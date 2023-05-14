Российский чемпион мира внезапно ушёл из биатлона. Однако через 10 дней решил вернуться

Даже в межсезонье в российском биатлоне кипит жизнь: регулярно появляются новости о биатлонных трансферах, обновлённом составе сборной, скандалах вокруг формирования тренировочных групп. Интересная история произошла и с молодым биатлонистом сборной России, чемпионом мира среди юношей Михаилом Первушиным, который в это межсезонье завершил спортивную карьеру, но решил вернуться в спорт уже через десять дней.

Биатлонист даже успел обратиться в Российское антидопинговое агентство с официальным заявлением об окончании карьеры, и теперь Михаилу придётся восстановить профессиональный статус, чтобы продолжить соревноваться.

Разбираемся, что же произошло.

«Решил, что совмещать биатлон с учёбой не смогу»

12 мая пресс-служба Союза биатлонистов России объявила о том, что 24-летний Михаил Первушин завершает спортивную карьеру. Новость сразу вызвала много вопросов – почему достаточно молодой и в целом успешный спортсмен так рано уходит из спорта? Тем более в минувшем сезоне Михаил выиграл бронзу чемпионата России в большом масс-старте, а в последнее время тренировался в составе сборной России в группе Юрия Каминского.

Чуть позже информацию о завершении карьеры Первушина опроверг глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов, в то время как каких-либо официальных заявлений от самого Михаила не было.

«Информацию о завершении карьеры не подтверждаю. Первушин тренируется в составе Московской области», – рассказал Нуждов «Матч ТВ».

Михаил Первушин на молодёжном чемпионате мира Фото: РИА Новости

Чуть позже стало известно, что Первушин действительно остаётся в биатлоне, правда, и слова о том, что молодой спортсмен успел завершить карьеру, подтвердились. Оказывается, Михаил в течение всего последнего сезона думал о завершении карьеры. И на это у него было несколько причин:

«Первое – я не видел перспектив из-за отсутствия европейских стартов, второе – финансовый вопрос, третье – мои интересы выходят за рамки спорта. Я принял решение, что совмещать биатлон с учёбой я не смогу, и завершил карьеру.

Сейчас я учусь в МГУ на менеджменте, плюс заканчиваю магистратуру по физической культуре и спорту и параллельно учусь на программиста», – рассказал Михаил «Чемпионату».

«На Кубке России я на 20-х местах — это ужасно»

В конце апреля Первушин обратился в РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) с официальным заявлением об окончании карьеры. Организация приняла его заявление и уведомила СБР о том, что Михаил больше не может принимать участие в официальных соревнованиях.

«Написал заявление в РУСАДА 28 апреля. Где-то через 10 дней после этого мы поговорили с Федерацией биатлона Московской области, и мне предложили условия, при которых я смогу учиться, совмещать спорт со своей обычной жизнью.

Принял решение, что я остаюсь в спорте, возобновляю только-только завершённую карьеру, написал в РУСАДА, попросил инструкцию, что нужно делать, чтобы отменить заявление, которое я написал до этого. И буквально вечером я получил инструкцию, а наутро увидел новости о том, что завершаю карьеру. Отреагировал со смехом», – сказал биатлонист.

Михаил отметил, что прошедший сезон он считает для себя очень неудачным:

«Как оцениваю своё выступление в прошлом сезоне? Очень плохо. Да, была одна медаль чемпионата, но места по сезону были явно невысокие, поэтому оцениваю плохо. В сезоне-2021/2022 ходом был намного лучше. На Кубке IBU в Осрблье у меня были третьи «ноги», проигрыш от Эндре Стрёмсхейма лишь 20 секунд. А здесь на Кубке России я на 20-х местах – это очень плохо, ужасно».

Первушин на трассе Фото: РИА Новости

Также Первушин рассказал, что готовиться к следующему сезону он будет не со сборной, а в региональной команде.

«Заявление будет рассматривать ВАДА»

В то же время в процессе восстановления статуса профессионального спортсмена есть один важный нюанс: по правилам, чтобы вновь участвовать в соревнованиях, спортсмен должен написать заявление в РУСАДА за шесть месяцев до первого старта, однако этот срок может быть сокращён.

«Думаю, что смогу начать выступать на соревнованиях меньше, чем через полгода. Как я понял, моё заявление будет рассматриваться минимум три недели, но так как я завершил карьеру, то есть написал заявление всего лишь две недели назад, и так как я всё это время заполнял АДАМС – у меня ни одного пропущенного дня, у меня нет флажков, то есть я ничего не нарушал. И там есть такой пункт, где можно написать, почему я считаю, что мне должны сократить срок недопуска. И я просил у ВАДА, которое будет это рассматривать, чтобы мне сократили этот срок хотя бы до сентября, чтобы уже в сентябре я начал выступать. Решение будет принято позже, но мы проконсультировались с РУСАДА и выяснили, что шансы на это хорошие», – отметил Первушин.