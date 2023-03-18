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Кубок мира по биатлону — 2022/2023: онлайн-трансляция мужской гонки преследования и женского спринта 18 марта 2023

Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Йоханнес Бё мчится к новому мировому рекорду! LIVE
Ангелина Николаева
Кубок мира по биатлону, Йоханнес Бё
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Мужчины проводят последнюю в сезоне гонку преследования, а женщины — перенесённый из-за непогоды спринт.
Кубок мира по биатлону - 2022/2023. Полное расписание
Кубок мира по биатлону - 2022/2023. Общий зачёт

В Хольменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. В субботу, 18 марта, будут проведены две гонки: мужской пасьют и женский спринт, перенесённый с пятницы из-за непогоды. Начало мужской гонки — в 14:45 по московскому времени, женской — в 17:00.

В мужской гонке Йоханнес Бё может обновить свой же рекорд по количеству побед в гонках Кубка мира за один сезон. А в женской Жулия Симон попробует досрочно гарантировать себе «Большой хрустальный глобус».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования и женского спринта 18 марта и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!

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Live Ангелина Николаева

Непобедимый норвежец сегодня первым отправится на дистанцию. По итогам спринта он стартует с преимуществом в 24 секунды над ближайшим соперником — Мартином Пансилуомой.

С полным стартовым листом мужской гонки преследования можно ознакомиться здесь.

14:23 Ангелина Николаева

Йоханнес Бё досрочно выиграл «Большой хрустальный глобус» и «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования. А сегодня он будет бороться за 12-ю подряд победу на Кубке мира! Удастся ли ему продолжить победную серию, узнаем совсем скоро.

Йоханнес Бё снова установил фантастический рекорд. Норвежца никто не может остановить! Йоханнес Бё снова установил фантастический рекорд. Норвежца никто не может остановить!
14:16 Ангелина Николаева

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на заключительном этапе Кубка мира этого сезона пройдут сразу две гонки — мужской пасьют и женский спринт.

Йоханнес Бё попытается выиграть уже 15-ю личную гонку на Кубке мира этого сезона. А девушки определят обладательницу «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтерских гонок. Следим за развитием событий!

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