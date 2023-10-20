«Это ракета. Ей вообще можно не стрелять». Какой была великая Анфиса Резцова

Про спортсменку Анфису Резцову я узнал во время Олимпиады-1992 в Альбервилле. Тогда я ещё учился в школе, спорт был во дворе – футбол, хоккей в валенках, догонялки, снежки. Даже отчасти ММА – а кто, интересно, из пацанов тех времён не дрался? А если смотреть, то футбол, конечно.

Рассказал мне про неё дед, который очень любил смотреть по ТВ любой спорт. Благо большие события – Олимпиады и чемпионаты мира – показывали.

Анфиса Резцова Фото: Allsport UK/Getty Images

«Резцова – это ракета. Ей вообще можно не стрелять, она и со штрафными кругами всё выиграет», – утверждал дед. Повторял то, что говорили комментаторы тех времён. Вот честно, я вообще не помню, кто тогда на нашем ТВ комментировал биатлон.

Но зато помню, что тогда в сильнейший снегопад первой в истории олимпийской чемпионкой по биатлону стала именно Резцова. Выступавшая в каком-то аляповатом комбинезоне. И победившая под нейтральным флагом. Тогда уже не было сборной СССР. А сборной России ещё не было.

Была в 1992 году просто объединённая команда. И я, председатель совета дружины, совершенно не обращал внимания на то, что не было в графике привычных букв URS (тогда наших представляли как EUN).

Резцова тогда действительно была настоящей ракетой. Никто в женском биатлоне не бегал настолько быстро. И та её победа навсегда осталась в памяти. Потому что, когда Анфиса Анатольевна бегала в лыжных гонках, я ещё не так внимательно за ними следил. А когда начал следить очень внимательно, она уже ушла в биатлон.

Анфиса Резцова Фото: РИА Новости

Та победа была самой первой на Олимпиадах в женском биатлоне. И одержала её спортсменка, которая, наверное, больше всего этого заслуживала. Которая ничего и никого не боялась, а просто шла напролом.

Очно мы познакомились с ней спустя много лет после того, как она завершила карьеру. Было это в Химках на стадионе её имени. После этого общались регулярно. Под запись и просто так. Знаете, она крайне редко вспоминала о том, что было в её спортивной карьере. Гораздо больше её интересовали дела сегодняшние. Хотя вспомнить было что. Не одну книгу можно было написать.

Вот сейчас, перед тем как писать этот текст, я посмотрел, кто же занял тогда второе и третье места – оказалось, что это немка Антье Мизерски и ещё одна наша биатлонистка Елена Белова.

Но запоминаются чемпионы. Особенно такие великие, как Резцова. Единственная в истории олимпийская чемпионка в лыжах и биатлоне. Она так навсегда ракетой в мою память и вошла. Вместе со словами, которые она сказала мне три года назад:

«Оглядываясь в прошлое, понимаю: я счастливый человек. Бог подарил мне четырёх умниц-дочерей, помог выиграть олимпийское золото в лыжных гонках и биатлоне, и бегала я до 36 лет. И к этой божьей милости я добавила долю своего труда».