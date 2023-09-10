«Я не выступаю с короной на голове». Экс-лыжница российской сборной — о победах в биатлоне

Наталия Шевченко прошлой зимой, конечно, удивила российских поклонников лыж и биатлона. Она перешла в новый для себя вид спорта летом 2022-го и буквально через несколько месяцев после первой тренировки с винтовкой уже затмевала всех на чемпионате России – завоевала там три золота.

«Чемпионат» поговорил с Натальей на старте её второго сезона в биатлоне. Спортсменка ставит перед собой высокие цели, но при этом рассказывает о сложностях, через которые ей предстоит пройти этой зимой.

Стоит ли ждать от Шевченко новых прорывов?

«Я могу выступать на уровне опытных биатлонисток»

– Наталия, у вас за плечами уже целый биатлонный сезон. Стартовал второй. Можно ли сейчас подвести итоги прошлого года?

– Сезон прошёл хорошо, даже намного лучше, чем я ожидала. Думала, что он будет для меня втягивающим. Вообще, я даже не рассчитывала участвовать во всех гонках. Но во всех соревнованиях, на которых я заявлялась, везде бежала. Понятно, что не обошлось и без болезней, но по объёму и результатам гонок можно сказать, что сезон прошёл отлично! Это неожиданно.

Сначала предполагалось, что я начну выступать только зимой. Но Михаил Викторович Шашилов увидел во мне желание и готовность бежать. Он был уверен, что меня уже можно выпускать на старт. Так что удалось ещё и на роллерах выступить в Чайковском, а потом начались зимние соревнования. Год назад не ставилось никаких задач. Уже по ходу сезона было понятно, что я могу участвовать во всех гонках. Там всё зависело от состояния здоровья.

– В чём причина вашего успеха? Дело в подготовке?

– Не бывает случайностей. Это результат большой работы.

– И, наверное, целеустремлённости.

– Естественно. Если бы у меня не было желания и целей, то ничего бы не получилось.

– А какие цели ставите перед собой сейчас, если не секрет?

– На грядущий зимний сезон ставлю цели намного выше. Я уже сама понимаю, что могу выступать на уровне опытных биатлонисток, бороться с ними. В первую очередь – пройти сезон как можно ровнее, без болезней. Не дай бог, каких-то травм. Понятно, что главные старты – это Спартакиада сильнейших и чемпионат России в конце сезона. В принципе, результат в топ-6 в каждой гонке был бы идеальным. Буду стараться.

– А если говорить о Кубке России, то сколько попаданий в топ-6 должно быть, чтобы вы были собой довольны?

– По-моему, на Кубке России проводится по три гонки на каждом этапе. Если в двух из трёх гонок я окажусь в топ-6, то это будет отлично. Понятно, хочется показывать максимум и быть постоянно в медалях, но это биатлон, и тут всё непредсказуемо. Плюс ко всему я ещё не такой уж стабильный стрелок, хоть многое и получается. В этом сезоне будут проскакивать гонки с плохой стрельбой.

Именно сейчас вся сложность заключается в стрельбе. Все ведь знают, что я могу работать на ноль. А тренеры предъявляют всё больше требований. Начинают нехорошие мысли возникать в голове. Мне говорят, что это нормально. Если я первый сезон выстрелила, то второй может быть провальным. Я на этом не зацикливаюсь. Всё зависит от человека, его настроя, работы.

Наталия Шевченко Фото: РИА Новости

В то же время я не могу сказать, что в этом сезоне выступаю с короной на голове, такая именитая и крутая вся. Нет! Есть ещё много ошибок, и они очень часто повторяются, поэтому я работаю над многими компонентами в стрельбе. Да и не только в стрельбе. Поэтому на 100% меня пока нельзя назвать биатлонисткой высокого уровня.

«Были мысли, что в биатлоне мне нечего делать»

– А были моменты отчаяния, когда накрывала депрессия и хотелось всё бросить? Говорили себе: «Зачем я ввязалась в это»?

– В прошлом году было. Сейчас пока такого не случалось. Год назад было понятно, почему я расстраивалась. Когда человек начинает заниматься чем-то новым для себя, не всё же сразу бывает идеально. Были мысли, что это не моё и что мне в биатлоне нечего делать. Но они быстро проходили.

– А чему вы ещё научились за год и что только предстоит узнать?

– Хорошо, что в прошлом году меня научили всем основам. Со мной планомерно занимались основами всего, что есть в этом виде спорта. Я планомерно начала работать со стрельбой: как производить выстрел, сокращать время изготовки. Там много нюансов. Сейчас буду добавлять в скорости стрельбы, но при этом важно не потерять качество.

– Михаил Викторович недавно сказал, что вам «нужно всё и сразу». Вы максималистка?

– Он имел в виду, что я такой человек, что мне надо всё сразу попробовать. Например, когда в прошлом году меня учили стрелять, мы сначала разбирали теорию, потом отрабатывали каждый элемент в отдельности, потом совокупно. А мне хотелось взять патроны и сразу шмалять (улыбается)! Слава богу, у меня не пропало это желание и пока нет таких мыслей, что меня стрелковые тренировки утомляют. Наоборот, мне хочется быстрее и быстрее побежать на тренировку, чтобы пострелять.

Михаил Шашилов Фото: РИА Новости

«Мы с Аней Грухвиной были готовы к обсуждениям в СМИ»

– По вашим стопам пошла Анна Грухвина. Как вы оцениваете её решение? Как думаете, у неё получится?

– Я в неё всегда верю. У неё должно получиться. Но нельзя сказать, что она, посмотрев на меня, пришла в биатлон. У неё тоже был ряд причин, почему она перешла в другой вид спорта. Не было такого, что моя подружка пошла и я тоже пойду. Нет, у неё на это были причины. Ане очень интересно, у неё горят глаза.

– Анна сказала, что не гонится за вашими успехами. Но журналисты, болельщики всё равно сравнивают. Вы чувствуете конкуренцию?

– Нет, мы сейчас никак не конкурируем. У Ани свой путь. Мы это обе понимаем и были готовы к обсуждениям в СМИ. Это нормально. Мы даже обговорили, что хорошо, что мы не в один год с ней пришли. Это было бы ещё хуже, на 100 процентов! Резкое сравнение бы шло не только от посторонних людей. Естественно, Ане приводят меня в пример, то, как делала я. Но она старается не обращать на это внимания. Она на себя нацеливается.

– А вы даёте ей какие-то советы?

– Да, делюсь своим опытом. Обсуждаем всякие нюансы из того, что было в прошлом сезоне у меня.

«Я была бы не против совмещать биатлон с лыжами»

– На кого из девочек в команде вы ориентируетесь?

– Если говорить о функциональной части, то это Ира Казакевич. А если брать стрельбу, то на Тамару Дербушеву и Настю Батманову. Это лучшие стрелки в команде. У каждой девчонки есть сильные и слабые стороны. И у каждой можно взять что-то полезное.

– Глава ФЛГР Елена Вяльбе говорила, что в этом году, возможно, будет шоу между лыжниками и биатлонистами. Вы бы хотели в нём принять участие?

– Не представляю, в каком это формате будет. Но было бы прикольно посмотреть. Допустим, если бы лыжники стреляли, то это было бы интересно.

– Вы планируете совмещать биатлон с лыжами? Виктория Сливко зимой собирается выступать в двух видах спорта.

– Меня уже приглашали. Егор Сорин общался со мной по этому поводу. Я пока не вдавалась в подробности, но была бы не против. Это интересно. Было бы интересно пробежать спринтерские гонки. В лыжах же я хорошо выглядела именно на коньковом спринте. Но классику я бы сейчас уже не пробежала! Однако всё будет зависеть от сроков.

– Вы начали выступление на Кубке Содружества в Сочи с третьего места и всего с одним промахом. Дадите оценку первой гонке?

– Это была суматошная гонка. Я на первом же подъёме сломала палку. Мне дали палку Иры Казакевич. Во время подъёма я её три раза меняла из-за того, что она выше меня. А ещё там темляк был левый, а мне нужен был правый.

– Ситуация с допуском наших олимпийцев в Париж-2024 крайне туманна. Ещё более непонятен наш статус на «белой» Олимпиаде-2026. Дмитрий Губерниев, например, говорит, что мы никуда не поедем. Вы тоже так считаете?

– Надежда умирает последней. Но я тоже реально оцениваю ситуацию. Не верю, что нас допустят. Нас даже на Кубок мира по биатлону не пускают ни в каком статусе.

Наталия Шевченко Фото: РИА Новости

– Как быть и как искать мотивацию?

– У меня пока мотивации хватает, чтобы выступать в России. Всё из-за того, что я не знаю, что такое Кубок мира по биатлону. Не была ведь там. Мне туда пока не сильно хочется. Пока здесь буду бороться. Но если допустят, то это будет хорошо. И если Олимпиада для нас состоится, тоже будет замечательно. Если честно, в голове на этот период уже есть планы. Есть планы на дальнейшую жизнь.

«На спорте жизнь не заканчивается. Надо создавать семью»

– Вы перфекционистка? Должно ли быть всё идеальным на тренировке, в доме, в сумке?

– Нет, я не из перфекционистов (улыбается). Многие вещи могут влиять на моё настроение, но нет такого, что я могу устать или за окном идёт дождь, а я не пойду на тренировку. Не бывает же идеального исхода событий. Ты ведь не можешь что-то выполнить идеально. Это жизнь, тут много факторов.

– Как относитесь к тому, что Терезе Йохауг собирается возвращаться к ЧМ-2025 в Тронхейме?

– Она уникальный спортсмен. Есть такие возрастные спортсмены, которые уже столько видели в своей жизни и у них такая база за плечами! Я думаю, у неё получится вернуться и без тренировок (смеётся)!

– За какими видами спорта, кроме биатлона и лыж, ещё следите?

– Я смотрю хоккей. У нас в Екатеринбурге есть ХК «Автомобилист». Когда я познакомилась со своим мужем, узнала, что он следит за хоккеем уже давно.

И мы вместе начали смотреть матчи, ходить на домашние игры. Но я не переживаю за то, какое место они займут в регулярном чемпионате. Мне интересен сам процесс.

– Может случиться такое, что вы опять смените вид спорта и теперь уйдёте в хоккей?

– Нет, мне это уже не будет интересно. Всё-таки жизнь – не такая уж долгая штука. И надо себя не только в спортивном плане развивать, но и создавать семью. На спорте жизнь не заканчивается.

«В Дубае не была, поэтому выбираю Анапу»

– Давайте перейдём к блицу. Ваша любимая песня?

– «Царица» Анны Асти. У меня разные песни в плейлисте, но эта попала в самое сердце!

– Любимый писатель – это?

– Энн Бронте. Нравится произведение «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла».

– Любимое животное?

– Собака. Они преданные, не как кошечки.

– Любимые биатлонист и биатлонистка?

– Кентен Фийон Майе и Динара Алимбекова-Смольская.

– Чизкейк или медовик?

– Чизкейк.

– Дубай или Анапа?

– В Дубае не была, поэтому Анапа (улыбается)!

– Биатлон летом или зимой?

– Однозначно зимой!

– Илья Трифанов или Дмитрий Занин?

– Дмитрий Занин.

– Велосипед или самокат?

– Велосипед.

– Капучино или эспрессо?

– Эспрессо.

– Выступать в Раубичах или в Тюмени?

– В Раубичах. Там лучше условия.

– Просмотр кино дома или в кинотеатре?

– Дома. Я больше интроверт. Но поскольку я Весы по гороскопу, то и экстраверт немного (улыбается).