«Ещё одно чудо в нашей семье». Домрачева родила Бьорндалену вторую дочь

В середине июля 2023-го знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поделилась с подписчиками радостной новостью.

В её легендарной биатлонной семье родился второй ребёнок.

«Ещё одно чудо в нашей семье»

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален – самая титулованная биатлонная пара в истории. На двоих они имеют 12 золотых и ещё семь серебряных и бронзовых медалей Олимпиад. И уже двоих любимых детей.

В начале своих отношений тогда ещё действующие биатлонисты долго скрывались. Болельщикам оставалось только догадываться, что же происходит между ярчайшими звёздами мирового биатлона. Первым заговорил Бьорндален. На пресс-конференции в апреле 2016 года он рассказал журналистам, что они с Дарьей давно встречаются и уже ждут ребёнка. А 17 июля того же года пара поделилась первой фотографией со свадьбы.

Тогда они ещё не догадывались, что спустя семь лет эта дата, 17 июля, станет вдвойне приятной. Ведь в этот день они во второй раз станут родителями.

«Ещё одно чудо в нашей семье», – так описала счастливое событие Дарья.

«У нас пока нет имени для девочки»

На фотографии, которую она выставила в свои соцсети, новорождённый малыш в белом слипе с надписью «little sister». Из этого несложно догадаться, что у пары родилась вторая девочка. Позже двукратный отец (Бьорндален никогда не останавливался на одной победе, поэтому такой титул ему отлично подходит) рассказал журналистам о состоянии мамы и малышки.

Новорождённая дочь Дарьи и Уле-Эйнара Фото: Из личного архива спортсменки

«Мы несказанно довольны. Ксения тоже с нетерпением ждёт встречи с маленькой сестрой. У нас пока нет имени для девочки. С этим сложно. У нас очень много вариантов. Полагаю, мы потратим следующие несколько дней, чтобы выбрать одно из них», – поделился 49-летний Уле-Эйнар.

Учитывая то, что первого ребёнка белорусско-норвежская семья назвала славянским именем Ксения, можно предположить, что сейчас Бьорндален будет настаивать на каком-нибудь красивом норвежском варианте.

Вырастет ли биатлонистка?

После каникул в Минске, где 36-летняя Дарья рожала во второй раз, вся семья вернётся в Монако – там Ксюша уже ходит в школу. До этого она вместе с родителями много путешествовала. Сначала каталась с ними по этапам Кубка мира, после жила в Китае, когда Домрачева и Бьорндален тренировали местную сборную. Сейчас семья уже не так мобильна, а с новорождённым малышом и ребёнком-школьником она и вовсе плотно осядет в европейском княжестве. И это, кажется, очень подходит поистине королевской биатлонной семье.

Дарья Домрачева с семьёй Фото: Из личного архива спортсменки

Кстати, с самого рождения Ксюши болельщики спорят, займётся ли ребёнок Бьорндалена и Домрачевой биатлоном. Родители заявляли, что не будут навязывать девочке спорт. Но рискнём предположить, что с появлением второго ребёнка шансы на то, что хотя бы одна из девочек последует примеру мамы и папы и всё же станет биатлонисткой, значительно увеличились.

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