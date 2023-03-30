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Чемпионат России по биатлону – 2023: охранник испортил Виктории Сливко и Евгению Гараничеву «золотой» финиш

«Нас судья не пускал!» Сотрудник стадиона испортил «золотой» финиш Сливко и Гараничеву
Татьяна Постникова
Охранник испортил золотой финиш биатлонистам
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Неприятный инцидент на чемпионате России. Благо всё разрешилось миром.

Сингл-микст на чемпионате России вновь подарил болельщикам красивую борьбу. В этот раз за первое место между собой сражались опытнейшие спортсмены: действующие чемпионы Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков и медалисты Евгений Гараничев и Виктория Сливко.

Тюменцы оказались сильнее, однако радость от победы Евгению и Виктории чуть не омрачил один из сотрудников стадиона. Что же там случилось?

Победа опыта

Ещё до старта сингл-микста был понятен чёткий круг фаворитов. Действительно боевые составы были лишь у четырёх команд: Санкт-Петербурга (Максим Цветков и Екатерина Юрлова-Перхт), Тюменской области (Евгений Гараничев и Виктория Сливко), Свердловской области (Кирилл Бажин и Ирина Казакевич) и Новосибирской области (Даниил Серохвостов и Евгения Буртасова).

Сенсации не случилось – эти команды и поделили медали.

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Правда, довольно быстро из числа претендентов на подиум выпали представители Свердловской области: и Бажина, и Казакевич подвела стрельба. Зато между остальными командами развернулась настоящая битва: спортсмены постоянно менялись местами в топ-3. Первую половину гонки лидировали Цветков с Юрловой, потом первенство перехватили Гараничев со Сливко.

Перед последней стрельбой тюменцы везли соперникам больше 40 секунд. Казалось, победа в кармане, однако Евгений едва не упустил золото. На стойке призёр Олимпийских игр зашёл на штрафной круг, но преимущество всё равно позволило Гараничеву уйти на заключительный круг лидером с приличным преимуществом в 17,5 секунды. Вслед за ним бежал Цветков, а в 11 секундах от него – Серохвостов. Было ясно, что расклады в тройке уже не поменяются.

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Окончено

«Охранник получит орден Сутулова»

Пока Гараничев спокойно доходил последние метры дистанции на стадионе развернулась настоящая драма. Сливко пыталась пройти в зону финиша, чтобы радостно встретить своего партнёра по команде, но её не хотел пускать сотрудник арены. После долгих споров Виктория сумела прорваться к Евгению и поздравить его. Правда, вышло это с небольшой задержкой: Гараничев финишировал не сразу в объятия, как это обычно бывает.

«Нас судья просто не пускал. Это была какая-то борьба. Мы с Катей Юрловой просто его тащим, говорим, что нам встречать, а он отвечает: «Нет, обходите». А куда обходить? Там нет другого входа. В общем, очень интересный дяденька», – пожаловалась Виктория Сливко после гонки в эфире «Матч ТВ».

Конечно, прокомментировал ситуацию и Дмитрий Губерниев: «Сегодня главный приз зрительских симпатий получает охранник, который стоял на финише и не пускал Сливко встретить Гараничева. Это абсолютный успех организаторов, я считаю. Парень проявил инициативу и, безусловно, получит орден Сутулова».

Впрочем, вряд ли мелкий инцидент на финише испортил настроение победителям. Золотые медали запомнятся им намного лучше.

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