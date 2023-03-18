Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Йоханнес Бё мчится к новому мировому рекорду! LIVE

В Хольменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. В субботу, 18 марта, будут проведены две гонки: мужской пасьют и женский спринт, перенесённый с пятницы из-за непогоды. Начало мужской гонки — в 14:45 по московскому времени, женской — в 17:00.

В мужской гонке Йоханнес Бё может обновить свой же рекорд по количеству побед в гонках Кубка мира за один сезон. А в женской Жулия Симон попробует досрочно гарантировать себе «Большой хрустальный глобус».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования и женского спринта 18 марта и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!

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