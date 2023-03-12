«Собираю деньги на пиво. «Полтос» уже есть». Без Серохвостова наш биатлон был бы скучным

Даниил Серохвостов в этом сезоне однозначно заслуживает отдельный приз главного шоумена и шутника сборной России по биатлону.

Он активно ведёт самый популярный среди биатлонистов телеграм-канал и радует болельщиков необычными забавными выходками.

Без него наш биатлон в изоляции был бы намного скучнее.

«Была идея доехать на финиш с бутылочкой»

В гонке преследования на заключительном этапе Кубка Содружества в Тюмени Даниил Серохвостов удивил болельщиков нестандартным прохождением финишной прямой. Он растолкался на спуске и последние сто метров дистанции прошёл «накатом», то есть ни разу не оттолкнулся палками до самого финиша. Там, где спортсмены отдают последние силы, пытаясь преодолеть последние метры как можно быстрее, Серохвостов еле-еле докатился до черты.

Впрочем, Даниил мог позволить себе такую забавную выходку, так как после заключительной стрельбы он уверенно шёл вторым с преимуществом более чем в 20 секунд. Да и побороться за первое место у Серохвостова шансов также не было, так как Латыпов выигрывал слишком много – около минуты. Так почему бы не повеселиться самому и не порадовать болельщиков?

Тем более что даже тренер не против такого прикола.

«Даня, это Даня (улыбается). Он развлекает людей, веселит народ. Я за такое замечания не делаю, всё-таки это для болельщиков», – сказал Артём Истомин.

Сам Серохвостов рассказал, что у него была идея финишировать ещё ярче, но от значительно дерзкой задумки он в последний момент отказался.

«После рубежа мне тренеры сказали не бежать. Поэтому я шёл пешком, где мог, отдыхал, экономил силы (улыбается). И в конце я толкнулся и думаю, больше не буду толкаться, так доеду, вроде, лыжи позволяют. И вот доехал. Это не перформанс, просто мне лень было толкаться (улыбается). Было ли такое раньше? Нет, раньше я не финишировал в тройке так уверенно (смеётся).

Мне дали попить ещё на подъёме, и у меня была идея с бутылочкой доехать на финиш, типа я пью. Но не стал так делать, выкинул бутылочку, потому что я услышал, как парням позади меня уже начали кричать, они тактически игрались, и я подумал, что если бутылочка упадёт, то я запнусь, развалюсь и до финиша тогда вообще не доеду», – с улыбкой рассказал Серохвостов.

«Засниму, как их размотаю»

До этого Серохвостов устроил мини-шоу во время масс-старта на чемпионате России в Ижевске. На старте Даниил попытался взять реванш у Эдуарда Латыпова, который незадолго до этого победил Серохвостова в забеге на 100 метров на лыжах. Однако соревновался Даниил нестандартным способом: он пробежал те же 100 метров, но только без лыж и параллельно со стартующими биатлонистами. По мнению Серохвостова, взять реванш ему удалось.

«Я просто подошёл на стадион расписаться в документах и, когда выходил, увидел, что дают старт. Я подошёл и поснимал Антона, Эдика, спросил, как у них самочувствие, готовы ли они бороться, но это я уже не выложил. И подумал, что сейчас засниму, как их размотаю. Но мне репортёры не дали от самого старта бежать, выгоняли меня оттуда, пришлось немного отойти, и поэтому у меня было преимущество. В этот момент они не знали, что со мной соревнуются (улыбается)», – прокомментировал видео Серохвостов.

Кстати, Даниил веселит не только болельщиков, но и других биатлонистов. В гостинице на «Жемчужине Сибири», где во время заключительного этапа Кубка Содружества жила вся сборная России, в коридоре возле своего номера он поставил вот такую баночку-копилку, на которой написал «На кофе».

Правда, сборы шли не очень успешно, и цель пришлось пересмотреть.

«Уже собираю на пиво, на кофе не скидываются (смеётся). На пиво скинули уже полтос, но мелочью. В банке было больше денег? Это была моя приманка, чтобы люди думали, что там есть деньги», – посмеялся Даниил.

Однозначно с такими небольшими невинными приколами наш биатлон становится только ярче. Не всё же только медали и очки считать.