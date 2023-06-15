«Он стал психически нездоров». Загадочно пропавший норвежский биатлонист найден мёртвым

Подававший надежды Эйвинд Спораланд перестал выходить на связь 19 марта. А его печальная судьба прояснилась лишь в июне.

В марте 2022 года в Норвегии таинственным образом исчез талантливый биатлонист – 22-летний Эйвинд Спораланд. Полиция разыскивала его почти три месяца. Родные надеялись, что он найдётся живым и здоровым, но чуда, увы, не произошло. Молодого человека обнаружили уже мёртвым.

Хронология событий

Впервые на лентах информагентств сообщения о пропаже Эйвинда Спораланда появились в марте. Подробностей было не так уж много. Тогда все знали, что 19 марта спортсмен вышел из собственного дома и перестал выходить на связь. Вечером того же дня полиция начала поиски. Была найдена машина, принадлежащая биатлонисту, и больше никаких следов.

События разворачивались во время чемпионата Норвегии по биатлону. И первенство страны было под угрозой отмены из-за вестей о пропаже. Ведь Эйвинд Спораланд был призёром юниорского чемпионата Норвегии. Брал медали разного калибра на спринтерских дистанциях внутри страны.

Эйвинд Спораланд Фото: Из личного архива Эйвинда Спораланда

«Основываясь на соображениях, которые были сделаны после анализа погоды, дорожного движения и физического состояния, мы всё ещё верим, что Эйвинд может быть жив», – отмечал руководитель операции Магнус Даниэльсен.

«Мы уверены, что Эйвинд жив»

К началу апреля были завершены масштабные поиски пропавшего, которые так и не принесли никаких результатов. Сотрудники полиции прослушивали телефон спортсмена. А ещё следили за активностью его банковской карты, пытаясь зацепиться за любую деталь. Жителей города просили проверить свои дома, пристройки и нежилые помещения. Но всё было тщетно.

«Эйвинд хорошо знаком с местной природой. Мы думаем, что он ушёл из области, в которой ведутся поиски, и искал убежище за пределами того места, где мы его искали. Полиция придерживается аналогичного мнения. Надеемся, если мы привлечём внимание общественности, поиски будут эффективнее. Мы уверены, что Эйвинд жив. Другого варианта нет», – говорили его родители.

Печальный итог

И только в начале июня было обнаружено тело неизвестного мужчины в районе Бальбергкампен в Лиллехаммере. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

«1 июня полиция получила сообщение от туриста, который рассказал, что обнаружил человека, не подающего признаки жизни. Обнаруженный человек был одет в синюю куртку и красные ботинки. У нас нет оснований полагать, что это было убийство. Основная версия – несчастный случай. До проведения вскрытия мы не можем с уверенностью сказать, что найденный мужчина – Эйвинд Спораланд. Но у нас есть все основания полагать, что это он».

К середине месяца, 14 июня, в правоохранительных органах подтвердили, что тело, обнаруженное в районе Бальбергкампен, принадлежит пропавшему норвежскому биатлонисту Эйвинду Спораланду. Медики зафиксировали переломы, которые указывают на падение с большой высоты.

«На прошлой неделе мы уведомили ближайших родственников о результатах вскрытия. Найти Эйвинда всё равно было облегчением для них и для нас».

«Он был моим лучшим другом»

Трагическая гибель 22-летнего биатлониста стала неожиданностью для близких. Так отреагировал на весть о кончине спортсмена его младший брат:

«Эйвинд, мой брат, заболел остро психически, его увезли в реанимацию, но отправили домой с двумя снотворными. На следующий день, 19 марта, он пропал без вести. 1 июня его нашел полицейский патруль, сотней метров ниже Бальбергкампена. Вскрытие показало травмы одной стороны головы и несколько сломанных рёбер. Как это произошло, мы не знаем.

Эйвинд Спораланд Фото: Из личного архива Эйвинда Спораланда

Это был конец жизни Эйвинда. Для меня он был моим братом. Брат, который позволял тусоваться с его друзьями. Иногда они становились моими друзьями. Он был братом, с которым я смотрел сериалы. Он был братом, который заботился обо мне. Именно он создавал атмосферу в доме. Он был братом, которому я всё рассказывал. Он был моим лучшим другом. Это брат, которого я помню. Спасибо за то, что ты мой брат, Эйвинд», – написал Эрик Спораланд.

Родители также упомянули, что у Эйвинда были проблемы с психическим здоровьем незадолго до его загадочного исчезновения.

«Он стал психически нездоров. Он открыто говорил об этом, обсуждал со своими друзьями и семьёй вещи, которые были для него трудными в дни, предшествовавшие исчезновению. Раньше это был здоровый молодой человек, а болезнь пришла внезапно», – рассказали родители в интервью TV2.

Стала ли трагедия следствием психическим проблем молодого человека или просто несчастным случаем, мы, похоже, уже никогда не узнаем.