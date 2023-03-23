Будущие звёзды российского биатлона — кто они? Рассказываем о тех, кого уже ждут в сборной

В середине марта в Красноярске прошло первенство России по биатлону – последние юниорские соревнования этого сезона. Пришло время подвести итоги и рассказать о молодых биатлонистах, которые имеют все шансы уже в ближайшее время занять места лидеров нашей сборной.

Кто же будет скоро зажигать на взрослом уровне?

«Может стать лидером команды»

Первым номером в списке самых перспективных российских биатлонистов можно смело назвать уже знакомого российским болельщикам Александра Корнева, который в этом году, будучи юниором, провёл полноценный сезон на взрослом уровне. Ещё в сезоне-2021/2022 Александр получил «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте юниорского Кубка IBU. А минувшей зимой он показывал высокие скорости на взрослом Кубке России, опережая на дистанции многих лидеров российского биатлона.

В этом сезоне Корнев отметился победой в спринте на этапе Кубка России в Уфе, а на юниорском первенстве в Красноярске выиграл золото в гонке преследования, серебро в эстафете, а также стал вторым в спринте.

Александр Корнев Фото: РИА Новости

Турнир в Красноярске показал, что из российских юниоров сравниться с Корневым по скорости сейчас не может никто. Так, в спринте Александр показал лучшую скорость и по чистому времени на трассе опередил ближайшего преследователя на 30 секунд, а в индивидуальной гонке – на две минуты.

Весь сезон Корнев проработал в составе сборной России в группе Юрия Каминского, и, судя по всему, это принесло свои результаты. Тренеры сборной отмечают, что Александр способен стать лидером команды:

«Корнев и в прошлом сезоне был заметен, у него хорошая скорость. Не всегда, правда, удаётся справиться со стрельбой, но если он будет прогрессировать, то, вполне возможно, станет лидером команды», – рассказал Сергей Башкиров.

В сборную — по стопам Серохвостова

Лидером юниорского рейтинга СБР в этом сезоне стал 20-летний Денис Иродов из Республики Алтай, который сейчас представляет Новосибирскую область. Впервые спортсмен громко заявил о себе на юниорском чемпионате мира – 2021, где выиграл три золотые медали. Прошлый сезон на международном уровне сложился для Дениса менее удачно, и его лучшими результатами на юниорском Кубке IBU стали два пятых места. Тем не менее уже в этом году Иродов достойно выступает на российских юниорских соревнованиях: в 17 гонках этого сезона он выиграл семь медалей, две из которых золотые.

Денис Иродов Фото: РИА Новости

Второе место в рейтинге СБР занял ещё один 20-летний алтайский биатлонист, который также представляет Новосибирск, – Олег Домичек. Он не очень ярко выступил на заключительном этапе юниорского первенства в Красноярске, но показывал стабильно высокие результаты в течение сезона.

В следующем сезоне и Иродов, и Домичек ещё будут считаться юниорами, но вполне возможно, что тренеры дадут им шанс посоревноваться с сильнейшими, и мы увидим их на взрослых соревнованиях, как это было с Корневым.

Забавно, что и Иродов, и Домичек в анкете СБР своим кумиром в спорте назвали ещё одного молодого биатлониста из Алтайского края, представляющего Новосибирск, но уже вовсю заявившего о себе, – Даниила Серохвостова.

Велика вероятность, что уже в следующем сезоне сильнейшие юниоры страны смогут выступать вместе с кумиром. А ещё у новосибирской команды в скором времени может появиться сильная эстафетная команда, учитывая, что этот регион, помимо Серохвостова, также представляет и Роман Ерёмин.

Открытием первенства России в Красноярске стал 19-летний Савелий Коновалов из Свердловской области, который по возрасту и вовсе относится к юношам. Тем не менее на главных юниорских стартах сезона он дважды финишировал третьим в личных гонках, опередив более опытных спортсменов. В рейтинге СБР сезона-2022/2023 среди юношей 17–18 лет Савелий занял первое место.

Самый быстрый стрелок России

Главным открытием сезона среди девушек стала 21-летняя Любовь Калинина. Она стала единственной из юниорок, кто в этом сезоне получил шанс провести полноценный сезон на взрослом уровне. Калинина – призёр юниорского чемпионата мира и юниорского Кубка мира, а минувшей зимой она завоевала серебро в суперспринте на взрослом чемпионате России.

Сильная сторона Калининой – её стрельба. По скорости работы на рубеже она опережает всех спортсменок российской сборной, а если изучить статистику стрельбы на Кубке мира, то можно увидеть, что по этому показателю Любовь зачастую опережает и многих лидеров мирового биатлона!

В личных гонках на первенстве России в Красноярске показать высокий результат у Калининой не получилось. Возможно, всё-таки сказалась накопившаяся усталость, а также высокая и непривычная для юниорки нагрузка на взрослых стартах. Однако золото из Красноярска Любовь всё-таки привезла – в составе команды Тюмени она завоевала эту медаль в эстафете.

Любовь Калинина Фото: РИА Новости

Ещё две юниорки, на которых точно следует обратить внимание – это Анастасия Зырьянова и Анастасия Гришина. Обе спортсменки в Красноярске выиграли по два золота в личных гонках, а в рейтинге СБР они на первом и втором местах.

В прошлом сезоне Зырьянова выступала на юниорском Кубке IBU и чемпионате Европы, где её лучшим результатом стало 22-е место в спринте. Анастасии 22 года, и уже в следующем сезоне она будет выступать на взрослом уровне. Более того, в своём телеграм-канале спортсменка сообщила, что уже в этом сезоне выступит на взрослом чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Одной из самых перспективных спортсменок в российском биатлоне можно назвать и 20-летнюю Анастасию Гришину. В прошлом сезоне она выиграла две медали на юниорском чемпионате Европы, а также вместе с Дионисом Родунером завоевала золото в сингл-миксте. В этом сезоне она выиграла пять золотых медалей, что является лучшим результатом среди юниорок.