«Попробуй — постреляй». Многократная чемпионка России в лыжных гонках перешла в биатлон

Анна Грухвина будет работать в группе Михаила Шашилова, который уже сделал топ-биатлонистку из другой лыжницы.

В российских лыжах и биатлоне очередной громкий переход. Чемпионка России в лыжных гонках Анна Грухвина решила сменить вид спорта. Она попробует повторить путь Наталии Шевченко, которая по окончании прошлого сезона ушла в биатлон, а на чемпионате страны стала многократной чемпионкой.

Грухвина могла перейти в биатлон одновременно со своей подругой Шевченко в группу к Михаилу Шашилову, который, как теперь все убедились, умеет работать с бывшими лыжницами. Но по стечению обстоятельств ещё на год осталась в лыжных гонках.

Нельзя сказать, что Анна провела выдающийся год в лыжах. Но у нее были призовые места на этапах Кубка России, серебро на летнем чемпионате России и победа в эстафете на зимнем чемпионате страны. Все попадания в топ-3 в личных гонках были в спринтах. Как и по всей карьере. Хотя на юниорском уровне Анна очень хорошо бегала дистанционные гонки классикой.

В эстафетах Грухвина три года подряд становилась чемпионкой России в составе сборной Тюменской области, а в составе сборной России была серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.

В завершившемся сезоне Анна тренировалась в группе Андрея Нутрихина и там была твёрдым вторым номером за Алёной Барановой. До этого Грухвина тренировалась в группе Юрия Бородавко.

Баранова по итогам сезона-2021/2022 балансировала на грани вылета из основного состава, но переломила ситуацию. Грухвина, вопросов по которой не было, бронзовый призёр чемпионата страны – 2022 в спринте, напротив, решила окончательно поменять специализацию. Хотя критерии попадания в состав выполнила и на этот раз.

«Мы вдвоём с Наташей Шевченко и командный спринт выигрывали два года назад в финале Кубка России в Сыктывкаре. С Наташей мы давно дружим. Повлияла ли дружба на решение перейти в биатлон? Да, конечно, я с ней советовалась. Мы много разговаривали на эту тему, обсуждали разные моменты.

В этом сезоне, когда оказалась в одно время с биатлонистами в Сочи, Наташка меня затащила на стрельбище, пристала: «Попробуй — постреляй». Я и попробовала. Тем более и Михаил Викторович Шашилов поддержал. Хорошее впечатление. Мне понравилось. Увлекательно очень. В общем, я взвесила все за и против и решила попробовать себя в биатлоне», — сказала Грухвина пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).

О том, что Анна переходит в биатлон, слухи ходили ещё на чемпионате России в Тюмени. Но после объявления СБР предварительных составов это уже не слухи. Тем более Грухвина включена тренерским решением. О разрешении на переход, как и в случае с Шевченко, договорились главы федераций лыжных гонок и биатлона – Елена Вяльбе и Виктор Майгуров.

Грухвина повторяет путь Шевченко, но повторит ли результаты?

Проверим весной 2024 года.