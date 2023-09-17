Биатлонное чудо: Казакевич опять зашла на три штрафных круга, но всё равно получила золото

На летнем чемпионате России завершились классические эстафеты. У женщин невероятную победу одержала сборная Свердловской области после трёх штрафных кругов Ирины Казакевич! У мужчин гонку выиграла команда Башкирии с Эдуардом Латыповым и Антоном Бабиковым.

Лёгкая победа

Главными претендентами на медали в мужской эстафете были команды ХМАО-Югры – 1 (Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Михаил Бурундуков и Никита Поршнев), Тюменской области – 1 (Евгений Гараничев, Александр Поварницын, Александр Логинов и Вячеслав Малеев) и Республики Башкортостан (Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов).

Эти сборные и разыграли между собой призовые места. Хотя изначально все потенциальные медалисты начинали гонку не слишком успешно. На первом этапе представители Тюмени шли лишь в конце первой десятки, а Югра и Башкортостан – на пятой-шестой позициях. На втором этапе Поварницын вытянул свою команду в лидеры, Бабиков поднял свою сборную на третье место, а Пащенко переместил югорчан на четвёртую строчку.

Под конец третьего этапа фавориты закрепились в топ-3 и дальше разбирались уже между собой. Всё решила последняя стрельба: Латыпов отработал на ноль, а Малеев и Поршнев допустили по промаху. В итоге победу одержали башкиры (0 кругов + 7 доппатронов), вторыми стали тюменцы (0+4), проиграв 18 секунд, а третьими – югорчане (0+6), уступив лидерам 40,2 секунды.

«Такую расстановку, когда два лидера на втором и на четвёртом этапах, мы уже отрабатывали зимой. Чтобы если где-то кто-то что-то провалил, мы смогли вытянуть и не было большого отставания. Понятно, что мы тоже можем ошибаться, но это хорошая расстановка, работает», – объяснил Бабиков.

Драматичный поворот

У женщин гонка получилась намного интереснее и драматичнее, хотя медали между собой также разыграли фавориты. Перед эстафетой главными претендентами на подиум были ХМАО-Югра – 1 (Кристина Резцова, Екатерина Носкова, Алина Кудисова и Елизавета Каплина), Свердловская область (Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева) и Тюменская область (Кристина Шнейдер, Ульяна Нигматуллина, Елена Кручинкина и Виктория Сливко).

На первом этапе Шнейдер всего с двумя допами сумела удержать первую строчку. Вернувшаяся из декрета Резцова и экс-лыжница Шевченко справились чуть хуже, расположившись на пятом-шестом местах. У Кристины три промаха и 26,4 секунды отставания, у Наталии – четыре допа и 28,5 секунд от лидера.

На втором этапе расклады поменялись. Носкова вытянула ХМАО-Югру – 1 на вторую позицию. Команда проигрывала всего 6,1 секунды второй сборной своего региона. Вернувшаяся после рождения дочки Нигматуллина сумела серьёзно не проиграть, удержав Тюменскую область в тройке (+9,7). А вот Казакевич, казалось, «похоронила» Свердловскую область. Ирина зашла на три штрафных круга, увеличив отставание команды до минуты.

Настоящее чудо

Было ощущение, что свердловчанок уже ничего не спасёт, но чудо случилось. На третьем этапе Анастасия Шевченко отыграла минуту и вернула свою команду в лидеры. Способствовали этому всего один промах на двух рубежах и серьёзные ошибки соперниц. Алина Кудисова допустила шесть промахов, зашла на штрафной круг и опустила югорчанок на вторую позицию (+2,4). Экс-белоруска Елена Кручинкина допустила два промаха и показала не самую впечатляющую скорость, но сохранила место в топ-3 (+11,5).

На последнем этапе Тамаре Дербушевой удалось удержать первое место и завоевать золото для Свердловской области (3 круга + 10 дополнительных патронов). А вот Каплина и Сливко устроили настоящую дуэль за серебро. Сильнее оказалась Елизавета. Мало того, что она обошла Викторию на дистанции, так пыталась догнать на последнем круге и Тамару! Но не вышло. ХМАО-Югра – 1 стала второй (1+16), проиграв лидеру 14,1 секунды. Тройку замкнула Тюменская область (0+6), уступив победителю 24,8 секунды.

«На самом деле тяжело, когда происходит такое фиаско на рубеже, – сказала Казакевич. – Но всё-таки эстафета – это командная гонка. Нужно что-то менять у себя в голове, потому что часто складывается, когда я прихожу в лидерах на стрельбу стоя в эстафетной гонке и у меня не получается справиться. Не могу сказать, что конкретно не так. Наверное, это эмоции, переживания, хотя в моменте я этого не ощущаю. Мне повезло, что у нас очень сильная команда. Девчонки сегодня отработали на 150-200%, поэтому мы смогли выиграть».

19 сентября на летнем чемпионате России пройдут индивидуальные гонки. Мужская стартует в 9.00 по московскому времени, а женская – в 12.00.