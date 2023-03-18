Досрочная развязка. Симон стала пятой в спринте, но забрала «Большой хрустальный глобус»

Обладательница Кубка мира по биатлону среди женщин в сезоне-2022/2023 определилась досрочно – за один день до завершения турнира. Жулия из Франции стала пятой в спринте, но гарантировала себе главный приз.
Если перед этапом в Хольменколлене и была какая-то интрига в борьбе за «Большой хрустальный глобус», то она умерла с переносом спринта из-за непогоды и отменой гонки преследования. Доротее Вирер нужно было слишком много отыгрывать у Симон. Догнать её за три гонки было бы сенсацией, а за две – уже чудом. И чуда не случилось.
Доротея вообще в Норвегии смотрелась не так круто как в Швеции. В спринте она допустила один промах и стала лишь 23-й – тут уже и на результат француженки смотреть смысла не было. Впрочем, Симон всё равно выполнила свою задачу минимум. Ей нужно было попасть в шестёрку, и она попала. Допустила дежурный промах, но была достаточно быстра, чтобы стать пятой.
Теперь даже чисто математически никто не отберёт у француженки её первый «Большой хрустальный глобус». Даже если она не выйдет на масс-старт.
Вообще, интересно, что Жулия в текущем сезоне выиграла всего три гонки, но взяла своей стабильностью. Лишь три раза за сезон в личных гонках она выпадала из десятки. А в остальное время была где-то рядом с пьедесталом.
Что касается спринта в Хольменколлене, то выиграла его Денизе Херрман-Вик, она же забрала и «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачёте. Лишь на три секунды от неё отстала Ханна Эберг. А вместе с ней на пьедестале оказалась и ещё одна шведка – Анна Магнуссон. Француженка Клоэ Шевалье пыталась сбросить её с третьего места, но уступила её времени 0,3 секунды.
До завершения Кубка мира осталось лишь две гонки. Мужской и женский масс-старты пройдут в Хольменколлене в воскресенье, 19 марта.
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