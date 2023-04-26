«Я всё ещё могу что-то показать». Почему Доротея Вирер решила не уходить из биатлона

Сразу несколько звёздных спортсменок заявили о завершении карьеры после сезона-2022/2023. К радости болельщиков, в этом списке не оказалось 33-летней итальянской биатлонистки Доротеи Вирер, которая продолжает спортивную карьеру и остаётся в биатлоне ещё как минимум на один сезон.

«Я задумалась о своём возрасте»

Доротея Вирер – не только трёхкратный призёр Олимпиад и победитель Кубка мира, но и одна из самых ярких девушек мирового биатлона. В межсезонье она всегда радует болельщиков красивыми фотографиями с модных вечеринок, а зимой по-прежнему регулярно заезжает в тройку сильнейших.

Девятый год подряд Доротея завершает сезон в топ-10 общего зачёта Кубка мира и останавливаться на достигнутом пока не планирует.

Доротея Вирер Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

В конце сезона-2022/2023 сразу несколько биатлонисток объявили о завершении карьеры, в их числе и ровесницы Вирер: немка Денизе Херрман-Вик, Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф из Норвегии. Однако итальянка решила не следовать их примеру. Вот так она прокомментировала новость о том, что соперницы уходят из профессионального спорта.

«Немного грустно из-за того, что спортсменки завершают карьеру. Это важный шаг в жизни, решение, которое полностью её меняет. Я задумалась и о себе, о своём возрасте. Однако позже эти мысли отошли на второй план, потому что, помимо биатлона, я посвящаю себя и другим вещам», – рассказала Доротея.

Также итальянка отметила, что довольна тем, как прошёл для неё сезон. Она выиграла две медали на ЧМ-2023, одна из которых – долгожданное золото в женской эстафете. В общем зачёте Кубка мира итальянка стала второй.

«Многие считали, что моя карьера завершена»

Впервые Вирер выступила на Кубке мира в сезоне-2008/2009, когда ей было всего лишь 18 лет. Интересно, что тогда российскую женскую команду ещё представляли Медведцева, Зайцева и Слепцова. И если эти россиянки уже давно завершили карьеру, Доротея продолжает выступать и выигрывать теперь уже в статусе одной из самых возрастных спортсменок на Кубке мира.

«Думаю, я всё ещё могу что-то показать в биатлоне. Очевидно, что в спорте никогда нельзя сказать наверняка, что всё может пойти очень хорошо или очень плохо, но я сделаю всё, что могу, чтобы реализовался первый сценарий.

Как мы видели в этом году, многие уже считали, что моя карьера завершена, учитывая, что в последние два сезона я была немного на спаде, но в этом году всё снова прошло очень хорошо.

Доротея Вирер Фото: Patrick Smith/Getty Images

У меня также есть планы на будущее, над которыми я в любом случае могу поработать, продолжая карьеру в биатлоне. За последние два года я поняла, что, если занимаюсь только биатлоном, мне становится скучно. Если у меня есть какие-то личные проекты, это позволяет мне думать не только о спорте, так что это очень важно для меня», – приводит слова Вирер Fondo Italia.

Вирер планирует выступать ещё как минимум один сезон, но стоит помнить, что в 2026 году Италия будет принимать домашнюю Олимпиаду. Однако громких заявлений о желании продолжить карьеру до Игр Доротея пока не делает.

«2026 год для меня далековато. Я решила, что проведу ещё один сезон, потом посмотрим. В профессиональном спорте всё может пойти хорошо, а может — очень плохо, поэтому я просто всегда буду надеяться, что всё сложится и мне хватит здоровья», – поделилась своими мыслями Вирер.