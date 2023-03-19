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Кубок мира по биатлону: скандал в сборной Франции — тренеры команды объявили об уходе и дали бестактное интервью

Скандал в сборной Франции по биатлону. Тренеров отправили на выход, а они не стали молчать
Юлия Сидорова
Кубок мира по биатлону: скандал в сборной Франции
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Венсан Виттоз рассказал о депрессии Эмильена Жаклена. Тот в бешенстве.

Тренеры мужской сборной Франции по биатлону Венсан Виттоз и Патрик Фавр объявили о своём уходе из национальной команды по окончании сезона, хотя имели желание продолжать работу. Причина грядущей отставки – нежелание спортсменов продолжать сотрудничество, которое не даёт результата.

Обидевшиеся тренеры согласились уйти, но перед этим рассказали о проблеме Эмильена Жаклена, которую не следовало бы выносить на публику.

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«Они больше не слышат нас»

Тренеры взяли бразды правления мужской командой пять лет назад, после Олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году. Первый олимпийский цикл прошёл довольно успешно, но сезон после Игр в Пекине вышел провальным.
Французы только шесть раз поднялись на подиум в личных гонках и впервые с 2009 года ни разу не побеждали. Единственный успех команды – золото в эстафете на чемпионате мира в Оберхофе: мужская сборная тогда опередила, казалось бы, непобедимых норвежцев. Но этого было мало, и спортсмены выступили против того, чтобы продолжать работу с тренерским дуэтом.

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«Мы в конце этой истории. Наш тренерский дуэт уходит из мужской сборной Франции. Мы вынуждены осознать, что у нас больше нет взаимопонимания с нашими спортсменами. Мы подвели итоги, проанализировали, что сработало, а что – нет. Спортсмены высказались, и на сегодняшний день нам кажется, что они больше не слышат нас. Мы были бы готовы продолжать, но не можем, потому что коммуникация нарушена», – признался Венсан Виттоз.

«Они несколько устали от наших установок, от нашего рабочего процесса. Я и сам думаю, что мы уже не так эффективны, как раньше. У нас было много идей, как мы могли бы преуспеть, но это не срабатывает. Они не принимаются так, как это было раньше. Внезапно возникают сомнения, в то время как тренировка во многом основана на уверенности, и в какой-то момент мы чувствуем, что её не хватает. И форсировать события – это неправильный способ добиться результатов на самом высоком уровне», – высказался Патрик Фавр.

«Мы говорим о болезни. Это депрессия»

Одной из причин поражений сборной в этом сезоне тренеры называют плохое состояние двух лидеров – Эмильена Жаклена и Кентена Фийона Майе.

«У наших лидеров была плохая негативная динамика по разным причинам», – признал Виттоз и назвал одну из причин, поразив своей бестактностью.

«Эмильену Жаклену, спортсмену, страдающему депрессией в течение полутора лет, мы отдали всё, и у нас нет сожалений. Мы сопровождали его, направляли и делали всё возможное. Может быть, мы порой даже слишком много отдавали энергии и слишком стремились вернуть его на правильный путь. Но мы говорим о болезни, это депрессия, и, возможно, у нас тоже не было правильных ответов. Мы поддерживали его, сколько могли», – рассказал Виттоз.

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«Нельзя указывать пальцем»

Трудно было представить, чтобы столь откровенное заявление тренера о Жаклене осталось бы без реакции спортсмена. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине ответил тренеру мужской сборной Франции.

«Утверждать, что кто-то в депрессии или болен, – это дело врача. Объявление об этом публично без согласия лица – это нарушение врачебной тайны. Депрессия – это важная, сложная тема, использовать её для объяснения неэффективности работы неправильно. И также это не в интересах тех, кто страдает от депрессии. Нельзя указывать пальцем и смешивать воедино неудачливого спортсмена и его проблему», – прокомментировал заявление уже почти бывшего тренера Эмильен Жаклен, который досрочно закончил нынешний сезон сразу после чемпионата мира в Оберхофе.

Похоже, что уйти по-хорошему тренерам не удалось. Высказывание Венсана лишь добавило негатива в расставание. Впрочем, хочется верить, что Эмильен справится со своей проблемой, а тренерский дуэт на новом месте работы не просто проявит свои таланты, но и будет более тактичным.

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Теги Биатлон Кубок мира Эмильен Жаклен •••

Заглавное фото: Jasmin Walter/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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