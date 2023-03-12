Французский юноша разбушевался на Кубке мира по биатлону. Растёт новый Мартен Фуркад?

Братья Бё, заболевшие коронавирусом и отправившиеся домой вместо этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде, оказали нейтральным болельщикам биатлона неоценимую услугу. Те, кто не болеет за сборную Норвегии, увидели хоть какое-то разнообразие. Да, мужскую эстафету всё равно выиграл резервный состав сборной Норвегии, а в масс-старте лучшими были Кристиансен и Дале, но теперь и хоть кому-то ещё достались награды.
Среди этих «кого-то ещё» оказался француз Эрик Перро. 21-летний француз стал третьим в гонке с общего старта. И похоже, что это не случайный прорыв, а закономерный результат атлета, созревающего для больших побед.
Да, этапы Кубка мира после главного старта сезона нередко преподносят самые разные сюрпризы. Лидеры, отработавшие чемпионат мира или Олимпиаду на пределе сил, сдают позиции, пропускают гонки, и в этих условиях свой шанс получают атлеты из ближайшего резерва, зачастую талантливая молодёжь.
Эрик Перро не новичок на Кубке мира. Он впервые попробовал силы на высшем уровне ровно два года назад – в заключительном спринте сезона-2020/2021. Занял тогда 76-е место, но атмосферу большого турнира прочувствовал.
С прошлого сезона Эрик прописался в составе сборной Франции. Там и без него было полно звёзд, но Перро из обоймы не выпадал. Обычно финишировал примерно на 40-х местах, но пару раз помогал сборной в эстафете (до медалей Франция не добиралась), а ещё один раз был восьмым в спринте.
Текущий сезон для Перро был непростым. Эрик начал тяжеловато, в Хохфильцене и Анси не попал даже в пасьют из спринта и был сослан на этап Кубка IBU. Но там француз всех вынес и был тренерами реабилитирован.
В итоге Эрик поехал даже на чемпионат мира, где выступил в трёх личных гонках, но выше 32-го места не поднялся. Зато после главного старта почему-то прибавил так, что все ахнули. В Нове-Место взял и вместе с Жанмонно выиграл сингл-микст. А в Эстерсунде стал шестым в индивидуальной гонке, вторым в составе эстафеты и теперь вот – третьим в масс-старте. Есть первая медаль!
Стоит отметить, что Перро прорвался на пьедестал во многом за счёт скорости. Чистый лыжный ход у него четвёртый – в полуминуте от Понсилуомы, но швед вообще был значительно быстрее всех, вот только стрелял отвратительно.
Перро же заключительный огневой рубеж покинул в довольно плотной группе биатлонистов, сражавшихся за места со второго по шестое, и в этой пятёрке смог разобраться со всеми, кроме норвежца Дале. А этот парень хоть и не звезда первой величины в своей сборной, но опытный и мастеровитый боец.
Конечно, по двум успешным этапам рано судить о будущем биатлониста. Безусловно, болельщикам сборной Франции хотелось бы видеть в нём нового Рафаэля Пуаре или Мартена Фуркада, но торопиться с выводами не нужно.
Хотя последить за успехами этого юноши стоит. Если он в 21 год навязывает борьбу куда более опытным и сильным соперникам, то что будет дальше?
- 12 марта 2023
-
21:23
-
20:38
-
20:35
-
20:15
-
19:40
-
18:36
-
18:25
-
17:28
-
17:19
-
16:18
-
15:33
-
14:02
-
13:48
-
13:11
-
13:07
-
13:04
-
12:37
-
12:26
-
12:10
-
11:55
-
11:30
-
11:12
-
10:27
-
09:40
-
09:35
-
09:00
- 11 марта 2023
-
22:34
-
20:51
-
20:18
-
20:09
-
19:41
-
17:35
-
17:10
-
14:16
-
13:58