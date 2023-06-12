«Это убийство справедливости». Президенту IBU, дружившему с Россией, грозит 10 лет тюрьмы

Международный союз биатлонистов (IBU) на сегодняшний день, кажется, всерьёз и не рассматривает возможность возвращения российских спортсменов на международную арену. По крайней мере, шансы на то, что это произойдёт в сезоне-2023/2024, ничтожно малы. В руководстве IBU при Олле Далине просто некому отстаивать пророссийскую позицию – там нет наших сторонников.

Возможно, если бы международной федерацией управлял Андерс Бессеберг, всё было бы иначе. По крайней мере, иностранцы ещё несколько лет назад списали первого президента IBU как преданного друга России, получавшего от неё всевозможные подарки, а теперь его судят за коррупцию.

Как же дела у президента, не душившего российский биатлон?

«Глупо не допускать россиян»

Когда Россию отстраняли отовсюду из-за допинга, под раздачу попадали даже самые, казалось бы, невинные спортсмены. В биатлоне, например, фанаты Антона Шипулина до сих пор не могут простить отстранение любимого чемпиона от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

В 2018-м россиян поддерживало и действующее тогда руководство IBU. Андерс Бессеберг открыто выражал недовольство тем фактом, что Международный олимпийский комитет не пустил чистых российских биатлонистов на Игры.

«Глупо не допускать россиян на Олимпиаду только потому, что они участвовали в Играх в Сочи. У меня есть много вопросов к МОК. Мы все видели, какие большие спортсмены не попали в Корею по странным причинам. У нас есть чёткая позиция по этому поводу. Если у МОК нет доказательств, что они были вовлечены в противоправные схемы, то чем тогда он руководствовался в своих решениях? Возьмём Шипулина. Он у нас в IBU сдавал множество проб, и среди них не было ни одной положительной», – возмущался Бессеберг.

Впрочем, за поддержку россиян Андерс, стоящий во главе IBU с момента основания и до 2018 года, жестоко поплатился. Ему поступали серьёзные угрозы, даже пожелания смерти. А после неожиданного воспоминания беглого доктора Родченкова о том, что скрывать положительные допинг-пробы россиян помогал сам Бессеберг, за что получил в благодарность целый чемодан долларов, стало совсем худо. В штаб-квартиру IBU в Австрии нагрянула полиция. Во время обысков были изъяты компьютеры и документы. Кстати, были ли тогда найдены какие-либо подтверждения, неизвестно до сих пор.

Взятки, проститутки, допинг-скандалы

Обвинения в адрес Бессеберга нарастали как снежный комом. Немецкий таблоид Bild рассказал, что Союз биатлонистов России якобы постоянно нанимал для него проституток, однако никаких доказательств и свидетельств этого не предоставил. А норвежское издание NRK заявило, что у них есть переписка, подтверждающая коррупционные методы, с помощью которых Россия добилась проведения чемпионата мира в Тюмени в 2021 году.

Портрет Андреса Бессеберга западная пресса нарисовала однозначно: взяточник, любитель русских девушек лёгкого поведения и бесплатной охоты на российских просторах, коллекционер дорогих часов и оружия. За эти подарки норвежец скрывал отклонения в допинг-пробах русских (якобы с 2011 года он скрыл 65 спорных допинг-проб биатлонистов), обходил антимонопольное законодательство и помог Тюмени стать столицей чемпионата мира.

Вместе с ним по делу о коррупции проходила и Николь Рёш – бывший генеральный секретарь IBU. Её, как и Бессеберга, обвинили в получении взяток и присвоении средств организации, а также в защите интересов России.

Бессебергу не позволили красиво завершить свой 25-летний путь, за который он превратил биатлон из никому не интересного зимнего вида спорта в один из самых популярных и коммерчески успешных. Ему пришлось покинуть свой пост ещё до выборов, в которых он уже не собирался принимать участия.

«Он стал непопулярен в некоторых кругах»

Весной 2023 года, спустя пять лет разбирательств, 77-летнему Андерсу Бессебергу предъявили итоговое обвинение в получении нескольких дорогих часов, пользовании услугами женщин лёгкого поведения, которых оплачивали третьи лица, а также в согласии на бесплатные охотничьи поездки за границу. Это соответствует обвинениям, которые были выдвинуты против него на этапе расследования. Бессеберга также обвиняют в том, что он владел автомобилем BMW X5 в течение нескольких лет, в то время как расходы по аренде, как утверждается, были оплачены Infront Sports & Media – одной из крупнейших в мире компаний по покупке и продаже телевизионных прав.

«Мы считаем, что можем доказать, что обвиняемый непрерывно получал взятки в течение десяти лет», – заявил первый государственный обвинитель по экономическим преступлениям Марианна Джупесланд.

«Мы нашли доказательства того, что Бессеберг получал ценные подарки в виде часов, охотничьих путёвок и услуги интимного характера», – рассказал руководитель следственной комиссии Джонатан Тейлор.

Андерс Бессеберг Фото: Vianney Thibaut/Agence Zoom/Getty Images

В случае если вина экс-президента будет доказана, то, согласно норвежским законам, последует наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Но сам Бессеберг свою вину отрицает и будет оспаривать обвинения.

В публичной сфере за Бессеберга выступает его адвокат Кристиан Хьорт.

«Он не хочет подробно комментировать различные обвинения, но объяснится перед судом, когда там появится дело. Однако следует отметить, что ряд обвинений, которые выдвигались против него в прошлом, особенно тот факт, что его обвиняли во влиянии на антидопинговые усилия в пользу россиян и получении крупных сумм наличными, не включены в обвинительное заключение.

Он рад этому, потому что считает, что занял жёсткую позицию в своих усилиях по борьбе с допингом, независимо от того, приехали ли спортсмены с востока или с запада. Он считает, что это также может быть источником некоторых обвинений против него: то, что он стал непопулярен в некоторых кругах».

«Человек, который раскрутил биатлон»

В России о заслугах Андерса Бессеберга пока не забывают.

«По нашим меркам это, конечно, смешно. Ну что это такое: несколько часов, охота? А где, хочется спросить, миллиарды и квартиры, машины и дублёнки? Если говорить серьёзно, то пусть докажут, что он злостный коррупционер, предъявят доказательства, а суд уже разберется.

Что касается моего отношения к Бессебергу, то я, как и весь биатлонный мир, благодарен ему, потому что он из никому не нужного военно-прикладного вида спорта сделал настоящую телевизионную конфетку. И всё самое позитивное с точки зрения медийного развития биатлона произошло при нём», – отреагировал на новости об обвинении Дмитрий Губерниев.

«Бессеберга я знаю много лет. Слава богу, что он жив, здоров. Я считаю, что такие люди, как Бессеберг, делают всё для того, чтобы вид спорта развивался. То, что ему инкриминируют, – ничего не знаю по этому поводу, но, единственное, думаю, что это обычное сведение счетов кого-то с Бессебергом. Столько, сколько сделал Бессеберг для мирового биатлона, ни одному из тех, кто к нему имеет претензии, за две жизни не сделать. Такая армия болельщиков у биатлона только благодаря Бессебергу, – вот тот самый человек, который раскрутил биатлон до таких высот. Да, может быть, он что-то и нарушил, но всё-таки задумаемся, может, мы тоже не совсем кристально чистые.

Людей надо оценивать по их делам, поступкам, общему вложению на пользу человечеству. Такие люди, как Бессеберг, заслуживают только поощрения», – отметил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Впрочем, и за границей не все в один голос обвиняют экс-президента. Норвежский финансовый эксперт и бывший менеджер по спонсорству компании DNB Якоб Лунд также считает обвинения в адрес Бессеберга клеветой:

«Это убийство справедливости. Андерс был очень сильным президентом. Он свободно говорит на немецком языке, который является административным языком IBU. В составе правления было немало людей, которые не владели языком и из-за этого ощущали давление со стороны Бессеберга. Также эти люди надеялись на получение должностей, поэтому вели борьбу с Андерсом.

Его просто оклеветали, обвинив в связи с проститутками, получении взяток в виде денег и дорогих часов. Всё это неправда. Почему я так в этом уверен? Я ни разу не видел ни одного доказательства того, что он получил часы. За 31 год знакомства с Андерсом я даже не слышал ни о каких часах. А в свои поездки в Россию он часто брал свою жену», – отвечал на обвинения Лунда.

«Обвинения были несправедливыми»

Пока норвежская полиция продолжает вести расследование и планирует назначить дату суда, в Австрии уже закрыли дело по Николь Рёш.

«Судебное разбирательство было прекращено после того, как моя клиентка доказала, что выдвинутые против неё обвинения были несправедливыми. Обвинение больше не выдвигало претензий. IBU не требовал продолжения расследования», – заключил адвокат Рёш Лукас Коллманн.

Впрочем, адвокат Бессеберга не считает, что уверенная победа Николь в австрийском суде поможет его подзащитному, так как в двух странах могут быть различные подходы к рассмотрению этого дела. «Но, по крайней мере, это не ослабляет позиции Бессеберга», – предположил Кристиан Хьорт.

Бывший президент IBU, по рассказам его адвоката, сильно напуган из-за характера некоторых обвинений, но в то же время с нетерпением ждёт возможности высказать своё мнение по сути дела в суде.

Удастся ли Андерсу Бессебергу добиться правосудия или же сторона обвинения докажет его виновность – станет известно не раньше осени 2023-го.