Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Йоханнес Бё мчится к новому мировому рекорду! LIVE

В Хольменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. В субботу, 18 марта, будут проведены две гонки: мужской пасьют и женский спринт, перенесённый с пятницы из-за непогоды. Начало мужской гонки — в 14:45 по московскому времени, женской — в 17:00.
В мужской гонке Йоханнес Бё может обновить свой же рекорд по количеству побед в гонках Кубка мира за один сезон. А в женской Жулия Симон попробует досрочно гарантировать себе «Большой хрустальный глобус».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования и женского спринта 18 марта и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!
Непобедимый норвежец сегодня первым отправится на дистанцию. По итогам спринта он стартует с преимуществом в 24 секунды над ближайшим соперником — Мартином Пансилуомой.
С полным стартовым листом мужской гонки преследования можно ознакомиться здесь.
Йоханнес Бё досрочно выиграл «Большой хрустальный глобус» и «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования. А сегодня он будет бороться за 12-ю подряд победу на Кубке мира! Удастся ли ему продолжить победную серию, узнаем совсем скоро.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на заключительном этапе Кубка мира этого сезона пройдут сразу две гонки — мужской пасьют и женский спринт.
Йоханнес Бё попытается выиграть уже 15-ю личную гонку на Кубке мира этого сезона. А девушки определят обладательницу «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтерских гонок. Следим за развитием событий!
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