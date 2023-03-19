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Кубок мира по биатлону — 2022/2023: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Хольменколлене 19 марта 2023

Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Неужели Йоханнес Бё останется без «Глобуса»? LIVE
Ангелина Николаева
Кубок мира по биатлону, Йоханнес Бё
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Сегодня пройдут последние гонки турнира и торжественные церемонии вручения призов по итогам сезона.
Полное расписание Кубка мира по биатлону - 2022/2023
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2022/2023

В Хольменколлене (Норвегия) завершается Кубок мира по биатлону — 2022/2023. В воскресенье, 19 марта, пройдут две заключительные гонки — мужской и женский масс-старты. Начало — в 14:50 и 17:10 по Москве.

Обладатели «Больших хрустальных глобусов» определены досрочно, а вот за малые в зачёте масс-стартов ещё будет борьба. У женщин Жулия Симон, конечно, оторвалась довольно далеко, а вот у мужчин всё интереснее: на приз претендуют сразу четыре норвежца: Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Легрейд и Йоханнес Бё. Кому же улыбнётся удача в последней гонке?

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заключительных гонок Кубка мира и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за биатлоном вместе с нами!

Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
Live Ангелина Николаева

Начался мужской масс-старт! В последний раз в этом сезоне сильнейшие биатлонисты мира отправились на дистанцию!

14:45 Ангелина Николаева

Сегодня в Хольменколлене густой туман, но жюри приняло решение всё-таки провести гонку. Видимость на стрельбище не самая лучшая, так что результаты гонки могут быть самыми непредсказуемыми!

14:30 Ангелина Николаева

Со стартовым листом мужской гонки преследования можно ознакомиться вот здесь.

14:28 Ангелина Николаева

И пока до начала мужского масс-старта остаётся ещё 20 минут, предлагаем вспомнить самые яркие моменты вчерашнего мужского пасьюта.

Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.

14:25 Ангелина Николаева

Накануне Бё устроил настоящее шоу в гонке преследования! Прямо во время заключительной стрельбы, между четвёртым и пятым выстрелом, он повернулся к болельщикам и приложил указательный палец к губам, после чего закрыл последнюю мишень и эффектно финишировал первым с большим отрывом. Чем непобедимый норвежец удивит сегодня?

Йоханнес Бё совсем обнаглел! Но болельщики были в восторге от его выходки на стрельбище Йоханнес Бё совсем обнаглел! Но болельщики были в восторге от его выходки на стрельбище
14:23 Ангелина Николаева

Напомним, что Йоханнес Бё досрочно выиграл «Большой хрустальный глобус», а также выиграл «Малые глобусы» в зачёте спринтов и гонок преследования. У него были все шансы забрать и «Глобус» в масс-стартах, но перед этапом в Эстерсунде он заболел коронавирусом и был вынужден пропустить несколько гонок, в том числе и масс-старт.

И вполне возможно, что даже в случае победы Йоханнеса сегодня, он останется без очередного «Глобуса», для этого Кристиансену достаточно занять место не ниже десятого.

14:18 Ангелина Николаева

Первыми на старт выйдут мужчины, а по итогам гонки определится обладатель «Малого хрустального глобуса» в зачёте масс-стартов! Кто же из норвежцев заберёт трофей?

Сейчас зачёт масс-стартов выглядит следующим образом.

14:11 Ангелина Николаева

Добрый день, дорогие друзья! Уже сегодня в Хольменколлене пройдут заключительные гонки этого сезона! Совсем скоро сильнейшие биатлонисты мира разыграют «Малые хрустальные глобусы» в масс-стартах.

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Теги Биатлон Кубок мира Йоханнес Бё Жулия Симон •••

Заглавное фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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