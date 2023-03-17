Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Вырвет ли Вирер трофей у француженки Симон? LIVE

В Хольменколлене (Норвегия) продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону. В пятницу, 17 марта, состоится одна гонка — женский спринт. Планировалось, что гонка начнётся в 17:20 мск, однако из-за погодных условий спринт перенесён на 17:50.
Главная интрига концовки сезона — борьба за «Большой хрустальный глобус» среди женщин. Жулия Симон пока удерживает первое место, но Доротея Вирер стремительно её догоняет. Успеет ли итальянка обойти француженку за три оставшиеся гонки? Узнаем это совсем скоро!
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женского спринта и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за гонкой вместе с нами!
Лидер общего зачёта Жулия Симон поделилась ожиданиями от заключительного этапа Кубка мира.
«Хорошо, что на протяжении всего сезона я хорошо выступала, но нужно приложить усилия, чтобы взять «Большой хрустальный глобус». Я постараюсь ничего не менять в своей тактике. Перед гонкой я ставлю перед собой маленькие цели, чтобы не быть застигнутой врасплох и не потерять бдительность в уверенности, что победа уже в моих руках. Я придумывала план к каждой гонке в этом сезоне, это было ключевым моментом. Стараюсь не слишком много думать о жёлтой майке».
Сейчас в Хольменколлене из-за снегопада очень плохая видимость. Надеемся, что погода всё-таки позволит провести гонку.
Фото: IBU
Старт женского спринте перенесён
Новость от организаторов Кубка мира в Хольменколлене: старт женского спринта перенесён на 30 минут. Новое время начала гонки — 17:50.
Причиной отложенного начала гонки стал снегопад, из-за которого возникли проблемы с видимостью на трассе.
До старта спринта общий зачёт среди женщин выглядит следующим образом. Шансы Вирер на победу не так велики, но борьбу за «Глобус» итальянка продолжает.
Самое интересно, что у женщин до сих пор сохраняется интрига в борьбе за «Большой хрустальный глобус»! Сейчас первое место в общем зачёте занимает Жулия Симон, у неё 1003 очка. На втором месте идёт Доротея Вирер с 859 очками. Удастся ли опытной итальянке вырвать победу у Симон, которая борется за первый «Большой глобус» в карьере?
Марте Рёйселанд стала победительницей предыдущего спринта сезона в Нове-Место. Вспоминаем самые яркие моменты этой гонки.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko
До старта женского спринта остаётся ещё час! Предлагаем ознакомиться со стартовыми протоколами гонки, найти их можно вот здесь.
Помимо Рёйселанд о завершении карьеры объявили ещё несколько звёздных биатлонисток. Рассказываем, кого из спортсменок в Хольменколлене мы увидим на лыжне в последний раз.
Обладательницей «Глобуса» в спринтах по итогам прошлого сезона стала норвежка Марте Рёйселанд. Однако начало текущего сезона она пропустила из-за болезни, поэтому побороться за трофей в этом году у неё уже не получится.
Накануне старта заключительного этапа Кубка мира Рёйселанд объявила о завершении карьеры, так что спринт в Хольменколлене станет последним для лидера сборной Норвегии.
На данный момент самые большие шансы на победу в зачёте спринтов у Денизе Херрман. В этом сезоне немка выиграла спринт в Хохфильцене, заняла третье место в спринтерской гонке в Анси и ещё четыре раза финишировала шестой. На счету Херрман 310 очков, промежуточное второе место в рейтинге занимает Доротея Вирер, у которой 296 очков.
Также за «Глобус» будут бороться Эльвира Эберг (263 очка) и Жулия Симон (250). Кому же достанется трофей?
Добрый день, дорогие друзья! Совсем скоро в Хольменколлене стартует заключительный женский спринт этого сезона. По итогам гонки определится обладательница «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтов, следим за развитием событий!
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