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Интервью с белорусским биатлонистом Никитой Лобастовым: переход из России, выступления в Кубке Содружества – 2022/2023

«У меня была сложная ситуация». Как российский биатлонист расцвёл в сборной Беларуси
Ангелина Николаева
Как российский биатлонист расцвёл в Беларуси
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Никита Лобастов в 2018 году перешёл к соседям и за несколько лет стал одним из лидеров белорусской команды. Как ему это удалось?

Никита Лобастов родился в Удмуртии и до 2018 года представлял Россию на международных соревнованиях. На юниорском чемпионате мира – 2017 вместе с Малиновским, Поршневым и Стрельцовым он выиграл золото в эстафете.

Пять лет назад Никита сменил спортивное гражданство, и сейчас он один из сильнейших биатлонистов Беларуси, который ещё в прошлом сезоне выигрывал медали на Кубке мира, а в этом году ярко выступал на Кубке Содружества.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Никита вспомнил, почему перебрался из российской команды в белорусскую, рассказал о мотивации в сезоне без международных стартов и порассуждал о различии биатлона в двух странах.

«Оптимального решения для всех ещё нет»

– В последний день чемпионата России в Ханты-Мансийске команда Беларуси заняла третье место в мужской эстафете. Можно сказать, что сезон удалось завершить на позитивной ноте?
– Да, однозначно. В этом году была только одна эстафета, и я неплохо пробежал свой этап, показал лучшее время. В целом доволен и работой команды, и своей, так что уходим на подготовительный период с положительным настроением.

– С какими мыслями следили за финишем Смольского и Латыпова в этой эстафете?
– Мы очень переживали, до последнего думали, что Антон будет вторым, но, к сожалению, не получилось удержать серебро. Конечно, никто особо не расстроился, потому что мы понимаем, что это два сильных спортсмена, тем более Эдуард был в роли догоняющего, а у него это очень хорошо получается. Ничего страшного, они показали красивую борьбу.

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– В личных гонках в Ханты-Мансийске вы выступали менее удачно, с чем это связано?
– Да, в этом сезоне у меня было много срывов из-за болезней. И в конце сезона, может быть, из-за этих срывов не получилось полностью реализоваться. В личных гонках в Ханты-Мансийске добавилась сложная погода, плохое скольжение, и я оказался уже просто не готов бороться на таком уровне. А эстафета, как у нас говорят, это другой вид спорта (улыбается), и в ней получилось достойно выступить.

– Как в целом можете оценить этот сезон для себя?
– Были хорошие результаты – из четырёх масс-стартов на Кубке Содружества я в трёх был в медалях, один раз был пятым. Считаю, это очень хорошо. Какие-то гонки не получались из-за стрельбы при хорошей готовности. Многие гонки не получались, потому что выступал после болезни.

Поэтому оцениваю сезон как неоднозначный. При этом доволен, что мы поработали, получили соревновательный опыт, достойно конкурировали и показывали красивый биатлон.

Никита Лобастов

Никита Лобастов

Фото: РИА Новости

– Этот сезон, наверное, самый необычный за последние годы. Тем не менее вы вновь вернулись на российские биатлонные комплексы, которые знакомы вам ещё с юношеского возраста. С какими эмоциями приезжали в те же Ханты-Мансийск, Тюмень, Уфу, Ижевск?
– Да, сезон действительно необычный, но я заранее настроился, что мы будем так же выступать на соревнованиях, так же будем ездить по различным местам. Конечно, вспомнил Россию, вспомнил российские трассы, стадионы. Достаточно тёплые воспоминания, поэтому в целом считаю, что сезон у нас получился интересным.

– Какой этап больше всего понравился и запомнился?
– Наверное, это два этапа подряд в Раубичах. Для нас это были особенные соревнования, домашние, мы готовились, переживали, и там многое получилось, а что-то не получилось.

– Учитывая ситуацию с отстранением российских и белорусских спортсменов, как сейчас мотивируете себя выходить на тренировки и старты?
– В последние годы, действительно, происходит очень много всего. Сначала был коронавирус, из-за которого было много запретов, сейчас также непростая ситуация. Но мотивация есть, потому что никогда не знаешь и нет точной ясности, что будет дальше. Может, мы будем и дальше выступать на международных соревнованиях, но, судя по всему, не в ближайшее время. Тем не менее проводится Кубок Содружества, где очень высокая конкуренция, и было до конца не понятно, кто выиграет. Думаю, что, выступая вместе, российские и белорусские биатлонисты сохранят свой уровень. Мы будем соревноваться дальше, и, когда придёт время вернуться на международный уровень, я надеюсь, мы будем конкурентоспособными.

У нас есть лидеры: Эдуард Латыпов, Антон Смольский, Даниил Серохвостов. Уже в конце сезона Эдуард стал более явным фаворитом, потому что ещё и Антон заболел, а так по сезону постоянно была непредсказуемая борьба, поэтому мы между собой конкурировали и, думаю, показывали хороший уровень.

– То есть спада мотивации сейчас нет?
– Спада нет. Могу сказать за себя, что я ещё далек от того уровня, который мне бы хотелось. У меня получается показывать гонки на высоком уровне, но очень редко, то есть нет стабильности. И предстоит ещё очень много работы, чтобы появилась эта стабильность.

– Как вы отреагировали на недавнюю новость о критериях МОК для допуска спортсменов из России и Беларуси?
– Позиция достаточно неоднозначная. В первую очередь хочется выступать с сильнейшими спортсменами на равных условиях, а там есть момент по недопуску к эстафетам.

Думаю, пока это не решит всех вопросов, и ещё будут думать и принимать какие-то другие решения. Оптимального решения для всех, я думаю, ещё нет.

«Пришлось перестраиваться в очень короткий срок»

– Сейчас мужская команда Беларуси работает с тренером Романом Синиченко. А с бывшим тренером сборной Падиным контакт сохранился?
– Да, вся тренерская работа сейчас лежит на Романе Павловиче. Последние два года он работал с нами, а Андрей Викторович Падин был старшим тренером. Сейчас мы работаем уже только с Романом Павловичем, но примерно по тому же шаблону, что и с Андреем Викторовичем.

Наш тренер контактирует с Падиным, консультируется по некоторым вопросам, и сейчас контакт сохраняется. То есть Андрей Викторович выступает в качестве консультанта нашей команды в некоторых вопросах.

– В этом году впервые был проведён Кубок Содружества. Его уникальность в том, что он объединил летние и зимние старты. Что думаете об этом формате?
– Действительно, турнир уникальный, формат очень интересный. Например, я пропустил первый летний этап в Сочи и при том, что неплохо выступал на остальных соревнованиях, даже не смог попасть в топ-10 общего зачёта. Каждый этап очень важен, плюс интрига была до самого конца. Динара Смольская победила в общем зачете, и это стоило ей серьёзных усилий, а у Антона Смольского не получилось победить из-за болезни. Кубок Содружества прошёл успешно, и было очень интересно.

– Некоторые спортсмены как раз говорили, что минус турнира в том, что ты можешь побороться только в том случае, если совсем не пропускаешь старты.
– Нюансов очень много, и, возможно, в следующем году правила поменяются, может быть, подсчёт очков будет вестись по-другому, посмотрим, что решат. В целом у меня остались только положительные впечатления.

– Команда Беларуси также выступала на этапах Кубка России и на чемпионате России. Какие впечатления от этих стартов? Или особой разницы не было?
– Многое зависит от настроя, а мы изначально всё-таки настраивались на этапы Кубка Содружества, и можно сказать, что на них выступали успешнее. В принципе, всё прошло хорошо за исключением этапа Кубка Содружества в Тюмени, где мы заболели, и поэтому команда в целом не смогла выступить, как хотелось бы. Антон вообще не смог выступать из-за болезни, кто-то переболел до гонок и бежал сразу после выздоровления.

Основным для нас был Кубок Содружества, но и на Кубке России было очень интересно, была хорошая конкуренция.

Никита Лобастов

Никита Лобастов

Фото: РИА Новости

– Как принимали решения, на каких этапах того же Кубка России вы выступите, а на каких нет?
– Мы пропускали соревнования перед этапами Кубка Содружества в Раубичах, так как готовились именно к этим стартам. Пропускали сразу после Раубичей этап Кубка России, так как готовились к Кубку Содружества в Тюмени. Решение, как оптимально построить подготовку, принимает тренер, потому что участвовать во всех соревнованиях — это достаточно сложно.

– Белорусской команде на Кубке России и чемпионате России не вручали медали и призовые, что об этом думаете?
– Я к этому отношусь с пониманием, потому что сезон достаточно необычный, и пришлось перестраиваться в очень короткий срок. Тем более здесь, на российских соревнованиях, у ребят свой рейтинг, который влияет и на место в команде, и на зарплаты. Поэтому в этих небольших нюансах нет ничего страшного, будут сделаны выводы, и этого, наверное, уже не будет.

– Также была не очень приятная ситуация, когда белорусы не смогли попасть в большой масс-старт на ЧР в Ижевске. Как к этому отнеслись?
– Тогда я болел, и в первую очередь расстроились ребята, так как все хотели выступать, мы же для этого приехали. Опять же, это всё можно понять – сложно всё сразу перестроить. Думаю, никто никого не хотел обидеть, и так вышло, потому что пока ещё не успели перестроиться.

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«В Беларуси получилось выйти на более высокий уровень»

– В 2018 году вы перешли из России в команду Беларуси. Как приняли решение о смене спортивного гражданства?
– Когда меня пригласили в Беларусь, я был в составе региональной команды Удмуртии, но решил тренироваться дома, так как у меня был очень сложный сезон по юниорам, слабые результаты. Тогда я решил, что правильнее будет уехать домой, отойти от командной работы, готовиться одному и вернуться на хороший уровень. Я спокойно готовился дома, и уже ближе к концу подготовки, осенью, меня пригласили в Беларусь. Конечно, был очень удивлён, потому что таких мыслей не было, даже не рассматривал вариант перехода в другую страну. Но получил это приглашение и очень долго думал, взвешивал. В России у меня была достаточно сложная ситуация, низкие результаты, и отобраться в национальную команду было для меня чем-то заоблачным, потому что конкуренция очень высокая. Где-то в районе месяца думал над предложением и решил съездить в Беларусь. Меня не сразу взяли в команду, а пригласили на просмотр, то есть я приехал, прошёл все медицинские обследования, спортивные тесты, чуть-чуть поработал в команде, и только потом появилась ясность, что меня действительно готовы взять. На тот момент я уже немного освоился, и мне очень понравилось в Беларуси. Так и состоялся мой переход, сейчас в команде Беларуси я уже четыре года.

– Можно ли сказать, что именно в команде Беларуси ваши результаты пошли вверх?
– В Беларуси получилось выйти на более высокий уровень, показывать достойные результаты во взрослом спорте. Здесь есть очень хорошие специалисты, хорошие условия, и, конечно, за счёт этого тоже получилось добавить. Плюс я старался, поэтому и результаты улучшились. Хотя в России тоже были кое-какие успехи – хорошо выступал по юношам и по юниорам, завоёвывал медали на юниорском чемпионате мира.

– В бытовом плане какие-то различия между Россией и Беларусью почувствовали?
– Различия в нюансах, в целом страны похожи. Просто Беларусь более маленькая, всё расположено компактно. Если в России затратить день, два или больше на то, чтобы перебраться из одного города в другой, это абсолютно нормально, то здесь за день можно доехать в любую точку Беларуси и вернуться обратно (улыбается). Плюс какие-то бытовые нюансы, всё в мелочах, но в целом быстро привык.

– Какое место по популярности среди других видов спорта в Беларуси занимает биатлон?
– Биатлон здесь популярен. Не могу точно сказать, какие рейтинги, но, думаю, по популярности виды спорта можно расположить примерно так: сначала хоккей, а потом футбол и биатлон. Биатлон действительно популярен, здесь очень много болельщиков, и биатлонные трансляции очень рейтинговые. В Беларуси проводится много соревнований, в том числе и детских, и это часто транслируется по телевидению, то есть внимание к биатлону высокое. Соответственно, требования к спортсменам тоже высокие.

Никита Лобастов

Никита Лобастов

Фото: РИА Новости

– То есть по телевидению транслируются и детские соревнования?
– Да, для меня было большим удивлением, когда я приехал в Беларусь, а в Раубичах как раз проводили детские соревнования, и на стадионе, как и на Кубке Содружества сейчас, были телевизионные фуры, всё снималось и транслировалось.

– Вас на улицах в Беларуси узнают?
– Не могу сказать, что я знаменитость, может, в узких кругах (улыбается). Здесь есть намного более известные и титулованные спортсмены. Узнают в основном только в Раубичах или где-то рядом. В Минске бываю редко, но там ещё никогда ко мне не подходили.

– А в Беларуси есть свой Дмитрий Губерниев?
– Есть комментатор Анна Любенкова, в основном она комментирует биатлон. Так что если мы говорим о своём Губерниеве, это, наверное, Анна.

– В чём главное отличие белорусского биатлона от российского?
– Главное отличие, по крайней мере, взрослого биатлона в том, что здесь практически нет конкуренции. Мы целенаправленно готовимся к соревнованиям, то есть, если впереди чемпионат мира или Олимпийские игры, мы готовимся именно к ним и знаем, что будем там выступать. А в России очень высокая конкуренция, и сначала нужно отобраться в команду, а уже потом выступать на соревнованиях. В этом основное отличие. Есть и свои плюсы, и минусы. Каким-то спортсменам легче, когда большая конкуренция, а кому-то – когда спокойно.

– Есть ли в Беларуси места, кроме Раубичей, где можно заниматься биатлоном?
– Да, по Беларуси много спортивных лыжно-биатлонных комплексов. Мы в основном тренируемся в Раубичах. Недалеко, в Логойске, есть комплекс «Заячья поляна», там мы тоже часто проводим тренировки, потому что там очень хороший рельеф. Недавно открыли новый в Чаусах – это родина Динары Алимбековой и Романа Елётнова. Базы есть и по всем основным региональным центрам, где тренируются ребята.

«Диплом лежит в институте уже три года»

– Когда переходили в команду Беларуси, вы продолжали учиться в российском университете. Как удавалось совмещать?
— Да, у меня как раз оставался последний год. Я учился в Чайковском институте физкультуры. Решал очень много аттестационных вопросов, приезжать удавалось редко. На защиту диплома, конечно, приехал, и всё защитил. Диплом готовился несколько дней, а я уехал сразу после защиты и до сих пор его не забрал. Он там, получается, уже три года (улыбается). Когда он мне был нужен, я попросил, чтобы отправили электронный вариант, но оригинал всё ещё в институте, пока не было времени его забрать.

– Дальше планируете учиться?
– Предложения поступить в университет были, но я не планирую, потому что учился четыре года и знаю, что это такое, когда раз в полгода у тебя есть какой-то отдых, а ты в это время приезжаешь в институт, учишься, что-то сдаёшь, а потом уезжаешь и всё забываешь, потому что занимаешься уже другим делом. Я считаю, что если хочешь учиться и получать знания, то нужно заниматься только этим или как минимум уделять этому больше времени. Поэтому в Беларуси я никуда не поступал, чтобы не получать диплом просто для галочки и не тратить время просто так. Если в будущем будет желание получить дополнительное образование, то займусь этим уже целенаправленно.

– Какие у вас планы после чемпионата России в Ханты-Мансийске?
– Апрель у нас всегда свободный. Мы прилетаем в Минск, и месяц у нас отпуск. Кто-то отправится на учёбу, кто-то на отдых. Конечно, у нас есть тренировочный план на апрель – это поддерживающие нагрузки. Но основная задача – восстановиться и отдохнуть психологически.

– А вы как планируете провести свой отпуск?
– Планирую на две недели поехать в горы, в Приэльбрусье, там немного потренироваться, немного побыть туристом, потом поеду на неделю домой, в Удмуртию. Заканчивается апрель, и едем в Минск на первый сбор.

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