«8 промахов — легендарно». Российская лыжница дебютировала в биатлоне, как Анфиса Резцова

Анна Грухвина в своей первой гонке в новом виде спорта закрыла всего две мишени из десяти. Но отчаиваться не надо: бывало и хуже.

Переход лыжницы Анны Грухвиной в биатлон стал одним из самых обсуждаемых событий межсезонья. Сама она не закрывалась, подробно объясняла причины своего решения, а 7 сентября дебютировала в новом для себя виде спорта в спринтерской гонке на Кубке Содружества в Сочи. Дебют оказался «легендарным» – восемь промахов из десяти выстрелов. Но стоит ли уже говорить о том, что у Грухвиной ничего не получится?

«Восемь промахов – это очень легендарно, я первый раз так стреляла. Не стала расстраиваться. Первая гонка, вкусила всё, трасса тяжёлая, очень рабочая. В принципе, всё нормально, будем учиться на ошибках и работать дальше», — сказала Анна после гонки в эфире «Матч ТВ».

Действительно, нужно работать дальше. На Кубке Содружества Грухвина больше не выступит, её следующий старт будет в Тюмени на летнем чемпионате России. Наверняка там результаты бывшей лыжницы будут выше. Родная трасса, равнина – то, что нужно для первых шагов в новом виде спорта.

За год до Грухвиной в биатлон перешла Наталия Шевченко, которая в лыжных гонках выступала под фамилией Мекрюкова. Михаил Шашилов, который забрал бывшую лыжницу, даже не пустил её в прошлом году выступать на Кубке Содружества, хотя фамилия спортсменки в стартовых протоколах была. Горы, сложная трасса, да и в биатлоне всего три месяца – решили не торопиться.

Первую гонку в биатлоне Наталия провела на летнем чемпионате России в Чайковском. Тогда в спринте она допустила четыре промаха и финишировала 23-й. Интересно будет сравнить результаты Анны в Тюмени с прошлогодним результатом Наталии. Интересно, но не более того. В любом случае странно по первым гонкам делать выводы по биатлонным перспективам Грухвиной.

А Шевченко в прошлом сезоне постепенно прибавляла и просто феерически провела концовку прошлого сезона, да и нынешний тоже начала ударно.

Переход в новый вид спорта – всегда сложно. И сразу не получается ни у кого. Например, великая Анфиса Резцова в своей первой официальной биатлонной гонке заняла 26-е место. На этапе Кубка мира в Рупольдинге в январе 1991 года Резцова в индивидуальной гонке допустила девять (!) промахов, став абсолютно худшей среди советских спортсменок. Однако уже в следующем сезоне Анфиса Резцова завоевала Кубок мира и стала первой в истории олимпийской чемпионкой по биатлону.

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках шведка Стина Нильссон перешла в биатлон три года назад. И до сих пор не гарантировала себе стабильное место в составе национальной команды, хотя и является уже призёром этапа Кубка мира. Для Стины первая гонка в биатлоне была на открытии сезона-2020/2021 в шведском местечке Идре. В спринте она стала 11-й с тремя промахами, опередив, например, соотечественницу Линн Перссон и эстонку Регину Ою. Но уже на следующий день в укороченной индивидуальной гонке Нильссон допустила 10 промахов и стала только 27-й.

Анамария Лампич, великолепная лыжная спринтерша, трижды поднимавшаяся на в топ-3 на чемпионатах мира, свою биатлонную карьеру начала с укороченного спринта на летнем чемпионате Словении ровно год назад. Она допустила шесть промахов и стала лишь шестой, проиграв спортсменкам, о которых даже в их родной стране вряд ли кто слышал. На Кубке мира Лампич в первой же гонке стала пятой, но в дальнейшем запомнилась техническими косяками – фальстартом и тем, что не пробежала штрафной круг в эстафете. Зато в концовке прошлого сезона Лампич на национальном чемпионате выиграла масс-старт, допустив 10 промахов из 20 выстрелов.