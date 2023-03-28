Экс-лыжница оформила «золотой» дубль на ЧР! На финише она «привезла» соперницам минуту

Настоящие чудеса на чемпионате России творит Наталия Шевченко! Лыжница, год назад перешедшая в биатлон, выиграла очередную гонку в Ханты-Мансийске. Шевченко почти идеально отработала на рубеже, а ещё лучше – на трассе. На финише Наталия «привезла» соперницам больше минуты! Такое доминирование в гонках, кажется, было у только у Йоханнеса Бё.

Невероятное преимущество

Наталия шикарно провела спринт и по его итогам уже на старте пасьюта выигрывала у преследовательниц 35 секунд. Уже к первому рубежу Шевченко накинула им ещё десять секунд. Лёжку экс-лыжница прошла безошибочно, как и часть соперниц, тем не менее преимущество выросло до минуты.

На втором круге Наталия вновь увеличила свой отрыв, правда, буквально на пару секунд. Небольшое замедление позволило представительнице Свердловской области вновь отработать на ноль. Большинство ближайших преследовательниц также были точны, но приблизиться к Шевченко не смогли. Преимущество экс-лыжницы выросло до одной минуты и 10 секунд.

Перед стойкой Наталия вновь решила замедлиться, что позволило соперницам приблизиться к лидеру на пару секунд. Однако это нисколько не помогло преследовательницам. На третьем рубеже они допустили промахи: Анастасия Гореева, Виктория Сливко и Екатерина Носкова зашли на штрафной круг. Между тем сама Наталия отработала на ноль. Точны оказались и Наталья Гербулова с Ларисой Куклиной, сумевшие подобраться ближе к топ-3. В итоге после третьей стрельбы Шевченко «везла» соперницам почти полторы минуты!

«Заруба» за медали

К заключительной стойке ситуация никак не изменилась: догнать Наталию никому не удалось. Шевченко в гордом одиночестве отработала на рубеже и, допустив один промах, отправилась на штрафной круг.

К тому моменту, когда экс-лыжница уже уходила на дистанцию, соперницы лишь подъехали на стрельбище. Идеально справились со стрельбой трое: Сливко, Носкова и Куклина. Гореева же допустила два промаха и отправилась на заключительный круг пятой, проигрывая тройке преследовательниц всего шесть секунд. Однако включиться в борьбу за медали у Анастасии так и не вышло.

Судьбу медали на последних километрах между собой решали Виктория, Екатерина и Лариса. Казалось, что всё дойдёт до очередной финишной разборки, но в один из моментов Носкова рванула вперёд и убежала от соперницы. Если Сливко ещё как-то пыталась поддержать рывок, то Куклина практически сразу отстала.

Пока биатлонистки боролись за места на подиуме, Шевченко спокойным темпом прошла последний круг и закончила гонку первой. Носкова финишировала второй лишь спустя минуту. Сливко стала третьей, проиграв Екатерине семь секунд. Куклина же заняла только пятое место, четвёртую позицию у неё в створе вырвала Гореева.

29 марта на чемпионате России будет день отдыха, а уже 30 марта пройдут две смешанные эстафеты.