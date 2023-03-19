Сегодня пройдут последние гонки турнира и торжественные церемонии вручения призов по итогам сезона.

Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Неужели Йоханнес Бё останется без «Глобуса»? LIVE

В Хольменколлене (Норвегия) завершается Кубок мира по биатлону — 2022/2023. В воскресенье, 19 марта, пройдут две заключительные гонки — мужской и женский масс-старты. Начало — в 14:50 и 17:10 по Москве.

Обладатели «Больших хрустальных глобусов» определены досрочно, а вот за малые в зачёте масс-стартов ещё будет борьба. У женщин Жулия Симон, конечно, оторвалась довольно далеко, а вот у мужчин всё интереснее: на приз претендуют сразу четыре норвежца: Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Легрейд и Йоханнес Бё. Кому же улыбнётся удача в последней гонке?

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заключительных гонок Кубка мира и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за биатлоном вместе с нами!