Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Сможет ли Вирер вырвать трофей у соперниц? LIVE

В Эстерсунде подходит к завершению восьмой этап Кубка мира по биатлону — 2022/2023. В воскресенье, 12 марта, там пройдут две заключительные гонки — женский и мужской масс-старты. Начало — в 15:00 и 18:00 мск.

Женская гонка может до предела обострить борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира. Если итальянки Лиза Виттоцци и Доротея Вирер смогут превзойти француженку Жулию Симон, то сохранят шансы на главный трофей по итогам сезона. А в мужской гонке интересно будет посмотреть, кто же будет лучшим в отсутствие братьев Бё, пропускающих этап из-за коронавируса.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женской и мужской гонок с общего старта и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за Кубком мира вместе с нами!

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