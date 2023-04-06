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Чемпионат России по биатлону — 2023, марафоны на 30 и 40 км в Увате: спортсменам тяжело дались уникальные длинные гонки

«Хочется лечь и не вставать». Марафон — тяжелейшее испытание для российских биатлонистов
Татьяна Постникова
Марафоны в биатлоне
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Зимний сезон закрыли уникальные гонки на 30 и 40 км с восемью огневыми рубежами.

В России завершился долгий биатлонный сезон-2022/2023. Окончание его было весьма необычным. Спортсменам пришлось серьёзно попотеть в последних гонках перед отпуском, ведь они бежали биатлонные марафоны: женщины преодолели 30 км, а мужчины – 40 км. Что это вообще за гонки такие?

Непривычный старт

Биатлонный марафон – довольно специфичная, но интересная дисциплина. По сути, это очень длинный масс-старт. Спортсмены, стартующие вместе, бегут марафонские дистанции: женщины – 30 км, мужчины – 40 км. По ходу гонки биатлонистам нужно пройти восемь огневых рубежей, первые четыре – лёжка, оставшиеся – стойка. За каждый промах спортсмен должен пройти штрафной круг, который в два раза короче стандартного – всего 75 метров.

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В марафоне могут участвовать до 60 спортсменов, ведь, как и в мега-масс-старте, первый рубеж биатлонисты проходят по очереди: сперва номера с 31-го по 60-й, потом – с первого по 30-й. В случае если после первой лёжки не выделилась тридцатка лучших, на следующих рубежах стрелки тоже делятся.

В длинной биатлонной гонке, как и в лыжном марафоне, биатлонисты могут зайти на пит-стоп. Там спортсмены могут сменить лыжи и поменять обоймы. Правда, в отличие от лыж, в биатлоне пит-стоп – обязательная история, да и заходят на него не в любой момент, а строго после четвёртого рубежа.

Биатлонный марафон

Биатлонный марафон

Фото: РИА Новости

Уникальная гонка

Большинство любителей биатлона в нашей стране узнали о существовании марафона только в этом году, но эта дисциплина существует уже 15 лет.

Первый марафон прошёл на чемпионате России в 2008 году. Первыми победителями в новой для страны гонке стали Андрей Маковеев и Наталья Соколова. При этом тогда спортсмены бежали 27 км и 21,6 км.

С тех пор марафон традиционно проходил в рамках чемпионата России, периодически менялась лишь длинна дистанции. Правда, популярной среди болельщиков за эти 15 лет дисциплина не стала. Это легко объясняется тем, что обычно марафоны на ЧР проводились в феврале, когда на международном уровне проходили чемпионаты мира или Олимпийские игры. Понятно, что на чемпионат страны из-за этого сборники приехать не могли, а без их участия особого смысла показывать гонки на федеральном ТВ не было.

В 2022 году, например, мужской марафон проводился в день закрытия Олимпийских игр в Пекине. Женский – через день. Победу у мужчин тогда одержал Рустам Каюмов, а у женщин – Анастасия Егорова.

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Несмотря на то что в России марафоны проводятся уже 15 лет, в мире подобная дисциплина пока вообще не прижилась. В программах Кубка мира и IBU таких гонок не найти, как и в программах национальных чемпионатов.

Минутное преимущество

В этом году марафон на чемпионате России, во многом из-за жёсткой изоляции нашего спорта, наконец-то получил достойное внимание со стороны отечественных зрителей и биатлонистов сборной. Пускай многие лидеры отказались бежать длинную гонку, сильных спортсменов хватало.

Так, у мужчин марафон с тремя промахами выиграл Никита Поршнев. Второе место занял Карим Халили, с тремя промахами он проиграл Никите одну минуту и 16,8 секунды. Бронзу в борьбе с Александром Поварницыным выиграл Антон Бабиков. Башкирский спортсмен допустил на восьми огневых рубежах семь промахов и уступил лидеру около полутора минут.

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У женщин же золото с четырьмя промахами завоевала Виктория Сливко. С серебром осталась чемпионка прошлого года Егорова, с 11 промахами уступившая победительнице ровно две минуты. Тройку призёров замкнула Ирина Казакевич. С десятью промахами она проиграла почти три минуты.

«Сейчас хочется лечь. И не вставать пару часов»

Но каково вообще биатлонистам бежать марафон?

По словам самих спортсменов, очень непросто. Чемпион России Поршнев признавался, что на последних кругах у него сводило руки и ноги.

«На самом деле, под конец, на последних кругах у меня начало сводить руки и ноги, – признался Никита в эфире «Матч ТВ». – Не получалось вкладываться в движения, я просто шагал, старался как можно меньше включать мышцы. Было непросто. Самочувствие позволяло бежать быстрее, но мышцы не позволяли».

Никита Поршнев

Никита Поршнев

Фото: РИА Новости

Непросто было и Антону Бабикову. По словам биатлониста, на финише он обогнал Поварницына лишь потому, что устал чуть меньше Александра.

«Энергии хватило. Для меня это первая такая длинная гонка с оружием. Конечно, было непросто. Не всё пошло по плану. Где-то на первых кругах я много пил. Под конец почувствовал, что нельзя уже сильно бить по печени, может свести живот, поэтому не стал ничего крепкого употреблять».

Тяжело далась гонка и Петру Пащенко. Он финишировал лишь 21-м. С 18 промахами он проиграл целых 12,5 минуты. При этом на седьмом рубеже из-за потери концентрации спортсмен стрелял по чужой мишени.

«Я мог сойти уже после третьей лежки, но из‑за уважения к организаторам и болельщикам, которые приехали сюда ради нас, я не мог так сделать, – сказал Пащенко. – Наверное, это мой последний биатлонный марафон (смеётся). Мне не совсем нравится такой формат, потому что у меня устаёт спина. Прохождение такой большой дистанции с оружием – это очень сложная история для здоровья. Посмотрим, не зарекаюсь – в следующем году будет видно».

Пётр Пащенко

Пётр Пащенко

Фото: РИА Новости

На сложности во время марафона пожаловались и женщины. Ирина Казакевич рассказала, что её вырубало по ходу гонки.

«Я очень сильно устала. Не думала, что будет настолько тяжело. Я думаю, это связано с тем, что пошёл снег и была тяжёлая трасса, она очень сложная. Когда я до этого бежала марафон – так не отрубало. И уже последние три-четыре круга казалось: лишь бы дойти. Сейчас хочется лечь. И не вставать пару часов точно».

Несмотря на такую усталость, биатлонисты точно не зря бежали марафоны. Спортсмены, финишировавшие в топ-10, получат призовые: 7–10-е места – скромные 10 тысяч рублей, заехавшие в «цветы» – 50–70 тысяч рублей. А призёрам положены совсем хорошие выплаты. Победителю дадут 200 тысяч рублей, второму месту – 160 тысяч рублей, а третьему – 125 тысяч рублей, что значительно больше, чем было на других гонках чемпионата России.

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