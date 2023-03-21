«Вот лыжи и палки – бери и беги!» Как биатлонистки выступили на лыжном чемпионате России

Самые быстрые российские биатлонистки приняли участие в коньковой разделке на 10 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Силы в лыжах попробовали Елизавета Каплина и Екатерина Носкова, которые в этом сезоне показывают самые высокие скорости в российском биатлоне. Вполне ожидаемо заехать в тройку у биатлонисток не получилось, но противостояние биатлонисток и лыжниц получилось достаточно интересным.

Носкова опередила участницу Олимпиады-2022

Всего в гонке на 10 км приняли участие 83 спортсменки. Из-за болезни не стартовала Наталья Непряева, также в разделке не выступили Дарья Непряева и Вероника Степанова.

Носкова и Каплина стартовали в последних номерах, и к этому времени трасса была уже прилично разбита. Уже на первой отсечке 1,3 км Каплина проигрывала лидирующей в гонке Екатерине Смирновой 18,6 секунды. А вот Носкова выглядела на первом круге посильнее: она прошла первую отсечку с 11-м результатом, проиграв лидеру 12,3 секунды.

Первую половину дистанции Екатерина Носкова прошла с 17-м результатом, к этому моменту её проигрыш увеличился до 44,6 секунды. Каплина отсечку 5 км прошла 28-й, отставая на минуту. На финише Носкова показала 21-й результат. Её отставание от лидера составило одну минуту и 35 секунд. Елизавета Каплина стала 33-й и финишировала с отставанием в две минуты и 13 секунд.

Яркой борьбы с лыжницами не получилось, но и провальным выступление биатлонисток не назовёшь. Нельзя не отметить, что на финише Носкова опередила и именитых лыжниц, например, Анастасию Прокофьеву (Рыгалину) – участницу Олимпиады-2022, и призёра чемпионата мира Марию Гущину.

«Ждать от них особого результата смысла нет»

Ещё до старта в лыжах биатлонистки отмечали, что цели попасть в тройку или даже шестёрку сильнейших у них нет. Всё-таки уже через неделю после лыжной разделки стартует чемпионат России по биатлону, к которому и готовятся спортсменки. Об этом говорил и Артём Истомин, тренер девушек:

«Вокруг этого старта просто очень много шума, и мы бы, конечно, не хотели этого (улыбается), потому что планировали провести для себя просто контрольную тренировку, но с участием топовых лыжников.

Мне самому интересно, как они тактически разложатся на эту гонку, и им тоже будет интересно посмотреть, кто как работает по дистанции, как раскладываются, потому что есть много нюансов, о которых мы говорим, ставя в пример лыжников, но они этого не видят. И им, конечно, было бы полезно посмотреть на это всё вживую, ощутить на себе. Больше участвуем с этой целью. Безусловно, хочется развивать их как лыжников, чтобы они были сильнее, но для этого и нужно быть рядом с лыжниками.

К каким-то занятым местам мы не будем готовиться, потому что у нас впереди свой чемпионат России. И ждать от них особого результата смысла нет. Для меня важнее, чтобы они получили опыт», – рассказывал Истомин.

«Не думаю, что мы будем как-то по-особенному подводиться, потому что после чемпионата России по лыжам у нас будет свой – в Ханты-Мансийске. Если целенаправленно готовиться к лыжному, то можно на своём показать себя не лучшим образом. Так что мы не будем никак форсировать подготовку.

Если я попаду на лыжном чемпионате России в топ-10 – это будет хорошо. А попадание в топ-6 буду считать отличным результатом», – рассказывала Носкова ещё во время финального этапа Кубка Содружества в Тюмени.

«Дома в биатлоне однозначно лучше»

Стоит учесть, что сейчас Елизавета Каплина находится не в самой лучшей форме. Она пропустила несколько стартов в Чайковском и Ижевске, и её выступление на лыжном чемпионате и вовсе было под вопросом.

«Если бы сейчас моё состояние было как в начале сезона, то тогда можно было бы бороться и за лучший результат, но, так как у меня не совсем оптимальное состояние сейчас, я больше настраиваюсь на свой чемпионат, так что готова к чему готова, как говорится. Но мне очень понравилось».

Екатерина Носкова Фото: РИА Новости

Каплина в эфире «Матч ТВ» тоже была в хорошем настроении: «Дома в биатлоне однозначно лучше. Но я постаралась отработать гонку, как настраивалась. Конечно, темп у девчонок очень мощный, мощное начало. Удержаться за ними – надо постараться. Но я, в принципе, довольна гонкой».

Кстати, в начале сезона Каплина выиграла бронзу в гонке на 5 км среди лыжниц. Тогда, на соревнованиях «Югория. Первый снег», опередить биатлонистку смогли только лыжницы Мария Истомина и Наталья Непряева.

«Рассчитывала проиграть меньше минуты»

Екатерина Носкова после финиша призналась, что хотела выступить лучше:

«Немножко на другое состояние своё и трассы рассчитывала, но получилось так, как получилось. Это опыт, было интересно поучаствовать. Спасибо Елене Валерьевне и всем, кто принял участие в том, чтобы мы смогли выступить. Было классно соревноваться с лучшими лыжницами, но конкуренцию мы им не смогли составить. Может, как-нибудь в следующий раз.

Видимо, дистанция 10 километров – это всё-таки довольно специфичная для нас дистанция. Мы немножко в другом темпе бежим, скидываем темп перед стрельбищем, а тут нужно всю дистанцию работать, негде передохнуть. Специфика другая, и к этому нужно быть готовыми.

Я волновалась перед гонкой, но потом взяла себя в руки, сказала: вот лыжи, палки, бери, беги, ты сто раз это делала (смеётся). И, в принципе, смогла себя собрать, успокоить. Полторы минуты от первого места – многовато, конечно. Я рассчитывала меньше минуты проиграть», – рассказала Носкова.

Изначально биатлонистки допускали, что на лыжном чемпионате страны они также выступят и в командном спринте. Однако после разделки Носкова рассказала, что вторую гонку, скорее всего, пропустит.