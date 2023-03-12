Французский юноша разбушевался на Кубке мира по биатлону. Растёт новый Мартен Фуркад?

Эрик Перро завоевал свою первую личную медаль на высшем уровне. Совсем недавно он был полностью в тени звёздных соотечественников.

Братья Бё, заболевшие коронавирусом и отправившиеся домой вместо этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде, оказали нейтральным болельщикам биатлона неоценимую услугу. Те, кто не болеет за сборную Норвегии, увидели хоть какое-то разнообразие. Да, мужскую эстафету всё равно выиграл резервный состав сборной Норвегии, а в масс-старте лучшими были Кристиансен и Дале, но теперь и хоть кому-то ещё достались награды.

Среди этих «кого-то ещё» оказался француз Эрик Перро. 21-летний француз стал третьим в гонке с общего старта. И похоже, что это не случайный прорыв, а закономерный результат атлета, созревающего для больших побед.

прямо сейчас. Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру

Да, этапы Кубка мира после главного старта сезона нередко преподносят самые разные сюрпризы. Лидеры, отработавшие чемпионат мира или Олимпиаду на пределе сил, сдают позиции, пропускают гонки, и в этих условиях свой шанс получают атлеты из ближайшего резерва, зачастую талантливая молодёжь.

Эрик Перро не новичок на Кубке мира. Он впервые попробовал силы на высшем уровне ровно два года назад – в заключительном спринте сезона-2020/2021. Занял тогда 76-е место, но атмосферу большого турнира прочувствовал.

С прошлого сезона Эрик прописался в составе сборной Франции. Там и без него было полно звёзд, но Перро из обоймы не выпадал. Обычно финишировал примерно на 40-х местах, но пару раз помогал сборной в эстафете (до медалей Франция не добиралась), а ещё один раз был восьмым в спринте.

Текущий сезон для Перро был непростым. Эрик начал тяжеловато, в Хохфильцене и Анси не попал даже в пасьют из спринта и был сослан на этап Кубка IBU. Но там француз всех вынес и был тренерами реабилитирован.

В итоге Эрик поехал даже на чемпионат мира, где выступил в трёх личных гонках, но выше 32-го места не поднялся. Зато после главного старта почему-то прибавил так, что все ахнули. В Нове-Место взял и вместе с Жанмонно выиграл сингл-микст. А в Эстерсунде стал шестым в индивидуальной гонке, вторым в составе эстафеты и теперь вот – третьим в масс-старте. Есть первая медаль!

Стоит отметить, что Перро прорвался на пьедестал во многом за счёт скорости. Чистый лыжный ход у него четвёртый – в полуминуте от Понсилуомы, но швед вообще был значительно быстрее всех, вот только стрелял отвратительно.

Перро же заключительный огневой рубеж покинул в довольно плотной группе биатлонистов, сражавшихся за места со второго по шестое, и в этой пятёрке смог разобраться со всеми, кроме норвежца Дале. А этот парень хоть и не звезда первой величины в своей сборной, но опытный и мастеровитый боец.

Конечно, по двум успешным этапам рано судить о будущем биатлониста. Безусловно, болельщикам сборной Франции хотелось бы видеть в нём нового Рафаэля Пуаре или Мартена Фуркада, но торопиться с выводами не нужно.

Хотя последить за успехами этого юноши стоит. Если он в 21 год навязывает борьбу куда более опытным и сильным соперникам, то что будет дальше?