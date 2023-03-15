Главная звезда биатлона уходит из спорта. Норвежка справилась с астмой и стала великой

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд – настоящий феномен.

Это спортсменка, которая из ноунейма неожиданно превратилась в главную звезду биатлона. Вот только сиять вечно невозможно, это понимает и сама Марте. Перед стартом заключительного этапа Кубка мира норвежка объявила о завершении карьеры по окончании сезона. Она уходит в статусе легенды не только норвежского, но и мирового биатлона.

«Я жила в постоянном стрессе»

История Марте Рёйселанд – история настоящего преодоления. Кажется, с первых дней жизни всё было против того, чтобы норвежка занималась спортом. Марте родилась с сильной астмой, которую, к счастью, удалось взять под контроль к школьному возрасту.

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«Начало жизни у меня было тяжёлым. Я родилась с очень серьёзной астмой. С первых минут жизни у меня были проблемы с дыханием, – рассказывала Марте NRK. – Всё было настолько плохо, что маме пришлось бросить работу, чтобы присматривать за мной. В самый худший период объём лёгких у меня был настолько маленьким, что создавалось ощущение, будто дышишь через соломинку. Если кто-то пробовал, то знает, что это довольно трудно. Я помню страх, что не смогу дышать. Мне по-прежнему неприятно, к примеру, задерживать дыхание под водой. Я не могу этого вынести. Это наверняка сидит где-то внутри с тех времён».

Преодолевать многое пришлось и после, уже когда Марте начала заниматься биатлоном в девятом классе.

«Первые полгода я ненавидела биатлон. В группе были только мальчики – войны снежками, толкание и стычки. Если бы всё зависело только от меня, то я бы бросила после двух тренировок. Но я очень рада, что папа – я говорю «заставил», но он же этого не делал – уговорил меня попробовать ещё чуть-чуть. А через полгода я страстно увлеклась этим видом спорта».

Вот только даже после этого мир спорта не слишком радушно принимал Марте. После поступления в лыжную гимназию в Сирдале жизнь юной биатлонистки превратилась в настоящий ад. Неорганизованной девушке было сложно жить в жёстких рамках. Кроме того, Марте оказалась худшей в классе по успеваемости и результатам, все одноклассники были гораздо сильнее её.

«Я все время не успевала, пыталась догонять, догонять, догонять. Мне кажется, я жила в постоянном стрессе, думая, что никогда не достигну цели, никогда не выйду в ноль – как со школой, так и с биатлоном. Так что первый год в гимназии вышел лихорадочным, но я многому научилась», – вспоминала Рёйселанд.

Спустя год упорной работы бесталанная Марте начала показывать лучшие результаты в классе и стала получать высокие оценки. Большую роль в этом сыграла работа с экс-тренером сборной Норвегии Рогером Груббеном.

«Я рада, что была одной из слабейших»

Всё всем доказала Марте лишь на взрослом уровне. Правда, для этого долгие годы ей вновь пришлось быть в роли догоняющей. На Кубке мира Рёйселанд дебютировала практически одновременно с другой звездой норвежской сборной – Тириль Экхофф. Почти всё время Марте была в тени своей на редкость талантливой партнёрши по команде, но упорная работа в итоге позволила спортсменке стать круче Экхофф.

Марте Рёйселанд Фото: MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

Сейчас Марте – настоящая живая легенда. Она – трёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница «Большого хрустального глобуса» и двух «Малых хрустальных глобусов». Но, кажется, по-настоящему величие Рёйселанд отображают рекорды чемпионатов мира. Норвежка – первая биатлонистка, завоевавшая медали во всех гонках ЧМ. В Антхольце-2020 она поднялась на подиум во всех гонках, завоевав пять золотых и две бронзовых награды.

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Но, что важнее, Марте – рекордсмен по числу золотых медалей ЧМ. У неё их 13, на одну больше, чем у Магдален Нойнер. Последнее золото Рёйселанд выиграла на ЧМ-2022, пропустив половину сезона из-за последствий болезни. Это что-то действительно невероятное!

«Мне дало преимущество то, что я всегда немного отставала от других. Я никогда не была лучшей. В этом смысле я рада, что была одной из слабейших», — объясняла Марте.

Но теперь-то Рёйселанд – по-настоящему лучшая, из действующих пока спортсменок – уж точно. Она много и упорно работала, чтобы из аутсайдера и отстающего стать догоняющим, а впоследствии чемпионом. Марте ждала своего звёздного часа слишком долго, но, кажется, это всё по-настоящему окупилось. Удивительно, что за это время она не сломалась, а продолжала бороться!

Даже сейчас, учитывая пропуск половины сезона, Марте была невероятно сильна, что доказывает большое количество медалей. Пускай это не пик карьеры, но уж точно результат, близкий к вершине. Наверное, поэтому уход норвежки из спорта, несмотря на его закономерность, всё равно выглядит неожиданным. Марте выиграла всё, что можно, и показала всем, что через тернии действительно можно добраться к звёздам.

«Моя история — это история тяжёлой работы, – говорила Рёйселанд. – Он показывает, что предпосылками успеха является не только талант. Я никогда не была ни ребёнком-звездой, ни большим талантом. Но я была целеустремлённой и трудолюбивой. В моей жизни были хорошие люди, которые мотивировали меня и давали мне уверенность. Упорный труд побеждает талант, когда тот не работает усердно.

Моя цель никогда не заключалась в том, чтобы стать лучшей в мире за одну ночь. Она была в том, чтобы становиться немного лучше каждый день. Я надеюсь, что смогу стать источником вдохновения для нового поколения спортсменов».

И, несомненно, Марте станет примером подражания для множества биатлонистов, а особенно биатлонисток. Ведь такие сложные истории преодоления великих спортсменов не забываются.