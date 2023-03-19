Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Неужели Йоханнес Бё останется без «Глобуса»? LIVE

В Хольменколлене (Норвегия) завершается Кубок мира по биатлону — 2022/2023. В воскресенье, 19 марта, пройдут две заключительные гонки — мужской и женский масс-старты. Начало — в 14:50 и 17:10 по Москве.
Обладатели «Больших хрустальных глобусов» определены досрочно, а вот за малые в зачёте масс-стартов ещё будет борьба. У женщин Жулия Симон, конечно, оторвалась довольно далеко, а вот у мужчин всё интереснее: на приз претендуют сразу четыре норвежца: Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Легрейд и Йоханнес Бё. Кому же улыбнётся удача в последней гонке?
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заключительных гонок Кубка мира и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за биатлоном вместе с нами!
Начался мужской масс-старт! В последний раз в этом сезоне сильнейшие биатлонисты мира отправились на дистанцию!
Сегодня в Хольменколлене густой туман, но жюри приняло решение всё-таки провести гонку. Видимость на стрельбище не самая лучшая, так что результаты гонки могут быть самыми непредсказуемыми!
Со стартовым листом мужской гонки преследования можно ознакомиться вот здесь.
И пока до начала мужского масс-старта остаётся ещё 20 минут, предлагаем вспомнить самые яркие моменты вчерашнего мужского пасьюта.
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Накануне Бё устроил настоящее шоу в гонке преследования! Прямо во время заключительной стрельбы, между четвёртым и пятым выстрелом, он повернулся к болельщикам и приложил указательный палец к губам, после чего закрыл последнюю мишень и эффектно финишировал первым с большим отрывом. Чем непобедимый норвежец удивит сегодня?
Напомним, что Йоханнес Бё досрочно выиграл «Большой хрустальный глобус», а также выиграл «Малые глобусы» в зачёте спринтов и гонок преследования. У него были все шансы забрать и «Глобус» в масс-стартах, но перед этапом в Эстерсунде он заболел коронавирусом и был вынужден пропустить несколько гонок, в том числе и масс-старт.
И вполне возможно, что даже в случае победы Йоханнеса сегодня, он останется без очередного «Глобуса», для этого Кристиансену достаточно занять место не ниже десятого.
Первыми на старт выйдут мужчины, а по итогам гонки определится обладатель «Малого хрустального глобуса» в зачёте масс-стартов! Кто же из норвежцев заберёт трофей?
Сейчас зачёт масс-стартов выглядит следующим образом.
Добрый день, дорогие друзья! Уже сегодня в Хольменколлене пройдут заключительные гонки этого сезона! Совсем скоро сильнейшие биатлонисты мира разыграют «Малые хрустальные глобусы» в масс-стартах.
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