«Ребята, нам не до жиру». Почему биатлонистов сборной России оставили без зарплаты

Получать деньги от Минспорта будут только те, для кого это основная работа.

Российский биатлон не даёт скучать даже в самое тихое межсезонье. Ну реально, никаких громких событий не происходит, говорить можно только о составе команды и о тех, кто находится на ставках ЦСП, то есть получает зарплату от Министерства спорта России. Ну и про диплом президента СБР, у которого на самом деле есть высшее образование.

Очередную волну запустил Дмитрий Губерниев, который рассказал, что часть спортсменов сборной России остались без зарплат от Минспорта, поскольку были сняты со ставок в ЦСП, и обвинил руководство Союза биатлонистов России в хамском отношении.

Давайте разбираться, что вообще случилось.

Первое. СБР может включить на ставки в ЦСП только 32 спортсменов. Тогда как централизованную подготовку проходят больше. Та же самая система была и в прошлом сезоне, но тогда всё было тихо и спокойно. Чуть ниже будет скрин информационного письма, в котором система объясняется подробно. В сезоне-2023/2024 ничего в плане количества ставок не изменилось.

Второе. Вопрос по ставкам решали исключительно тренеры. Всем было разослано информационное письмо, на которое в итоге ответили только два человека.

Информационное письмо

Третье. Ответили только председатель тренерского совета СБР, старший тренер юниорской сборной Владимир Брагин, а также Сергей Башкиров.

Башкиров попросил добавить в пункт 2 Максима Цветкова как серебряного призёра Олимпиады в Пекине, а Брагин предложил оставшиеся ставки отдать биатлонистам-юниорам. Кроме них, со своими предложениями не выступил никто. Соответственно, окончательное решение было принято с их поправками.

«Башкиров написал, что нужно ещё внести Цветкова, призёра Олимпиады в Пекине, который хоть и выступал в прошлом сезоне, не смог отобраться в первую восьмёрку. Я же предложил отдать ставки юниорам, которые идут на основное место работы, если во взрослой команде будут только совместители. Было два предложения: от Башкирова и от меня. Всё, больше никаких предложений не было.

А раз предложений не было, остановились на этом. Так понимаю, молчание — знак согласия. Если бы кто-то был не согласен, то тренеры об этом бы написали. Эта информация была открытая, ни от кого не пряталась. Я посмотрел немного, что говорит Губерниев.

У нас в России же прошла реформа, в которой социальный фонд объединили с пенсионным, и сейчас все трудовые книжки будут находиться в одном месте. Пусть Дмитрий скажет, кто из спортсменов, которые готовятся в основном составе, не работают и не служат. Вы думаете, что у нас такие люди есть? Я на 100% уверен, что таких людей нет. Если я не ошибаюсь, по нашему законодательству мы должны работать только в одном основном месте.

Всё очень просто. Ребятам просто нужно предложить взять свою трудовую книжку и пойти в ЦСП, на основное место работы. У нас нет людей нищих, которые бы нигде не работали, только если у юниоров. В той ситуации, которая сейчас есть, нужно юниоров поддержать. Всё абсолютно по критериям.

Если человек идёт на основное место работы — это одно, но если он идёт совместителем, то есть уже где-то получает деньги, — это другое. Есть те, кто не получает вообще нигде и ничего. Это тоже неправильно. Поэтому мы и берём в том числе и юниоров только на полную ставку. Ребята, нет, нам пока не до жиру», — рассказал Брагин «Чемпионату».

Евгений Емерхонов Фото: РИА Новости

Полный список спортсменов, которые попали на ставки в ЦСП:



Кирилл Бажин, Денис Иродов, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Анна Грухвина, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Екатерина Носкова, Виктория Сливко, Наталия Шевченко – на весь сезон;



Никита Блинов, Олег Домичек, Роман Ерёмин, Александр Корнев, Михаил Панкратов, Егор Соломенников, Максим Цветков, Анастасия Гришина, Кира Дюжева, Анастасия Зенова, Анастасия Зырянова, Таисия Непоп, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Анастасия Шевченко, Влада Шишкина – по 31 декабря 2023 года.

Кто не будет получать зарплату от Минспорта из числа биатлонистов, включённых в составы тренировочных групп на централизованную подготовку? Это Евгений Емерхонов, Лариса Куклина, Ильназ Мухамедзянов, Василий Томшин, Иван Колотов, Анастасия Батманова, Юлия Шеллер, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Алина Кудисова.

Стоит отметить, что Александр Логинов также не попал на ставку в ЦСП, поскольку не является кандидатом в сборную России. При это его готовы были включить в списки на зарплату. Он не предоставил документы, подтверждающие его травмы или болезни в прошлом сезоне. Антон Бабиков также вне числа тех, кто получит зарплату от Минспорта.

После Нового года список тех, кто состоит на ставках, может поменяться.