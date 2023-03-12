«Я плохо помню, что случилось». Жёсткое столкновение российских биатлонистов на повороте

На внутренних российских стартах порой кипит такая горячая борьба, что и Кубку мира не снилось. Лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов не дадут соврать – у них дело дошло до падения и крови.
В биатлоне такого накала драмы нет, но жёстких столкновений избежать не удаётся. В заключительной гонке Кубка Содружества – 2022/2023 трассу не поделили Даниил Серохвостов и Кирилл Бажин. Произошло это почти на ровном месте, когда до принципиальной борьбы было далеко.
Спортсмены выкатывались к первому огневому рубежу на второй-третьей позициях, за спиной у Эдуарда Латыпова. На повороте Бажин слишком сблизился с Серохвостовым и зацепил тому лыжу – оба повалились в снег. Столкновение, надо признать, выглядело довольно жёстко и опасно.
Даниил Серохвостов с винтовкой
Фото: Кадр из трансляции
К счастью, спортсмены быстро поднялись. Стало понятно, что им удалось обойтись без травм. Вот только совсем без последствий падение не прошло: Даниил повредил винтовку. До лёжки он доехал с оружием в руке, но когда устроился на коврике, то обнаружил, что стрелять из неё невозможно. Оставалось только сняться с гонки. Бажин сумел гонку продолжить, но о сражении за высокие места речи уже не было: он стал 26-м.
«Я ехал со спуска перед первой стрельбой за Эдуардом Латыповым, Кирилл Бажин объезжал слева. Я начал толкаться в поворот, ехал за Эдиком, не обгонял. Кирилл просто вплотную ко мне приблизился, я так понял, на лыжу мне наехал. Меня резко развернуло, и я упал. Плохо помню, как это конкретно случилось. Просто ехал – и упал. При этом сломались обоймы, колпаки, патроны выпали. Я приехал на рубеж, а у меня патронов нет. В одной обойме остались патроны, я попробовал стрельнуть, но ствол не стрелял. Видимо, снег сильно забился. Сейчас оружейник проверит винтовку», – приводит слова Серохвостова пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Победу в гонке одержал Эдуард Латыпов, сохранивший хладнокровие на заключительном огневом рубеже. Для него эта победа стала шестой подряд в гонках Кубка Содружества. Россиянин с большим отрывом от конкурентов выиграл общий зачёт и получил особый трофей на церемонии награждения.
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