«Отвели меня в полицию, но там узнали и отпустили». Позитивные истории от Серохвостова

Даниил Серохвостов в сезоне-2022/2023 уже привычно был одним из самых ярких героев российского биатлона. Он показывал класс и с точки зрения спортивных результатов и заряжал всех вокруг своим позитивом.

После чемпионата России в Ханты-Мансийске Серохвостов дал интервью «Чемпионату». Как всегда, непринуждённое, открытое и яркое. Рассказал и о проблемах со здоровьем, и о трудностях тренировок с девушками, и о доходах, и даже о задержании полицией в аэропорту… в свой день рождения!

«В детстве говорил, что хочу стать космонавтом»

– Даниил, Латыпов во время чемпионата России в Ханты-Мансийске сделал вам стрижку, хорошо получилось?

– Мне всё понравилось, стрижка получилась идеальная. Я всё не хотел, он меня уговаривал. Но в итоге согласился и не пожалел. Он сказал, что я получился самый красивый, то есть стрижка получилась самая хорошая (улыбается).

– Машинку для стрижки у кого попросили?

– Эдик купил себе, у него набор — ножницы, расчёски, щётки, машинка и насадки.

– Вы как-то оплатили его труд?

– Нет, но я его кормлю каждый день. У меня есть мультиварка, и он ходит ко мне кушать утром и вечером. Всегда утром готовлю кашу и макароны вечером.

– Уже шутят, что Латыпов не пропадёт без спорта – сможет работать парикмахером, Роман Ерёмин рассказывал, что ещё два года назад пробовал себя в роли продавца. А вы кем могли работать, если бы не спорт?

– Я даже не задумывался об этом. Мне больше хочется заниматься спортом. Возможно, просто занимался бы другим видом – горные лыжи, сноуборд или велоспорт. Или был бы тренером, инструктором, гидом.

– Пробовали ли когда-нибудь поработать на обычной работе?

– Нет, зарабатывал всегда только спортом. В детстве на вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» отвечал – космонавтом. Но я это больше воспринимал не как работу – казалось, просто летаешь, данные записываешь. Конечно, это тяжёлая работа, надо всегда поддерживать себя в форме, постоянно делать одно и то же, как день сурка. Но когда был маленьким, я считал это скорее чем-то интересным, а не работой. А так, работать я никогда не хотел (улыбается).

– А спорт вы воспринимаете как работу?

– Наверное, как хобби. Когда в 16-17 лет я начал зарабатывать, понял, что, в принципе, на это можно и жить, и из хобби это может перерасти в работу. Но пока всё равно я ассоциирую спорт больше с хобби, чем с работой.

«Зимой болел пять раз. Иммунитет не вывозил»

– Чемпионат России в Ханты-Мансийске – это заключительные для вас старты в этом сезоне. Сейчас уже можете подвести итоги сезона?

– Сезон был тяжёлым, но совру, если скажу, что недоволен, скорее, доволен не в полной мере. У меня полностью оборвался подготовительный период, я много болел зимой – пять раз. Последние два раза успел заболеть в течение двух недель, то есть заболел на сборе в Сочи перед Чайковским и заболел после Чайковского уже в Ижевске. Иммунитет не вывозил, не помогал.

Если оценивать сезон по 10-балльной шкале – где-то 6-7. Если бы я был в плохой форме из-за этих летних проблем и болезней зимой и просто бегал по 30-40-м местам на Кубке России, мне было бы не так обидно, как сейчас. Например, я был четвёртым, и мне было обидно, потому что понимаю, что даже в таком состоянии, когда такой скомканный сезон, я весь сезон бегу на одном уровне, хотя и не расту. Бывали какие-то спады, но спады зачастую были из-за болезней, то есть в преддверии болезни я чувствую себя плохо, не знаю, что заболею, но состояние не очень, выхожу на старт, а на следующий день меня сваливает.

– А видите ли вы свой прогресс по сравнению с прошлым сезоном?

– Прогресс больше в стрелковой части, а не в функциональной, потому что из-за перечисленных проблем я не мог прогрессировать. Как мне кажется, в этот зимний период я даже не вышел на тот уровень, на котором был летом.

Это видно по тестам, которые мы проходим. Когда я проходил в середине лета, у меня были просто отличные показатели – выросли экономичность, мощность. А потом, после болезни, мы с Ксюшей (Ксения Довгая. – Прим. «Чемпионата») приехали перед летним Кубком Содружества в Раубичах проходить тест, и я был хуже, чем девочки нашей группы, по силовым, мощностным показателям.

– Есть понимание, с чем связаны все эти проблемы с иммунитетом в этом сезоне?

– Когда мы ездили по Европе, все были в масках, были жёсткие ограничения. Было тяжело заболеть, если ты за собой следишь. А здесь, как бы ты за собой ни следил, люди вокруг относятся к здоровью не так, как ты. Допустим, летишь в самолёте – все без масок. Или, например, в гостинице в Увате у нас заболели человек 30-40. Есть факторы, которые влияют на то, что я начинаю болеть.

А летом после Ижевска вместе с Ксюшей я поехал в Белокуриху, там было очень много людей, и, возможно, мы там что-то подхватили и вместе свалились. У меня было подозрение на мононуклеоз, и вроде как этот диагноз и поставили, продержали в больнице дней 10. А до больницы я в гостинице в Москве неделю провалялся, сдавал всякие анализы, пока меня не положили.

– А раньше подобные проблемы с иммунитетом были?

– Да, были. Я аллергик, и у меня плохой иммунитет. Даже если зимой брать анализы на аллергию, показатели у меня всегда повышены. Например, если в гостинице плесень и берут биохимию – у меня будет высокое воспаление, и я это чувствую, у меня просто всё чешется, ночью глаза чешутся.

Я и раньше болел, но, наверное, не так часто, как в этом сезоне. По большей части я раньше болел из-за психосоматики, сам себя загонял. Когда начал работать с психологом, прослеживалось, что во время ответственных стартов, когда мне надо было куда-то отбираться, я заболевал на официальной тренировке. Гонки проходили – и всё, я здоров.

Даниил Серохвостов Фото: РИА Новости

– Сейчас с этим болезни вы уже не связываете?

– Каждую болезнь мы рассматриваем как психосоматику, но я сдаю разнообразные анализы, чтобы её исключить. В этом сезоне все болезни были связаны с вирусами.

– Как часто общаетесь с психологом?

– Перед каждым этапом, иногда по несколько раз на этапе. Допустим, на чемпионате России в Ханты-Мансийске общались перед спринтом, и я попросил сессию перед масс-стартом. С апреля месяца два-три у меня не будет сессий, а потом регулярно раз в неделю.

– Можете вспомнить самый неприятный момент или эпизод этого сезона?

– Неприятный момент – это поездка в Рязань. Сама Рязань мне понравилась, хотя, конечно, эта трасса не для меня, но там навалили снега, сделали искусственные подъёмы, со стрельбищем там всё круто, всё оборудовано для спорта. Плохие впечатления, потому что я заболел в Уфе, но пробежал спринт и будто умер – не мог ходить на тренировки, катался по часу. Пробежал, потому что у меня там были свои принципы, через которые должен был переступить.

– Потом пожалели, что пробежали ту гонку больным?

– Я был третьим, у меня была судорога, и меня откачивали нашатырём. Но нет, не пожалел, это было прикольно (улыбается). Однако так на последнем круге не умирал никогда.

А Рязань была сразу после Уфы, и я не мог отойти. Приехал в Рязань просто мертвейший, а первая гонка суперспринт – она вообще изнуряющая, бежишь квалификацию, потом финал. И мега-масс-старт – это супердлинная гонка, 15 км, тоже очень тяжело зашло. И там равнина, и надо работать все круги по этой равнине, даже отдохнуть негде.

И в таком состоянии я туда приехал. Конечно, выходил на старт бороться, но на финише осознал, что лучше надо было пропустить этот этап.

«На тренировке мы тренер и спортсмен, а после – друзья»

– Иногда говорят о таких понятиях, как «тренер-диктатор» и «тренер-демократ». Со стороны кажется, что Истомин и Норицын ко второй группе относятся. А как вы считаете?

– Виталий Викторович более спокойный, чем Артём Евгеньевич. Артём Евгеньевич – максималист, у него есть только первое место, остальных мест не бывает, либо тройка, но только из наших. Довольно жёсткий в некоторых моментах, в технике, например. На тренировке может орать – если ты за два часа ничего не понял, он, естественно, будет злиться.

Но в целом они оба добрые, демократичные. Виталий Викторович более спокойный, наверное, потому что уже работал с девочками. Он как-то привык, понимает это. А Артём Евгеньевич никогда с ними не работал.

В прошлом году он работал с нами в мужской команде, и сейчас видно, что ему с девочками тяжелее работать, потому что девочки более эмоционально нестабильные: на первой тренировке они радостные, а уже на второй может доходить до слёз. Приходишь на тренировку, заходишь в ваксу, а там кто-то плачет. Спрашиваешь: «Ты чего плачешь?» Отвечает: «Просто» (улыбается). Такое было, и, понятно, ему тяжело так работать. Думаю, он ещё не до конца понимает, как с девочками работать.

А я привык к нему за прошлый год, мне нормально.

– Вам как работается в смешанной группе?

– Иногда, когда уже долго на сборе и такой жёсткий фон, тебя начинают какие-то нюансы подбешивать, и остальных тоже что-то подбешивает. И все, вплоть до персонала, медики, массажисты, ходят такие взъерошенные, всех всё бесит, когда 20 дней на одном месте, ещё и жара на улице, и в такие моменты, конечно, тяжело работать. С парнями было проще – они обычно всё в себе держат и это не показывают либо просто молчат, а девочки сразу реагируют.

Тяжело, когда такое напряжение в команде, и девочки у нас такие боевые (улыбается), они не молчат, сразу высказывают. И иногда, когда такая обстановка, неприятно находиться в вакс-кабине, хочется уже поскорее уйти на тренировку или домой.

– А какие плюсы работы в смешанной группе можно выделить?

– Мы с девочками особо и не тренируемся, всё время с Каримом Халили. Какие-то стрелковые работы делаем вместе – у нас девочки быстро стреляют, но всё равно в стрельбе я гнался за Каримом, по скорости он всех «обстреливал».

Однако атмосфера в команде прикольная. Девочки заморачиваются по поводу всяких праздников, когда у кого-то день рождения, целую неделю в чате подарок обсуждаем, ищем. Первые разы все активные были, а потом я уже просто даже чат не открывал (смеётся), спрашивал, кому деньги скидывать, и всё. В конце каждого сбора мы собирались где-то покушать, это было весело. Девочки создают весёлую атмосферу в команде.

– Вы с Артёмом Истоминым достаточно хорошо общались до того, как он стал главным тренером группы, в которую вы перешли. Ваши отношения после этого изменились?

– Нет. Как и в том году, на тренировке мы тренер и спортсмен, а после тренировок друзья. Сейчас ничего не изменилось. Конечно, теперь на нём больше ответственности: в прошлом году он был помощник, аналитик, а сейчас – главный тренер. Понятно, что ему отвечать за все результаты, он из-за этого, скорее всего, тоже волнуется. Иногда, бывает, палку перегибает, и я начинаю огрызаться, но, в принципе, со всеми тренерами всегда огрызался, когда мне что-то не нравилось (улыбается). Однако после таких моментов приходишь домой, остываешь, и вы так же общаетесь. То есть и он всё понимает, и я.

– Артём Евгеньевич хвалит?

– Да, бывает. Это в основном летом. По сезону, зимой, после каждой медали поздравлял, хвалил, выделял какие-то хорошие моменты. Допустим, у меня проблемы по мощности, и, когда я мощно пробегал гонки, он всегда это подчёркивал, говорил продолжать так же, но потом, на следующую гонку, я как обычно (смеётся), и он расстроенный ходит.

Артём Истомин Фото: РИА Новости

– То есть вас лучше не хвалить?

– Нет, хвалить, конечно. Это лучше, чем не хвалить.

– А Виталий Норицын хвалит?

– Да, конечно, когда хорошо стреляешь. Когда плохо, он говорит: «Ну, как так-то?» (улыбается) - объясняет, какие ошибки. За лето, за зиму я узнал все свои основные ошибки лёжа и стоя, пытаюсь их не допускать, но в пасьюте в Ханты-Мансийске я чуть-чуть «улетел», потерял концентрацию и гонку бежал на автомате. Очень редко, но такое у меня бывает, поэтому с психологом и работаем (улыбается).

– То есть для вас похвала важна?

– Я и сам от себя похвалу получаю. Мне просто приятно, когда хвалит кто-то из тренерского состава. Если просто кто-то из зрителей на тренировке скажет – приму это нейтрально. А когда ты пытаешься сделать что-то по технике и тренер говорит, что хорошо получается, это приятно.

«Забавно читать, когда люди пишут оскорбления»

– Кстати, в свой телеграм-канал вы иногда выкладываете видео с формулировкой «подскажите ошибки в технике». Это всё шутки?

– Да, это прикол. Просто в прошлом году, когда ещё транслировали Кубок мира и меня показывали, после гонок мне писали, что я неправильно толкаюсь или что-то ещё делаю не так, то есть люди учили меня технике. Я заходил к ним на страницу в соцсетях, а она либо закрыта и там ноль подписчиков, либо там люди, которые совсем не связаны со спортом, но они учат меня технике. И этим летом мне снова кто-то написал такой комментарий, я про это вспомнил и решил выкладывать видео с тренировок.

– Как реагируете на негативные комментарии?

– В основном мне забавно такое читать. Но иногда бывают моменты, когда ты максимально напряжён, в личной жизни происходит что-то плохое, и, когда ты такое читаешь, даже не относящееся к личной жизни, это довольно неприятно. А когда проигрываю, например, к этим комментариям отношусь с юмором. Даже забавно читать, когда люди пишут какие-то оскорбления или какую-то нездоровую критику, хотя, по сути, они не разбираются. Поэтому меня это и веселит, потому что они не понимают, что пишут.

– А самому себе на этих видео с тренировок вы нравитесь?

— Нет (улыбается). Всегда хочется делать идеально. Нас на тренировках снимают почти каждый день, но я это выкладываю редко, потому что про другие кадры я думаю, что такое лучше вообще не показывать (смеётся). Выкладываю лучшее по своему мнению.

– Многие называют вас лучшим блогером среди российских биатлонистов, а вы чей блог можете выделить?

– В основном я слежу за спортивными журналистами. Сам я телеграм-канал не так активно веду, иногда могу месяц ничего не выкладывать. Когда, как сейчас, я не болею, наслаждаюсь соревнованиями, мне весело, чаще что-то выкладываю, делаю что-то смешное.

Думаю, посоперничал бы с девочками и их каналом «GERGONOSKUDISKA». Видел, Вася и Настя Томшины ведут, но тоже не так часто.

– Хотелось бы, как Вероника Степанова, делать контент для какого-нибудь СМИ?

– Нет, это слишком серьёзно, мне такое не нравится.

– Следите за количеством подписчиков, за статистикой своего канала?

– Я иногда открываю статистику. Например, как-то раз кто-то меня репостнул, и у меня было около 100 тысяч просмотров, я зашёл, посмотрел, откуда это. А так, не слежу.

«Иногда я слишком злой. Раньше мог кидать лыжи»

– Можете назвать три своих отрицательных качества?

— Думаю, это несобранность на тренировках. То есть на соревнованиях я очень сильно сконцентрирован, хочется хорошо сделать то, что умею, проделать работу, а итогом будет медаль или немедаль. А на тренировках у меня процентовка стрельбы меньше, чем на соревнованиях. То есть за определённые старты у меня процентовка была самая высокая в команде, но до этих соревнований, на тренировках, у меня была самая низкая процентовка, потому что очень расслабленный был и несобранный. Я практически весь сезон на тренировках концентрировался на том, чтобы поднять свою мощность и исправить технику. Я много проболел, поэтому нет сил, нет мощности, и только за счёт своей функциональности мог бежать, из-за этого начал сильно концентрироваться на том, чтобы поменять технику на более экономичную, а на стрельбе вообще не было концентрации. А когда бегу гонку, я разделяю трассу и стрельбу и, пока бегу, концентрируюсь на технике, когда я на рубеже, концентрируюсь только на выстреле.

В жизни это качество тоже мешает. Мне иногда тяжело сконцентрироваться на какой-то задаче и что-то сделать, пока не наступят дедлайны.

Ещё одно отрицательное качество – возможно, я иногда слишком злой. До начала работы с психологом был слишком эмоциональный, мог ломать и кидать палки, лыжи, винтовку. И сейчас в некоторых моментах я бываю злым, но не показываю это. Однако если меня довести, я могу сильно разозлиться. Недавно, например, сильно разозлился и ответил судье перед стартом, когда он грубо указал мне на то, что я проехал не в том месте. Я был сконцентрирован на гонке, уже всё продумал и в тот момент думал, как бежать. Не ожидал, что меня сейчас что-то заденет и так быстро разозлюсь.

– И ещё одно качество?

– Наверное, какая-то зависимость. Если мне что-то одно понравится, я буду делать, пока не устану. Допустим, компьютерные игры. В прошлом году, когда слёг из-за ковида, играл в Xbox без остановки 14 дней, пока лежал.

Сейчас мы с парнями играем в стрелялку онлайн, с Ерёминым, Латыповым, Сидоровым и иногда Корневым. Они мне предложили поиграть в первый раз несколько этапов назад, и меня это так засосало (улыбается), я теперь уже даже без них играю. И понимаю, что уже очень много играю, и останавливаю себя, но это тяжело.

Иногда, конечно, эта зависимость и в плюс идёт. Допустим, мне пару лет назад начали нравиться велики, хотя раньше их ненавидел. Я начал на них много кататься и сейчас хочу, чтобы наступил май, тёплая погода, и я поеду на шоссейнике, на маунтинбайке.

– Какую самую длинную дистанцию проезжали за тренировку?

– 170 км, по-моему. Мы летом в Раубичах проехали за пять или шесть часов. Но там была равнина, набор высоты, может быть, 600-700 м за всю эту дистанцию, поэтому мы быстро ехали, и вот так получилось.

«В этом сезоне заработал даже больше»

– Наверняка вы слышали о новых критериях МОК по допуску российских спортсменов на международные старты. У вас как у представителя Вооружённых сил России какие мысли по этому поводу?

– Двоякие, конечно. Я понимаю, что нас в любом случае не допустят. Это как было с фехтованием: им разрешили ехать, но страны просто запретили допускать российских спортсменов. Пока к этому спокойно отношусь, потому что сезон закончился, и надо просто ждать декабря, может, что-то поменяется.

Конечно, хотелось бы, чтобы просто СВО закончилась, а потом уже как-то решались дела со спортом. Потому что, я думаю, в такое время никто не захочет видеть спортсмена с российским паспортом. А так, российские теннисисты, хоккеисты, велосипедисты, представляющие клубы, выступают, и всё в порядке.

– В этом сезоне вы сильно потеряли в доходах, если сравнивать с прошлым?

– Зарплата осталась такая же. По призовым заработал, наверное, даже больше, если брать личные гонки. В прошлом году зарабатывал только с эстафет и за парочку личных гонок, когда я был в топ-20, после Олимпиады приходили всякие премии.

Даниил Серохвостов Фото: РИА Новости

– То есть общий доход в этом сезоне не сильно меньше, чем в прошлом?

– Думаю, да. Плюс-минус вышло как в прошлом сезоне. Просто в том сезоне было четыре пьедестала в эстафете, а в этом у меня пьедесталов 15 (улыбается). Но там командная гонка, ты мог накосячить, а тебя кто-то вытащил, и ты заработал. Но у меня такого не было, я не косячил (смеётся). А здесь вся ответственность только на тебе, и ты понимаешь, что от твоего результата зависит твой заработок. Всё-таки львиная часть заработка – это призовые.

Пока у меня нет своей семьи, ребёнка, мне, в принципе, хватает зарплаты. Но я покупаю велосипеды, палки, лыжи сейчас покупал. Да и раньше лыжи тоже сам покупал, потому что Fischer только с прошлого года начал щедро одаривать меня лыжами, ну и закончил одаривать в прошлом году.

Также покупаю одежду, всякие изотоники, батончики. Думаю, в месяц на еду и всё спортивное у меня уходит тысяч 50 – это всё-таки достаточно большая сумма. И когда приходят призовые, ты плюс-минус распределяешь бюджет – купить велосипед, три пары палок, ещё что-то, и всё, призовых почти нет.

– Можете вспомнить свою самую дорогую покупку, которая не связана с тренировками, биатлоном?

– Я купил уже четыре сноуборда – два себе, два Ксюше. Но, думаю, это не самая дорогая покупка. Для сноуборда я недавно взял комплект одежды, чтобы ходить в ски-туры в плохую погоду, достаточно дорогая фирма, но она очень функциональная, хорошая. И у меня штаны и верх вышли примерно 100 тысяч. Это, наверное, одна из самых дорогих покупок для себя. Подарки, конечно, я дарил чуть подороже.

– В начале сезона вы говорили, что мотивации, несмотря на отстранение российских спортсменов, у вас много. Сейчас её не стало меньше?

– Нет, она также есть. Я надеюсь, что когда-нибудь нас всё-таки пустят туда, и, надеюсь, это произойдёт к Олимпиаде в Италии. Вряд ли, но надежда есть.

И, как мы и начинали разговор, я нигде не работал и не хочу работать (улыбается), поэтому единственный заработок – это спорт. Если он для меня закончится, я всё равно буду зарабатывать где-то в спорте. Поэтому отчасти в этом сезоне мотивацией были деньги, потому что на зарплату было бы прожить непросто. Конечно, можно, но, если ты занимаешься спортом, будет тяжеловато, потому что значительные траты на это каждый месяц. Думаю, часть мотивации в этом сезоне, где-то 30%, была в деньгах. А ещё 70% – это желание бегать.

– Этот вопрос часто задают биатлонистам и лыжникам – нет ли у вас какой-то зависти к зарплатам футболистов или хоккеистов?

– К хоккеистам – нет. Я просто видел, как они тренируются, претензий к ним вообще нет. По поводу футболистов, конечно, возникают вопросы, потому что я видел команду, может, второй лиги, смотрел, как они тренируются, и мне было даже как-то стыдно, что я столько тренируюсь, а они нет. Ладно я, но лыжники, у них нет стрельбы, и они ещё больше тренируются, чем мы, а заработок у нас с ними плюс-минус одинаковый, и обидно, что кто-то пашет 35-36 часов в неделю, а футболисты, может, часов 12 (улыбается). Конечно, у нас циклический вид спорта, он тяжелый, но, если бы платили за тяжесть, думаю, всё-таки больше всех получали бы те, кто работает на заводах, в шахтах, а не спортсмены.

Но понятно, почему у футболистов намного больше денег, чем у нас – у них куча букмекеров, это людям интересно, у них есть просмотры, стримы.

«Смотрю марафон и думаю: «А где Большунов-то?»

– Вы уже говорили, что следили за российскими лыжными стартами. В противостоянии Большунов vs Устюгов за кого болели?

– Болею просто за интересную гонку. Когда смотрел скиатлон на чемпионате России, я ни за кого не болел, но мне казалось, что выиграет Устюгов. Смотрел во время гонки на Большунова, и, видимо, из-за болезни у него движения были не такими, как в его лучшей форме, то есть он не слишком был готов к этому чемпионату, как мне кажется. Так что я думал, что Устюгов выиграет, но он упал и всё-таки не смог догнать Большунова.

Смотрел финиш марафона, как Устюгов первым заехал, потом Червоткин, и думаю: «А где Большунов-то?» (улыбается) Потом Большунов финишировал. В итоге пересмотрел хайлайты гонки и увидел, что Устюгов оторвался от них сразу, и всё. Думаю, что они его отпустили, потому что думали, что догонят, но в итоге не догнали.

– А вы знакомы с Большуновым, Устюговым, Червоткиным?

– С Большуновым мы особо много не общались, пару раз здоровались, и всё. С Устюговым чуть-чуть общались в Пекине, с Червоткиным мы тоже там общались.

– Большунов говорил, что на Олимпиаде постоянно видел вас в очереди за Бин Дунь Дунями в сувенирном магазине.

– Я его тоже видел в этом магазине (улыбается). Там очереди особо не было, просто я туда часто заходил. Я не смог заработать Бин Дунь Дуня гонками, как Саша, поэтому хотел купить. И в предпоследний день шёл с силовой тренировки, зашёл в магазин, и они там стояли, купил, оборачиваюсь, а после меня пришли ещё люди, и они их буквально за секунду смели.

– Вернёмся к противостоянию Большунова и Устюгова, хотелось бы что-то подобное видеть и в нашем биатлоне?

– Да, охота такое видеть, а то у нас Эдик один всё выигрывает, и особо не интересно (улыбается). Но, в принципе, у нас декабрь показывал, какая плотная была борьба. Каждую гонку мы все были рядом, в секундах. На этапе Кубка Содружества в Раубичах тоже все, кроме Эдика, рубились.

На фоне моих болезней было тяжело конкурировать с Эдиком, да и он в лучшей форме находился. В январе-феврале было видно, как сильно готов Эдик, как он прогрессировал.

Думаю, если бы у меня состояние было получше, при условии его ошибок, я бы смог с ним бороться. А так, в Чайковском, например, я бы и с «нолём» его б не победил.

Эдуард Латыпов Фото: РИА Новости

– Удивил ли вас на чемпионате России в Ханты-Мансийске результат Евгении Буртасовой, которая пропустила весь сезон, но в спринте финишировала четвёртой?

– Да, она весь сезон болела, пропустила, чуть-чуть потренировалась и заняла четвёртое место — это достаточно сильно.

– Также в Тюмени за тройку боролась и Екатерина Юрлова-Перхт.

– Я, если честно, за неё и болел в масс-старте. Когда она взяла два, я очень сильно расстроился, как за себя, потому что у неё было девять огневых рубежей на ноль, но на последнем, 10-м, она промазала. Обидно. Насколько я помню, она могла заехать в призы, но не смогла.

– Такие результаты спортсменок, которые пропустили весь сезон, — это тревожный звоночек для женской команды?

– Эти результаты напрямую говорят об уровне женской команды. Если у парней ты приедешь после отдыха, думаю, даже в пасьют не попадёшь (улыбается). Но главное, чтобы спортсменки понимали, что стоит задуматься, когда биатлонистки, которые не бегали весь сезон и занимались своими делами, попадают в топ-6.

«В день рождения меня полицейские отпустили»

– У вас скоро день рождения, как планируете праздновать?

– А мы уже отпраздновали. День рождения 4-го, но, так как все разъедутся по домам, кто-то в Уват, решили отмечать 2-го. Собрал ребят из своей команды и из других. Кое-кто пришёл, одного не оставили (смеётся).

– Какой самый приятный подарок вы получали на свой день рождения?

– Не помню, много было приятных. Мне всегда приятно, когда дарят любой подарок, и неважно, на день рождения или просто так.

А в прошлом году мне подарили ковид (улыбается). 4 апреля у меня была температура 39, я чуть не сдох (смеётся).

А ещё мне тогда сделали «подарок» в аэропорту в Тюмени. Я случайно пронёс патроны в рюкзаке, забыл их вытащить после гонки, потому что заболел и вещи никак не перетаскивал – просто всё скидал и отправил машиной в Новосибирск. Остался один рюкзак, и я его даже не проверял. Утром у меня была температура, а уже вечером улетал в Новосибирск на самоизоляцию.

В аэропорту мне было так хреново, я прохожу, а мне говорят: «У вас патроны». Я думаю: «Да как так-то? Я сейчас уже умру просто и ещё и не улечу никуда». В итоге меня задержали, и давай мне читать лекцию. Но у меня была копия разрешения, то есть всё нормально. Они меня записали, я написал, почему их пронёс, меня отвели в полицию, полицейский меня узнал, мы с ним сфоткались, и меня отпустили. Вот такой подарок мне сделали – отпустили (улыбается).

Там ещё все из службы безопасности аэропорта смеялись, что у меня день рождения. И каждый, кто приходил и смотрел мой паспорт, такой: «Ой, у тебя же сегодня день рождения». А мне было так плохо, и я думал: «Вот мне вообще не смешно» (улыбается).

– Кстати, про подарки. Вам в последнее время все дарят шапки – шапка от Латыпова, от Ксении, Светлана Миронова подарила маску для сна. Ещё что-нибудь дарили?

– Должна приехать ещё одна шапка — с оленем. Александра Бацина, которая бегала за Тюмень, но уже завязала со спортом, написала, что приедет и привезёт мне шапку.

– А почему все так любят дарить вам такие подарки?

— Не знаю, сначала мне Эдик сказал, что привезёт шапку. Потом я увидел ещё одну шапку и сказал: «Ксюх, купишь мне?» Она сказала, что купит (смеётся). Это была частью подарка ко дню рождения. Потом Света мне скидывает повязку и говорит, что дарит мне её. Я спросил: «Зачем мне она?» — но потом сходил, забрал. Не знаю, как-то так завертелось, что мне все дарят какие-то шапки.

– Какие у вас планы после чемпионата России в Ханты-Мансийске?

– Я бегу Югорский марафон, потом улетаю в Новосибирск и сразу еду в Шерегеш, там будет фестиваль Grelka Fest, который проводится ежегодно. Проведу там дней 12, пока идёт фестиваль. Потом поеду к другу и уже с 1 мая начну тренироваться.