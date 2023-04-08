Итоги самого необычного сезона в российском биатлоне: прорыв экс-лыжницы и триумф Латыпова

Марафонскими гонками в Увате завершился самый необычный за последние десятилетия российский биатлонный сезон. Из-за отстранения лидеры сборной впервые провели полноценный сезон на национальных стартах.

И даже в такой ситуации наш биатлон удивил яркой конкуренцией, познакомил с новыми именами и подарил несколько сюрпризов вроде прорыва от бывшей лыжницы Наталии Шевченко и медали биатлонистки Носковой на лыжном чемпионате России. Подводим итоги биатлонного сезона-2022/2023.

Новый уникальный турнир

В этом сезоне российские биатлонисты соревновались сразу в трёх турнирах: Кубке России, чемпионате России и Кубке Содружества – новом старте, который впервые проводился СБР совместно с Белорусской федерацией биатлона. Уникальность последнего в том, что он объединил летний и зимние старты. На международном уровне ничего подобного пока нет. Интересно, что в итоговом зачёте этого Кубка учитываются все старты, да и за победу в каждой гонке начисляется сразу по 120 очков, поэтому, пропустив даже одну-две гонки из 17, спортсмен практически лишался шансов на попадание в топ-5 сильнейших.

Именно в этом турнире этой зимой конкуренция была самой напряжённой. Победительницей женского зачёта стала Динара Алимбекова-Смольская, которая набрала 1750 очков, опередив ближайшую соперницу Викторию Сливко на 70 очков, а всего лишь в 23 очках от неё завершили турнир ещё четыре спортсменки – Казакевич, Носкова, Дербушева и Гербулова.

Динара Алимбекова Фото: РИА Новости

Уверенную победу у мужчин забрал Эдуард Латыпов, хотя и здесь плотная борьба продолжалась до последнего этапа. Главными претендентами на победу были Латыпов и Антон Смольский, однако белорус заболел перед финальной частью соревнований, из-за чего он пропустил три гонки в Тюмени и лишился шансов на победу. А вот Латыпов к концу сезона лишь набирал форму и на двух последних этапах Кубка Содружества выдал серию из шести побед подряд.

Также Латыпов стал лучшим биатлонистом России по итогам сезона, заняв первое место в рейтинге СБР. Второй результат показал Даниил Серохвостов, который, несмотря на бесконечные болезни, весь сезон показывал высокий уровень. На третьем месте в рейтинге завершил сезон Карим Халили.

Лучшей среди женщин стала Виктория Сливко, до последнего борьбу с ней вела Екатерина Носкова, но она пропустила марафон в Увате и уже не смогла вырвать лидерство. Третье место в рейтинге заняла Анастасия Гореева.

Интересно, что в Кубке России победители другие: лучшей среди женщин стала Анастасия Гореева, лидер среди мужчин – Карим Халили. Забавное совпадение: именно Гореева и Халили выиграли первые гонки в сезоне – спринты в Ханты-Мансийске, а спустя три месяца они забрали свои кубки.

Кто стал открытием сезона?

Блистали в гонках не только лидеры сборной, но и спортсмены, чьи имена многие в этом сезоне услышали впервые. Например, главным открытием первой части сезона стал Иван Колотов, который выиграл несколько медалей на первых этапах, также он стал вторым в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске. В этом сезоне спортсмен готовился с Сергеем Башкировым и значительно прибавил в результатах. Однако из-за проблем со здоровьем Колотов всё-таки не смог стабильно бороться за тройку в течение сезона.

Александр Корнев Фото: РИА Новости

С личными медалями завершили сезон Александр Корнев и Любовь Калинина – единственные российские юниоры, которые провели полноценный сезон на взрослом уровне. Калинина выиграла серебро чемпионата России в суперспринте и женской эстафете. Весь сезон она показывала великолепную скорость стрельбы, опережая по этому показателю лидеров сборной России.

Корнев же выиграл золото в спринте на Кубке России. Сильная сторона Александра – скорость на дистанции, в некоторых гонках сезона он показывал лучшую скорость среди лидеров. Фаворитам стоит его опасаться!

Из новичков стоит выделить и Евгения Емерхонова, для которого этот сезон также стал первым на взрослом уровне. Он выиграл бронзу в гонке преследования на этапе Кубка России в Рыбинске и трижды финишировал четвёртым на чемпионате России. Для новичка это успех.

Из лыж — в биатлон. Из биатлона — в лыжи!

Удивила в этом сезоне и бывшая лыжница Наталия Шевченко. Спортсменка впервые начала стрелять из биатлонной винтовки только год назад, но уже в свой первый сезон в биатлоне выиграла два личных золота чемпионата России, золото в эстафете и серебро в спринте на этапе Кубка Содружества. Как показывают результаты Кубка мира (взять ту же Анамарию Лампич) не всем бывшим лыжницам удаётся быстро и успешно перестроиться на новый вид спорта, однако переход Шевченко уже сейчас можно назвать успешным.

Кстати, некоторые из российских биатлонисток в этом сезоне показали себя и в лыжных гонках. Елизавета Каплина и Екатерина Носкова выступили на лыжном чемпионате России, а Носкова и вовсе вернулась оттуда с медалью – в паре с Алёной Перевозчиковой она выиграла серебро в командном спринте. По итогам турнира Екатерина выполнила норматив мастера спорта по лыжным гонкам.

Группа Каминского — лидер медального зачёта

Также в этом сезоне было любопытно наблюдать за противостоянием сразу четырёх тренерским групп: Каминского, Шашилова, Башкирова и Истомина, – в которых готовились биатлонисты сборной России.

Взгляните, например, на распределение медалей по группам в гонках чемпионата России в Рыбинске, Ижевске, Ханты-Мансийске и Увате:

Группа Каминского: 5 золотых медалей, 1 серебряная, 3 бронзовых (всего – 9);

Группа Истомина: 0 – 6 – 7 (13);

Группа Шашилова: 4 – 3 – 1 (8);

Группа Башкирова: 3 – 1 – 3 (7).

Медали забирали и те, кто готовился самостоятельно в регионах: Поршнев (ХМАО) – два золота, два серебра. Сливко (Тюменская область) – два золота, одна бронза. Егорова (Мурманская область) – два серебра. Калинина (Тюменская область) – одно серебро. Нетбай (Москва) – одна бронза. Елисеев (Москва) – одна бронза.

По таблице видно, что наибольшее количество наград выиграли спортсмены из группы молодого тренера Артёма Истомина. В то же время это единственная из четырёх групп, закончившая сезон без побед в личных гонках ЧР.

Лидеры по количеству побед – спортсмены группы Юрия Каминского, его биатлонисты выиграли пять гонок, всего на счету группы девять медалей. По два золота чемпионата России выиграли Эдуард Латыпов и Лариса Куклина, ещё одна победа на счету Ильназа Мухамедзянова. Можно сказать, что группа Каминского выиграла неофициальный медальный зачёт.

Лариса Куклина Фото: РИА Новости

Стоит обратить внимание и на то, что 12 из 49 наград чемпионата России выиграли спортсмены, которые готовились к сезону с регионами. То есть почти 25% медалей забрали биатлонисты не из сборной страны, что, с одной стороны, показывает высокий уровень подготовки в регионах, а с другой говорит и о небезупречной готовности сборной к чемпионату страны.

Все четыре тренера сборной России по биатлону на тренерском совете в Ханты-Мансийске получили оценку «удовлетворительно» за сезон. Также вице-президент СБР по спорту Павел Ростовцев рассказал, что структура тренерских групп подготовки на следующий сезон останется прежней:

«Планируем, что с тренерскими группами всё будет так же. Есть очень много работы, и за один сезон мало что можно сделать. Тренерам и спортсменам нужен определённый период, чтобы себя проявить, поэтому пока планируем, что всё останется так. Безусловно, здесь мы прежде всего ориентируемся на те возможности, которые нам предоставляет Минспорта, и сейчас у нас те же условия, как и в прошлом году – 16 мужчин и 16 женщин на централизованной подготовке, по восемь юниоров и юниорок», – рассказал Ростовцев.