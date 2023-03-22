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Чемпионат России по лыжным гонкам – 2023: биатлонистка Екатерина Носкова стала серебряным призёром в командном спринте

Российская биатлонистка чуть не выиграла золото чемпионата страны по лыжам. Это как?!
Михаил Чесалин
Биатлонистка Носкова стала призёром лыжной гонки
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Екатерина Носкова до последнего боролась за победу в командном спринте. Но и серебро стало настоящей сенсацией.

Биатлонистка чуть не забрала золото

Одной из изюминок чемпионата России по лыжным гонкам – 2023, который проходит в Тюмени, безусловно, было участие в турнире двух сильных биатлонисток сборной – Екатерины Носковой и Елизаветы Каплиной.

Конечно, было много оговорок. Для биатлонисток этот турнир – лишь интересный опыт и этап подготовки к грядущему биатлонному первенству, а для лыжниц – главный старт сезона. Поэтому никто не удивился, когда в гонке с раздельным стартом на 10 км девушки заняли 21-е и 33-е места. Не провал, но и не прорыв. Рабочий результат, новые эмоции и необычные впечатления.

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Каплина после разделки поехала домой, а Носкова осталась и решила пробежать командный спринт в составе сборной ХМАО-Югра вместе с «настоящей» лыжницей Алёной Перевозчиковой. Пожалуй, и в этот раз от биатлонистки никто не ждал сенсаций. Но… она чуть не стала чемпионкой!

Настоящая борьба за медали в финале началась после второй передачи. От остальных отъехали команды из Тюмени (Смирнова и Пантрина), Югры (Перевозчикова и Носкова) и Коми (Царёва и Ступак). Впрочем, трио держалось вместе недолго: пара из Коми вскоре отстала, а борьба за золото обострилась.

Носкова на своём втором этапе достаточно уверенно держалась за Пантриной – скорости биатлонистке хватало, и она даже выходила вперёд. После четвертой передачи Смирнова и Перевозчикова так и не сумели решить исход борьбы за золото, и финальная схватка развернулась на заключительном этапе, вновь между Носковой и Пантриной. Екатерина явно работала изо всех сил, но одолеть Елизавету, прекрасно бегающую спринты, она всё же не смогла.

Первой стала Тюмень, Югра – вторая, Коми – на третьем месте.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
22 марта 2023, среда. 10:30 МСК
Окончено

«Я отстояла честь биатлонисток»

«Было очень классно, мне понравилось. После вчерашней гонки я была недовольна результатом и понимала, что это не то, на что мы способны. Сегодня прямо со старта была заряжена, и всё сложилось. Это супер. Конечно, жаль, что не удалось поближе зарубиться с Пантриной, но она спринтерша, ей надо отдать должное. В борьбе с остальными девчонками мы смотрелись достойно.

Хочу поблагодарить всех, кто за нас болеет, смотрит, верит в нас. И спасибо всем, кто нам здесь помогал. Лыжи сегодня неплохо работали, но на последнем круге уже было тяжело. Там надо было, конечно, терпеть сквозь зубы.

Думаю, сегодня я отстояла честь биатлонисток. Биатлон, мы крутые! Ребята, у нас всё будет классно. Поздравила ли Каплина? Сейчас она рулит в дороге. Лиза, в следующий раз с тобой побежим», – сказала Носкова в эфире «Матч ТВ».

Екатерина Носкова

Екатерина Носкова

Фото: РИА Новости

Похвалила Носкову и главная соперница – Елизавета Пантрина:

«Первые два круга я шла не на максимум, старалась сделать какой-то отрыв. На втором круге Катя Носкова начала увеличивать темп, и мы привезли больший отрыв, а на третьем я уже пошла «на все деньги». Конечно, для Кати, может быть, это впервой, и она ещё не понимает, как работать. Но она молодец, старалась делать отрыв и хорошо провела свою гонку», – сказала лыжница.

«Молодцы, что не побоялись хейта»

Успех Носковой отметила и олимпийская чемпионка Юлия Ступак:

«Катя Носкова – молодец. Было много людей, которые говорили, для чего они вообще пришли и так далее. Мне, наоборот, нравится такая тема, когда есть эта движуха, есть интерес, и девчонки огромные молодцы, что не побоялись какого-то хейта. В результате у человека есть медаль в другом виде спорта.

Проигрывала ли когда-нибудь биатлонистке на официальном старте? Это было на фестивале Blink. Там было очень много топовых биатлонистов из разных стран – из Италии, из Норвегии. И они шевелятся дай бог каждому (улыбается). Это прям очень хороший уровень. Надо понимать, что не Катя сделала всю гонку. Это всё равно делится пополам. Благо что и первый этап получился такой хороший, качественный, и она смогла зацепиться и навязать борьбу».

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Позитивно высказалась о Носковой и глава ФЛГР Елена Вяльбе:

«Носкова молодец! Видно было, что она просто ещё не очень понимает тактику нашу. У нас редко кто на первом этапе отрывается. Она этим и сделала задел.

Я думала, что раз биатлонисты соревнуются с винтовкой, то, значит, у них должна быть лёгкость в чистой лыжной гонке, раз винтовки нет за спиной. Биатлонист должен лететь без винтовки, но, оказывается, нет, теперь я тоже это знаю.

Вчера Носкова продышалась, а сегодня по другому выступила. Сегодня она реально первые два своих круга вообще летела. В конце гонки устала, это видно было, здесь тяжёлый круг. Но я не сказала бы, что у биатлонисток техника сильно ломается», – приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

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