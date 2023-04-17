Кто стал лучшим тренером в российском биатлоне? Считаем медали чемпионата страны!

В этом сезоне российские биатлонисты и их болельщики были лишены яркой борьбы звёзд нашего биатлона с сильнейшими биатлонистами на Кубке мира и чемпионате мира, однако интересное соперничество сохранилось и на стартах национального уровня. Особенно любопытно в этом сезоне было наблюдать за противостоянием тренерских групп Каминского, Шашилова, Башкирова и Истомина, в которых готовились биатлонисты сборной России.

Сезон завершён, а значит, пришло время посмотреть, как были распределены медали среди спортсменов четырёх тренерских групп подготовки.

У Истомина больше всех медалей, у Каминского — побед

В минувшем сезоне чемпионат России по биатлону проходил в четыре этапа. В Рыбинске в рамках чемпионата страны прошли суперспринты, позже в Ижевске были определены обладатели медалей в индивидуальных гонках, суперпасьютах и в больших масс-стартах, дальше был турнир по олимпийским дисциплинам в Ханты-Мансийске, где состоялись спринты, пасьюты, масс-старты и эстафеты. А завершился сезон марафонами в Увате – супердлинными уникальными гонками с восемью огневыми рубежами.

Всего на чемпионате России прошли по восемь личных гонок у мужчин и женщин, спортсмены разыграли 49 медалей (количество медалей было увеличено на одну, так как в суперпасьюте в Ижевске Наталья Гербулова и Екатерина Носкова разделили между собой третье место).

Распределение медалей на чемпионате России таково:

Группа Золото Серебро Бронза Всего Каминский 5 1 3 9 Шашилов 4 3 1 8 Башкиров 3 1 3 7 Истомин 0 6 7 13 Регионы 4 5 3 12

Спортсмены, готовившиеся в регионах:



Никита Поршнев (ХМАО) – два золота, два серебра. Виктория Сливко (Тюменская область) – два золота, одна бронза. Любовь Калинина (Тюменская область) – одно серебро. Анастасия Егорова (Мурманская область) – два серебра. Дарья Нетбай (Москва) – одна бронза. Матвей Елисеев (Москва) – одна бронза.

По таблице хорошо видно, что наибольшее количество наград на чемпионате России выиграли спортсмены из группы молодого тренера Артёма Истомина, всего 13 медалей. В то же время это единственная из четырёх групп, в которой спортсмены не смогли победить в личной гонке чемпионата России.

Лидеры по количеству побед – спортсмены группы Юрия Каминского. Его биатлонисты выиграли в общей сложности пять гонок, а всего на счету группы девять медалей. По два золота чемпионата России выиграли Эдуард Латыпов и Лариса Куклина, ещё одна победа на счету Ильназа Мухамедзянова.

Таким образом, можно сказать, что группа Каминского выиграла неофициальный медальный зачёт среди групп подготовки, если считать по «олимпийской» методике, отталкиваясь в первую очередь от золота.

Стоит обратить внимание и на то, что сразу 12 из 49 наград чемпионата России завоевали спортсмены, которые готовились к сезону с регионами. То есть почти 25% медалей забрали биатлонисты не из сборной страны, что, с одной стороны, показывает высокий уровень подготовки в регионах, а с другой – говорит и о небезупречной готовности сборной к чемпионату страны.

Пропишем и спортсменов, которые завоёвывали медали:

Группа Каминского: Латыпов (2 – 0 – 1), Куклина (2 – 0 – 0), Мухамедзянов (1 – 1 – 0), Ерёмин (0 – 0 – 1), Первушин (0 – 0 – 1).

Группа Истомина: Халили (0 – 3 – 1), Носкова (0 – 1 – 3), Гореева (0 – 1 – 1), Серохвостов (0 – 1 – 0), Гербулова (0 – 0 – 2).

Группа Шашилова: Шевченко Н. (2 – 0 – 0), Казакевич (1 – 1 – 1), Дербушева (1 – 1 – 0), Шевченко А. (0 – 1 – 0).

Группа Башкирова: Бабиков (1 – 0 – 1), Поварницын (1 – 0 – 0), Бажин (1 – 0 – 0), Колотов (0 – 1 – 0), Цветков (0 – 0 – 1), Вагин (0 – 0 – 1).

Лидеры по количеству побед – Эдуард Латыпов, Лариса Куклина и экс-лыжница Наталия Шевченко. Лидерами по количеству завоёванных на чемпионате России медалей стали Карим Халили и Екатерина Носкова. С учётом женской и смешанной эстафет, в которых Носкова выиграла бронзу и золото в составе команды ХМАО, на её счету шесть наград чемпионата России – 2023! И получается, что лишь у трёх региональных команд на этом чемпионате медалей больше, чем у одной только Носковой. Вот это результат!

Екатерина Носкова Фото: РИА Новости

Прорыв группы Шашилова

Особенно интересны результаты чемпионата России в Ханты-Мансийске, где прошли три личные гонки, которые включены в программу Олимпийских игр.

Начнём с того, что все свои награды чемпионата России в этом сезоне потенциальный лидер сборной России Эдуард Латыпов выиграл именно на основном этапе турнира в Ханты-Мансийске. Биатлонист группы Каминского пропустил суперспринт в Рыбинске и остался без медалей в Ижевске, однако взял реванш в Хантах, где уверенно выиграл пасьют и масс-старт.

Также стоит обратить внимание и на результат бывшей лыжницы Наталии Шевченко, для которой этот сезон стал первым в биатлоне. В Ханты-Мансийске подопечная Шашилова триумфально выиграла два золота и показала великолепную стрельбу, закрыв 27 мишеней из 28 в двух гонках.

Да и в целом в Ханты-Мансийске мы наблюдали настоящий прорыв спортсменок Шашилова. Девушки забрали все золотые награды в личных гонках, плюс команда Свердловской области, все представительницы которой – спортсменки группы Шашилова, выиграла золото в эстафете, финишировав первой с колоссальным преимуществом в две с половиной минуты!

Также в Ханты-Мансийске сразу пять медалей выиграли спортсмены, которые в этом сезоне работали вне сборной, с регионами. Всего в Хантах биатлонисты разыграли 18 наград, то есть спортсмены из регионов забрали почти треть.

Мощное шествие спортсменов из регионов продолжилось и в Увате. Так, Никита Поршнев, представляющий ХМАО в Хантах, выиграл золото в спринте, серебро в пасьюте и масс-старте, а добил медальную серию золотом в марафоне. Виктория Сливко сначала выиграла бронзу в пасьюте, а затем золото в марафоне. Анастасия Егорова в Хантах и Увате добыла два серебра.

Все четыре тренера сборной России по биатлону на тренерском совете в Ханты-Мансийске получили оценку «удовлетворительно» за сезон. Также вице-президент СБР по спорту Павел Ростовцев рассказал, что структура тренерских групп подготовки на следующий сезон останется прежней.

«Планируем, что с тренерскими группами всё будет так же. Есть очень много работы, и за один сезон мало что можно сделать. Тренерам и спортсменам нужен определённый период, чтобы себя проявить, поэтому пока планируем, что всё останется так. Безусловно, здесь мы прежде всего ориентируемся на те возможности, которые нам предоставляет федеральное министерство спорта, и сейчас у нас те же условия, которые были в прошлом году – 16 мужчин и 16 женщин на централизованной подготовке, по восемь юниоров и юниорок».