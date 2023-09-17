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Летний чемпионат России, результаты мужской и женской эстафет: Шевченко вывела команду к победе после провала Казакевич

Биатлонное чудо: Казакевич опять зашла на три штрафных круга, но всё равно получила золото
Татьяна Постникова
Летний чемпионат России
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Анастасия Шевченко вытянула подруг по команде к победе в эстафете.

На летнем чемпионате России завершились классические эстафеты. У женщин невероятную победу одержала сборная Свердловской области после трёх штрафных кругов Ирины Казакевич! У мужчин гонку выиграла команда Башкирии с Эдуардом Латыповым и Антоном Бабиковым.

Лёгкая победа

Главными претендентами на медали в мужской эстафете были команды ХМАО-Югры – 1 (Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Михаил Бурундуков и Никита Поршнев), Тюменской области – 1 (Евгений Гараничев, Александр Поварницын, Александр Логинов и Вячеслав Малеев) и Республики Башкортостан (Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов).

Эти сборные и разыграли между собой призовые места. Хотя изначально все потенциальные медалисты начинали гонку не слишком успешно. На первом этапе представители Тюмени шли лишь в конце первой десятки, а Югра и Башкортостан – на пятой-шестой позициях. На втором этапе Поварницын вытянул свою команду в лидеры, Бабиков поднял свою сборную на третье место, а Пащенко переместил югорчан на четвёртую строчку.

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Под конец третьего этапа фавориты закрепились в топ-3 и дальше разбирались уже между собой. Всё решила последняя стрельба: Латыпов отработал на ноль, а Малеев и Поршнев допустили по промаху. В итоге победу одержали башкиры (0 кругов + 7 доппатронов), вторыми стали тюменцы (0+4), проиграв 18 секунд, а третьими – югорчане (0+6), уступив лидерам 40,2 секунды.

«Такую расстановку, когда два лидера на втором и на четвёртом этапах, мы уже отрабатывали зимой. Чтобы если где-то кто-то что-то провалил, мы смогли вытянуть и не было большого отставания. Понятно, что мы тоже можем ошибаться, но это хорошая расстановка, работает», – объяснил Бабиков.

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Драматичный поворот

У женщин гонка получилась намного интереснее и драматичнее, хотя медали между собой также разыграли фавориты. Перед эстафетой главными претендентами на подиум были ХМАО-Югра – 1 (Кристина Резцова, Екатерина Носкова, Алина Кудисова и Елизавета Каплина), Свердловская область (Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева) и Тюменская область (Кристина Шнейдер, Ульяна Нигматуллина, Елена Кручинкина и Виктория Сливко).

На первом этапе Шнейдер всего с двумя допами сумела удержать первую строчку. Вернувшаяся из декрета Резцова и экс-лыжница Шевченко справились чуть хуже, расположившись на пятом-шестом местах. У Кристины три промаха и 26,4 секунды отставания, у Наталии – четыре допа и 28,5 секунд от лидера.

На втором этапе расклады поменялись. Носкова вытянула ХМАО-Югру – 1 на вторую позицию. Команда проигрывала всего 6,1 секунды второй сборной своего региона. Вернувшаяся после рождения дочки Нигматуллина сумела серьёзно не проиграть, удержав Тюменскую область в тройке (+9,7). А вот Казакевич, казалось, «похоронила» Свердловскую область. Ирина зашла на три штрафных круга, увеличив отставание команды до минуты.

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Настоящее чудо

Было ощущение, что свердловчанок уже ничего не спасёт, но чудо случилось. На третьем этапе Анастасия Шевченко отыграла минуту и вернула свою команду в лидеры. Способствовали этому всего один промах на двух рубежах и серьёзные ошибки соперниц. Алина Кудисова допустила шесть промахов, зашла на штрафной круг и опустила югорчанок на вторую позицию (+2,4). Экс-белоруска Елена Кручинкина допустила два промаха и показала не самую впечатляющую скорость, но сохранила место в топ-3 (+11,5).

На последнем этапе Тамаре Дербушевой удалось удержать первое место и завоевать золото для Свердловской области (3 круга + 10 дополнительных патронов). А вот Каплина и Сливко устроили настоящую дуэль за серебро. Сильнее оказалась Елизавета. Мало того, что она обошла Викторию на дистанции, так пыталась догнать на последнем круге и Тамару! Но не вышло. ХМАО-Югра – 1 стала второй (1+16), проиграв лидеру 14,1 секунды. Тройку замкнула Тюменская область (0+6), уступив победителю 24,8 секунды.

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«На самом деле тяжело, когда происходит такое фиаско на рубеже, – сказала Казакевич. – Но всё-таки эстафета – это командная гонка. Нужно что-то менять у себя в голове, потому что часто складывается, когда я прихожу в лидерах на стрельбу стоя в эстафетной гонке и у меня не получается справиться. Не могу сказать, что конкретно не так. Наверное, это эмоции, переживания, хотя в моменте я этого не ощущаю. Мне повезло, что у нас очень сильная команда. Девчонки сегодня отработали на 150-200%, поэтому мы смогли выиграть».

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Женщины. Роллеры - Эстафета 4x6 км
17 сентября 2023, воскресенье. 12:00 МСК
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19 сентября на летнем чемпионате России пройдут индивидуальные гонки. Мужская стартует в 9.00 по московскому времени, а женская – в 12.00.

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