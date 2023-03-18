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Кубок мира по биатлону — 2022/2023: Йоханнес Бё прервал стрельбу, чтобы попросить болельщиков молчать — видео

Йоханнес Бё совсем обнаглел! Но болельщики были в восторге от его выходки на стрельбище
Михаил Чесалин
Очередная выходка Йоханнеса Бё! Видео
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Норвежец так далеко отрывается от соперников, что может позволить себе и не такое!

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене следом за спринтом выиграл и пасьют. Но это, в общем-то, не новость. На старте у него и так было почти полминуты преимущества, а ещё и ближайшие преследователи ошибались и отпускали его всё дальше.

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Бё, даже промахнувшись на третьем рубеже и пробежав штрафной круг, к заключительной стойке подходил с минутным отрывом от соперников. И на последней стойке позволил себе наглую выходку, которая привела в восторг норвежских болельщиков. Бё так крут, что может себе это позволить.

Он закрыл четыре мишени, потом оторвался от прицела и поднял к губам большой палец, попросив болельщиков на стадионе затихнуть. Те послушались своего кумира, посмотрели, как Бё закрыл и пятую мишень, и возликовали.

Таков нынче биатлон. Йоханнес Бё, уже обеспечивший себе победу в Кубке мира, не испытывает вообще никакого сопротивления, а потому ищет неочевидные возможности развлекать и себя, и публику.

На финише Йоханнес просто гулял. Большой норвежский флаг он взял ещё до последнего подъёма, а на финишной прямой остановился, чтобы кланяться болельщикам. И всё равно выиграл у всех больше 30 секунд!

Вторым в гонке стал француз Фийон Майе. Третьим – Легрейд.

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
18 марта 2023, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
32:34.0
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+32.7
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+49.1

Ну а у Бё в этом сезоне будет ещё одна возможность устроить шоу. В воскресенье на Кубке мира пройдёт заключительная гонка – масс-старт. Хотя там Йоханнесу вряд ли удастся оторваться от соперников на минуту.

Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Йоханнес Бё устроил настоящее шоу на финише! LIVE Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Йоханнес Бё устроил настоящее шоу на финише! LIVE
Йоханнес Бё снова установил фантастический рекорд. Норвежца никто не может остановить! Йоханнес Бё снова установил фантастический рекорд. Норвежца никто не может остановить!
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