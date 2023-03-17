В женском общем зачёте нешуточная интрига: Доротея вполне может достать Жулию и отобрать у неё «Глобус».

Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Вырвет ли Вирер трофей у француженки Симон? LIVE

В Хольменколлене (Норвегия) продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону. В пятницу, 17 марта, состоится одна гонка — женский спринт. Планировалось, что гонка начнётся в 17:20 мск, однако из-за погодных условий спринт перенесён на 17:50.

Главная интрига концовки сезона — борьба за «Большой хрустальный глобус» среди женщин. Жулия Симон пока удерживает первое место, но Доротея Вирер стремительно её догоняет. Успеет ли итальянка обойти француженку за три оставшиеся гонки? Узнаем это совсем скоро!

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женского спринта и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за гонкой вместе с нами!