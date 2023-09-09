«Мысли о завершении карьеры были». Логинов решил остаться в биатлоне, но надолго ли?

В первой гонке сезона Александр выглядел хорошо, а со второй снялся.

Карьера Александра Логинова полна взлётов и падений. И в 2023 году он явно переживает не лучшие свои времена в биатлоне. Как оказалось, летом он думал закончить с большим спортом после целого сезона борьбы с болезнью и пропуска этапов, но решил продолжать. На старте нового сезона он выступил в одной гонке, финишировал пятым и снова пропускает старты. Вновь Александра на трассе мы увидим только на летнем чемпионате России в Тюмени.

Но удастся ли ему там разогнаться и вернуться на высокий уровень?

Преемник Шипулина — лидер сборной России

После завершения карьеры Антоном Шипулиным бремя лидерства в национальной команде легло на плечи Александра Логинова. И он в лучших традициях Антона сразу забрался в тройку лидеров по итогам общего зачёта Кубка мира сезона-2018/2019. Впереди был только норвежец Йоханнес Бё. В этом же сезоне он добился успеха на чемпионате мира, где выиграл личное серебро в спринте, уступив тому же Бё, и бронзу в мужской эстафете.

А уже через год совершил на ЧМ почти невероятное – выиграл спринт, оставив позади и Фуркада, и Кентена Фийона Майе, и обоих Бё. В тот февральский день Логинов прервал чёрную серию российского биатлона – более 12 лет без золотых медалей в личных гонках и три года с последней командной победы.

С Олимпийских игр в Пекине Логинов приехал двукратным олимпийским призёром, но на Кубок мира уже не вернулся. Он, как и остальные российские спортсмены, был лишён возможности выступать на международных стартах.

«Порох в пороховнице есть. Поборется!»

А затем началась череда болезней. Сначала сотрясение мозга, далее простуда и пропуск первых этапов Кубка Содружества. В итоге за весь сезон Александр принял участие только в шести гонках и ни в одной не попал даже в топ-10.

Всё это время Логинов проходил медицинские обследования, бесконечно лечился и, по заверениям тренеров Сергея Башкирова, Максима Кугаевского и Александра Касперовича, хотел «скорее вернуться на уровень и выступать на соревнованиях». Но он просто устал бороться со своим организмом и отсутствием должной мотивации в отсутствие международных стартов.

Болельщики переживали, не надумает ли Логинов завершить свою карьеру, но тогда их успокаивал тренер Тюменской области Максим Кугаевский.

«Ему был поставлен диагноз, который я не вправе разглашать. Конкретная проблема выявлена, ему назначено официальное лечение. До этого долгое время выявляли диагноз. Насчёт карьеры он сказал, что хочет продолжить. Порох в пороховнице есть. Поборется!» – объяснил тренер.

Александр Логинов Фото: РИА Новости

«У меня была длинная карьера»

И только после межсезонья Александр признался, что, несмотря на ободряющие заявления тренеров, действительно думал о завершении карьеры.

«Мысли о завершении карьеры были. Я даже больше скажу, что с этими мыслями я жил всю весну, весь июнь и июль. Только в августе я старался убирать подальше их. Есть ответственность перед всеми, поэтому принял решение идти дальше», – признался спортсмен в Сочи.

При этом он не боится, что подобные мысли могут возникнуть вновь.

«У меня была длинная карьера, поэтому всё может быть. Я нормально к этому отношусь. Пока ничего не буду говорить. Живу сегодняшним днём. Уже знаю, что это такое, когда ты строишь планы, – иронизировал Александр.

Проблем со здоровьем было много, благо, что потихоньку это всё проходит. Надеюсь, что всё придёт в норму. На данный момент эти проблемы отпустили не полностью. Тем не менее я могу тренироваться и даже выступать».

И действительно, на старте сезона Логинов, который готовился к сезону самостоятельно в компании Бабикова и Поварницына по планам Дмитрия Шукаловича, выглядит неплохо. В первой же гонке в Сочи он стал пятым, а лидер белорусского биатлона Антон Смольский даже признался, что, помимо Латыпова, считает своим главным соперником именно Александра Логинова, и это при том, что тот отсутствовал почти весь предыдущий сезон.

Только вот в Сочи Александра мы больше не увидим. Оставшиеся гонки он снова пропускает, а следующая встреча состоится уже в Тюмени в середине сентября. Значит ли это, что Логинов вновь будет пропускать большое количество гонок? Пока непонятно. Но Александру из раз в раз, как птице-фениксу, удавалось возрождаться из пепла. Получится и сейчас?

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