Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Чемпионат России по биатлону – 2023: Латыпов выиграл гонку преследования в зрелищной схватке с Цветковым и Поршневым

Российские биатлонисты устроили шикарную зарубу. На Кубке мира такого накала не было!
Татьяна Постникова
Чемпионат России по биатлону – 2023
Аудио-версия:
Комментарии
До самого финиша не было понятно, кто победит. В итоге золото вырвал Эдуард Латыпов.

Чемпионат России продолжает дарить незабываемые эмоции! Биатлонисты выдали невероятный по накалу мужской пасьют. К середине гонки казалось, что победитель очевиден, однако на третьей стрельбе всё перевернулось, и пасьют будто начался заново. Заключительный рубеж же подарил настоящую зарубу на последнем круге. Такой борьбе позавидует даже Кубок мира!

Уверенный старт

Серохвостов и Латыпов, стартовавшие с небольшим отставанием от Поршнева, практически догнали его к первой лёжке. Однако на рубеже Даниил и Эдуард «махнули» по два раза, а Никита отработал на ноль. В итоге преимущество лидера из минимального превратилось в 45-секундное.

Материалы по теме
«Я даже не знаю, какие призовые положены». Сенсационный подиум на ЧР-2023 по биатлону
«Я даже не знаю, какие призовые положены». Сенсационный подиум на ЧР-2023 по биатлону

На втором круге Латыпов и Серохвостов не пытались серьёзно сократить отставание и приблизились к Поршневу буквально секунд на пять. Но даже это не помогло биатлонистам быть точными на рубеже. Эдуард ушёл на один штрафной круг, Даниил – на два. Никита тоже допустил ошибку, но промахи соперников позволили ему лидировать с тем же 40-секундным преимуществом перед Латыповым. Третьим и четвёртым шли Цветков и Бажин, проигрывавшие около 50 секунд. Серохвостов был лишь пятым с минутным отставанием.

Учитывая всё это, было ощущение, что с победителем всё ясно, ведь растерять такое преимущество было непросто. Но Никита всех удивил и на первой же стойке промазал трижды! Соперники мгновенно воспользовались оплошностью лидера и, отработав на ноль, полностью перевернули гонку.

Материалы по теме
Главный старт российского сезона. Почему надо следить за чемпионатом страны по биатлону
Главный старт российского сезона. Почему надо следить за чемпионатом страны по биатлону

Борьба с нуля

Пасьют как будто начался заново. От огромных отрывов не осталось и следа – спортсменов теперь разделили буквально несколько секунд. В итоге между лидером Латыповым и замыкавшим топ-6 Поршневым было 24 секунды.

К заключительной стойке ситуация особо не поменялась, поэтому всё должна была решить стрельба. Серохвостов и Бажин зашли на два круга, Латыпов – на один. В это время Цветков и Поршнев оказались точны. Максим и Никита могли между собой разыграть золото, но в борьбу за победу вмешался Эдуард, быстро прошедший штрафной круг. Если Латыпов, Поршнев и Цветков бежали вплотную друг к другу, то ближайшие преследователи, Бажин и Серохвостов, были в 12 секундах от них. Тройка призёров оказалась определена.

Материалы по теме
Будущие звёзды российского биатлона — кто они? Рассказываем о тех, кого уже ждут в сборной
Будущие звёзды российского биатлона — кто они? Рассказываем о тех, кого уже ждут в сборной

Неожиданно Никита попытался уйти в отрыв, привёз Эдуарду 3,5 секунды, а Максиму – 7 секунд. Выглядело так, будто Латыпов и Цветков уже не смогут догнать Поршнева, который готовится оформить золотой дубль. Однако этого не случилось – преследователи приблизились к лидеру. Вклиниться в борьбу попытался и Серохвостов, серьёзно сокративший отставание.

Латыпов, Цветков и Поршнев «дёргали» друг друга на последних метрах дистанции, но никто вперёд убежать не мог. На подходе к финишу на первую позицию прорвался Эдуард, создав себе крошечный отрыв. Ожидалось, что три биатлониста «зарубятся» в створе, однако сил у них, видимо, не осталось, и они просто финишировали друг за другом. Победу в итоге одержал Латыпов, вторым с секундным отставанием стал Поршнев, а тройку призёров замкнул Цветков. Серохвостов стал четвёртым – лидеров он не догнал.

Биатлон. Чемпионат России-2023. Ханты-Мансийск
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
28 марта 2023, вторник. 09:00 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
36:33.8
2
Никита Поршнев
ХМАО-Югра
+1.0
3
Максим Цветков
Санкт-Петербург - Вологодская
+3.3

Оглядываясь на зимний сезон на Кубке мира, почти невозможно там вспомнить столь же острую борьбу в мужских контактных гонках. Как правило, Йоханнес Бё финишировал в гордом одиночестве, решая все вопросы задолго до выхода на заключительную прямую. А плотная пока есть только в России.

Материалы по теме
«Думаю: как бы я выступала на Кубке мира?» Интервью с самой яркой юниоркой нашего биатлона
Эксклюзив
«Думаю: как бы я выступала на Кубке мира?» Интервью с самой яркой юниоркой нашего биатлона
«Человек первый год держит винтовку!» Как бывшая лыжница выиграла первое золото в биатлоне «Человек первый год держит винтовку!» Как бывшая лыжница выиграла первое золото в биатлоне
Был продавцом в магазине, а теперь — в сборной России. Интервью с необычным биатлонистом
Эксклюзив
Был продавцом в магазине, а теперь — в сборной России. Интервью с необычным биатлонистом
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023