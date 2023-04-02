Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Чемпионат России, масс-старт женщины, эстафета мужчины: результаты гонок, обзор

Латыпов на финише круто разобрался со Смольским. Но для золота этого было мало!
Татьяна Постникова
Чемпионат России, масс-старт женщины
Аудио-версия:
Комментарии
Итоги заключительных гонок чемпионата России в Ханты-Мансийске.

В Ханты-Мансийске завершилась основная часть чемпионата России. Заключительными гонками стали женский масс-старт и мужская эстафета. Оба старта получились такими же классными, как и весь турнир, подарив красивейшую борьбу за медали в финишном створе!

«Золотой» рывок Ирины Казакевич

Женский масс-старт практически сразу начался с драмы. Буквально на первом спуске Полина Шевнина потеряла равновесие, столкнулась с Ириной Казакевич и упала. К счастью, обошлось без травм, единственным последствием была лишь потеря позиций в гонке. Полина переместилась с третьей на 28-ю строчку. Казакевич же после контакта устояла на ногах и продолжила гонку. Правда, уже на первой лёжке допустила промах и выбыла из десятки сильнейших. Ко второй стрельбе Ирине удалось подобраться вплотную к топ-8, а точная работа на рубеже позволила спортсменке вновь вернуться в борьбу за медали.

Материалы по теме
«Человек первый год держит винтовку!» Как бывшая лыжница выиграла первое золото в биатлоне
«Человек первый год держит винтовку!» Как бывшая лыжница выиграла первое золото в биатлоне

Между тем в лидерах к середине гонки шли Анастасия Батманова и Екатерина Носкова. Около десяти секунд им проигрывали Тамара Дербушева и Полина Шевнина. Казакевич же бежала пятой, уступая 18 секунд. К третьему рубежу отрыв сумела сократить лишь Ирина, но погоня сказалась на её стрельбе – один промах и вновь 30 секунд отставания. Остальные спортсменки были точны, однако из-за долгой работы на рубеже разрывы выросли.

Носкова буквально улетела от соперниц и к заключительной стойке выиграла у преследовательниц около 15 секунд. Однако на последней стрельбе Екатерина промахнулась дважды. На штрафной круг также зашли Батманова с Шевниной. Точны были лишь Дербушева и Казакевич. Тамара ушла лидером, а Ирина – в 10 секундах от неё, правда, отрыв быстро испарился. На финише девушки устроили борьбу за золото, победительницей из которой вышла Казакевич.

Заруба шла и за бронзу. Носкова, уступавшая после рубежа Батмановой почти девять секунд, нивелировала своё отставание буквально на последних сотнях метров дистанции. В отличие от Ирины, которая разбиралась с Тамарой на финише, Екатерина тянуть не стала и сразу, как смогла, оторвалась от Анастасии. В итоге Носкова стала третьей, завоевав шестую награду чемпионата России. В активе спортсменки золото, серебро и четыре бронзы.

Биатлон. Чемпионат России-2023. Ханты-Мансийск
Женщины. 12.5 км Масс-старт
02 апреля 2023, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Ирина Казакевич
Свердловская область
40:32.3
2
Тамара Дербушева
Свердловская область
+3.7
3
Екатерина Носкова
ХМАО-Югра
+10.8

Латыпов сотворил чудо

Мужчины же сегодня бежали эстафету. Явными фаворитами из-за более сбалансированного состава были сборная ХМАО-1 (Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Алексей Вагин и Никита Поршнев) и сборная Беларуси-1 (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Илья Авсеенко и Антон Смольский). Однако претендовать на медали могли и другие команды со сборниками: Тюменская область (Евгений Гараничев, Вячеслав Малеев, Вадим Истамгулов и Александр Поварницын), республика Башкортостан (Алексей Петров, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов) и Санкт-Петербург (Василий Томшин, Максим Цветков, Павел Ляшок и Андрей Ващенко).

После первых двух этапов все эти команды активно боролись за медали, за исключением башкирского квартета. Хоть он и шёл пятым, но проигрывал основной группе больше 1 минуты и 15 секунд. Так получилось из-за штрафного круга Петрова на первом этапе. И Бабикову стоило немалых трудов вернуть свою команду в пятёрку лучших к середине дистанции.

Материалы по теме
Король российского биатлона. Эдуард Латыпов вырвал победу на последней стрельбе! Король российского биатлона. Эдуард Латыпов вырвал победу на последней стрельбе!
«С такой стрельбой ловить нам нечего». Итоги сезона от тренера сборной России по биатлону
Эксклюзив
«С такой стрельбой ловить нам нечего». Итоги сезона от тренера сборной России по биатлону

На третьем этапе Вагин сумел создать для ХМАО минутный отрыв от сборной Беларуси. Ещё 30 секунд проигрывал Санкт-Петербург. На четвёртую позицию неожиданно выскочил ЯНАО, а вот Башкирия и Тюменская область откатились ещё дальше от призов и проигрывали лидеру больше двух минут.

Огромный отрыв позволил Никите Поршневу спокойно пройти свой этап и привести ХМАО к победе. А вот за остальные места на подиуме развернулась настоящая борьба. Финишёры Санкт-Петербурга и Тюменской области подвели свои команды, оставив их без шанса на подиум. Зато Башкирия неожиданно для всех зрителей вернулась в топ-3 благодаря усилиям Латыпова.

Настоящая драма в борьбе за медали развернулась на последней стрельбе. Смольский, занимавший второе место, зашёл на штрафной круг, а Латыпов, располагавшийся на третьем месте, отстрелял с использованием одного дополнительного патрона. В итоге на заключительный круг белорус ушёл всего на десять секунд раньше россиянина. Эдуард сумел сократить своё отставание и до конца держался вплотную за Антоном. Уже в финишном створе Латыпов обошёл Смольского и вырвал серебро. Белорус остался с бронзой. Небольшую сенсацию совершила и сборная ЯНАО (Александр Бектуганов, Рустам Каюмов, Дмитрий Абашев, Александр Попов). С не самым сильным составом они заняли четвёртое место, обойдя более сильные команды.

Биатлон. Чемпионат России-2023. Ханты-Мансийск
Мужчины. Эстафета 4x7.5 км
02 апреля 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено

Чемпионат России между тем ещё не закончился. 5 и 6 апреля в Увате состоятся заключительные гонки – марафоны на 30 и 40 км.

Материалы по теме
«Нас судья не пускал!» Сотрудник стадиона испортил «золотой» финиш Сливко и Гараничеву «Нас судья не пускал!» Сотрудник стадиона испортил «золотой» финиш Сливко и Гараничеву
Экс-лыжница оформила «золотой» дубль на ЧР! На финише она «привезла» соперницам минуту Экс-лыжница оформила «золотой» дубль на ЧР! На финише она «привезла» соперницам минуту
Был продавцом в магазине, а теперь — в сборной России. Интервью с необычным биатлонистом
Эксклюзив
Был продавцом в магазине, а теперь — в сборной России. Интервью с необычным биатлонистом
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023