужской масс-старты. Начало — в 15:00 и 18:00 мск.
Женская гонка может до предела обострить борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира. Если итальянки Лиза Виттоцци и Доротея Вирер смогут превзойти француженку Жулию Симон, то сохранят шансы на главный трофей по итогам сезона. А в мужской гонке интересно будет посмотреть, кто же будет лучшим в отсутствие братьев Бё, пропускающих этап из-за коронавируса.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женской и мужской гонок с общего старта и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за Кубком мира вместе с нами!
Предыдущий масс-старт проходил на чемпионате мира. Тогда победу одержала Ханна Эберг, второй стала Ингрид Тандервольд, а тройку призёров замкнула Жулия Симон. О том, как это было, читайте в нашем материале.
До начала гонки осталось менее, чем 20 минут. Давайте посмотрим на стартовый протокол. В первой пятёрке стартуют Жулия Симон, Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Эльвира Эберг и Денизе Херрман-Вик.
Более подробно список стартующих вы можете посмотреть здесь.
Доротея Вирер, одна из претенденток на медали сегодня, призналась, что нервничает перед каждой гонкой на Кубке мира.
Мой тренер говорит, что никогда не встречал профессиональной спортсменки с такой низкой самооценкой и такими хорошими результатами. Я бы хотела иметь высокую самооценку и радоваться своим результатам. Но перед каждой гонкой я испытываю страх, боюсь проехать плохо и не суметь чисто отстрелять. Правда, теперь я научилась с этим мириться, — сказала Вирер.
Сегодняшние масс-старты — предпоследние на этапах Кубка мира. Ещё по одной гонке с общего старта планируется на этапе в Осло. Тем не менее сегодняшние гонки крайне важны с точки зрения борьбы за «Малый хрустальный глобус».
У женщин за два старта до конца лидирует Жулия Симон. 39 очков ей уступает Лиза Тереза Хаузер. С отставанием в 45 очков от лидера идёт Анаис Шевалье-Буше. Четвёртое место занимает Лиза Виттоцци (74 очка до Симон), пятое - Линн Перссон (91 очко до Симон) и топ-6 замыкает Софи Шово (91 очко от Симон).
Зачёт масс-стартов, женщины
Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня этап Кубка мира в Эстерсунде завершается масс-стартами. Начало женской гонки в 15.00, мужской — в 18.00 по Москве.
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