Российские биатлонисты устроили шикарную зарубу. На Кубке мира такого накала не было!

До самого финиша не было понятно, кто победит. В итоге золото вырвал Эдуард Латыпов.

Чемпионат России продолжает дарить незабываемые эмоции! Биатлонисты выдали невероятный по накалу мужской пасьют. К середине гонки казалось, что победитель очевиден, однако на третьей стрельбе всё перевернулось, и пасьют будто начался заново. Заключительный рубеж же подарил настоящую зарубу на последнем круге. Такой борьбе позавидует даже Кубок мира!

Уверенный старт

Серохвостов и Латыпов, стартовавшие с небольшим отставанием от Поршнева, практически догнали его к первой лёжке. Однако на рубеже Даниил и Эдуард «махнули» по два раза, а Никита отработал на ноль. В итоге преимущество лидера из минимального превратилось в 45-секундное.

На втором круге Латыпов и Серохвостов не пытались серьёзно сократить отставание и приблизились к Поршневу буквально секунд на пять. Но даже это не помогло биатлонистам быть точными на рубеже. Эдуард ушёл на один штрафной круг, Даниил – на два. Никита тоже допустил ошибку, но промахи соперников позволили ему лидировать с тем же 40-секундным преимуществом перед Латыповым. Третьим и четвёртым шли Цветков и Бажин, проигрывавшие около 50 секунд. Серохвостов был лишь пятым с минутным отставанием.

Учитывая всё это, было ощущение, что с победителем всё ясно, ведь растерять такое преимущество было непросто. Но Никита всех удивил и на первой же стойке промазал трижды! Соперники мгновенно воспользовались оплошностью лидера и, отработав на ноль, полностью перевернули гонку.

Борьба с нуля

Пасьют как будто начался заново. От огромных отрывов не осталось и следа – спортсменов теперь разделили буквально несколько секунд. В итоге между лидером Латыповым и замыкавшим топ-6 Поршневым было 24 секунды.

К заключительной стойке ситуация особо не поменялась, поэтому всё должна была решить стрельба. Серохвостов и Бажин зашли на два круга, Латыпов – на один. В это время Цветков и Поршнев оказались точны. Максим и Никита могли между собой разыграть золото, но в борьбу за победу вмешался Эдуард, быстро прошедший штрафной круг. Если Латыпов, Поршнев и Цветков бежали вплотную друг к другу, то ближайшие преследователи, Бажин и Серохвостов, были в 12 секундах от них. Тройка призёров оказалась определена.

Неожиданно Никита попытался уйти в отрыв, привёз Эдуарду 3,5 секунды, а Максиму – 7 секунд. Выглядело так, будто Латыпов и Цветков уже не смогут догнать Поршнева, который готовится оформить золотой дубль. Однако этого не случилось – преследователи приблизились к лидеру. Вклиниться в борьбу попытался и Серохвостов, серьёзно сокративший отставание.

Латыпов, Цветков и Поршнев «дёргали» друг друга на последних метрах дистанции, но никто вперёд убежать не мог. На подходе к финишу на первую позицию прорвался Эдуард, создав себе крошечный отрыв. Ожидалось, что три биатлониста «зарубятся» в створе, однако сил у них, видимо, не осталось, и они просто финишировали друг за другом. Победу в итоге одержал Латыпов, вторым с секундным отставанием стал Поршнев, а тройку призёров замкнул Цветков. Серохвостов стал четвёртым – лидеров он не догнал.

Оглядываясь на зимний сезон на Кубке мира, почти невозможно там вспомнить столь же острую борьбу в мужских контактных гонках. Как правило, Йоханнес Бё финишировал в гордом одиночестве, решая все вопросы задолго до выхода на заключительную прямую. А плотная пока есть только в России.