«Я сибиряк, а это особая каста». Умер великий советский биатлонист Виктор Маматов

Он пережил военное детство, дважды выигрывал Олимпиаду, был знаменосцем на Играх в Гренобле и даже стал профессором.

Очень жаль, но такова жизнь. От нас постепенно уходит плеяда легендарных атлетов, чья сталь закалялась в суровые для страны военные времена.

В конце октября ещё одной звездой на спортивном небосклоне стало меньше: в возрасте 86 лет скончался выдающийся биатлонист Виктор Маматов.

«Меня била дрожь, мурашки по коже бежали»

Большой успех пришел к Маматову на чемпионате мира в Альтенберге (тогда – ГДР). В 1967 году советский биатлонист завоевал золото в индивидуальной гонке, «привезя» соперникам больше десяти минут отставания. Там же в копилку добавилось и серебро эстафеты 4×7,5 км, завоёванное вместе с Александром Тихоновым, Ринатом Сафиным и Николаем Пузановым. Всего в активе советского биатлониста четыре золота чемпионатов мира.

Уже в следующем сезоне Виктору Маматову доверили нести знамя СССР на ОИ-1968 в Гренобле. Но на право быть знаменосцем ещё претендовал и фигурист Олег Протопопов. Между спортсменами пробежала чёрная кошка.

«Я приехал на Игры в ранге действующего чемпиона мира. К тому же был членом партии. Кстати, кроме меня, на роль знаменосца претендовал наш прославленный фигурист Олег Протопопов. Почему в итоге выбрали меня, не знаю. Честно не знаю. А Олег расстроился и даже злился на меня. Ребята мне говорили, что, когда я нёс знамя, он недобро косился в мою сторону. Хотя чего на меня было обижаться? Я же не вырывал у Протопопова знамя.

Виктор Маматов Фото: РИА Новости

Когда шёл по стадиону, меня била дрожь, мурашки по коже бежали. Всё время помнил об инструкции – шагать нога в ногу за ведущей, которая несла штандарт с названием страны. Она – молодая девушка, у меня тоже сил вагон. Короче, постепенно дистанция между мной и пожилыми руководителями советской делегации, шедшими сразу за нами, стала просто неприличной. Они после церемонии высказывали претензии: мол, куда ты так понёсся?» – приводит воспоминания Маматова «Спорт-экспресс».

Кстати, те, кто нёс знамя страны до Маматова, ни разу Олимпиаду не выигрывали. Но биатлонисту удалось прервать эту серию.

«Норвежец хотел сделать отрыв. А сделал я»

На Играх в Гренобле разыгрывалось два комплекта наград: в индивидуальной гонке и эстафете. Свой личный старт Виктор Маматов вспоминал так:

«Перед индивидуальной гонкой мне как одному из фаворитов разрешалось выбрать стартовый номер. Сильнейшие, как правило, стартуют среди последних, вот я и выбрал себе четвёртую группу. Однако в день гонки зарядил дождь, который постепенно начал усиливаться. Первые 20 спортсменов стартовали по хорошей лыжне, а я ушёл только 58-м. Лыжи тех счастливчиков на спусках метров 400 катили сами. А когда пришёл мой черёд, лыжня превратилась в кашу, из которой был виден только носок ботинка. В итоге оказался лучшим в группе сильнейших, но лишь седьмым в общем зачёте. А выложился при этом так, что, извините за подробности, заработал геморрой».

Но свою золотую медаль Маматов всё-таки получил. В мужской эстафете квартету из Советского Союза не было равных. Возможно, свою роль сыграла верно выбранная тактика. Тогда Виктора Маматова поставили на третий этап, который у главных соперников, норвежцев, бежал Магнар Сольберг.

«Та эстафета была первой в истории Олимпиад. Гонка держала всех в напряжении до самого последнего огневого рубежа, на котором Гундарцев отстрелял чисто, а норвежец Истед дважды промахнулся. Меня же поставили на третий этап – специально под Магнара Сольберга. Сказали, что он в прекрасной форме и что его норвежцы специально ставят на предпоследний этап с тем расчётом, чтобы сделать отрыв. Но в конечном счёте отрыв сделал я».

Своё второе золото Маматов добыл на ОИ-1972. Тоже в эстафете, вместе с Александром Тихоновым, Ринатом Сафиным и Иваном Бяковым.

«До сих пор ждём отца»

Говорят, сильными становятся те, у кого не было возможности жить иначе. Вот и Виктор Маматов вырос в тяжёлые военные годы. Нападение фашистской Германии застало семью биатлониста в селе Карасёво Новосибирской области.

«Когда началась война, мне было пять. Потом я узнал, что отец трижды просил, чтобы его отправили на фронт, но всякий раз ему отвечали, что такой человек нужен здесь, чтобы обеспечить уборку урожая. Но вот сидим как-то за столом и видим, как к нам идёт почтальон. Отец сразу сказал: «Вот и за мной». Точно – почтальон был с повесткой. А у отца уже вещмешок наготове.

Какое-то время от него приходили треугольники, мы радовались, что отец жив. Хотя он писал, что на передовой всё время приходится передвигаться ползком. Потом вестей не стало. А мы до сих пор ждём… Обращались в Центральный архив Министерства обороны, к поисковикам, которые работают в районе Волхова. Но безрезультатно...» – цитирует Маматова «Российская газета».

Отец пропал в 1942-м. И маленький Маматов вместе с семьёй выживал с помощью огорода и растений у болотистых берегов местной речки.

«Развивались, работая на огородах, таская воду в огромных вёдрах на коромыслах, играя в войну. И хулиганистые были, конечно. Например, когда ближе к концу войны через село везли пленных немцев, мы в них кидали камнями и коровьими лепёшками. Они сидели в кузове машин в драных шинелишках, обмотанные какими-то тряпками… Конвоиры, которые охраняли пленных, могли нас и наказать прикладом по зубам. И это прекратилось».

«Я сибиряк, а это особая каста»

Повесив лыжи на гвоздь, Маматов стал кандидатом педагогических наук. Долгие годы руководил спортивными делегациями на Олимпиадах, являлся судьёй международной категории. Был удостоен Ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени», золотой медали Пьера де Кубертена, которую вручает МОК.

Нередко критику со стороны опытнейшего Маматова получало нынешнее поколение биатлонистов и тренеров. Вот так Виктор Фёдорович комментировал выступление команды на Кубке мира в 2018 году.

«Провели одну гонку и тут же сникли. А казалось бы, наоборот, должны постепенно добирать функциональную готовность и держать скорость на всей дистанции. Я часто вспоминаю времена своей карьеры: мы на третьем круге всегда добавляли очень сильно и были впереди соперников. Методы наших тренировок позволяли нам набирать форму и, когда надо было, помогали применять дополнительные усилия, позволяющие добиться высокого спортивного результата. Никогда не забуду, как мы выезжали за рубеж. В 1967-м были на открытом чемпионате Финляндии. В гонке подбираюсь к последнему подъёму – наш тренер кричит: «Виктор! Если финна обойдёшь – выиграешь». Я включил все скорости сразу, соперник уже на полпути был, но наверху я его обошёл, а к финишу выиграл вагон времени. К чему это рассказываю? Просто если последний круг держишь – значит, с формой всё в порядке, нет – стало быть, чего-то не хватает», – приводит слова специалиста Sportbox.

Виктор Маматов Фото: РИА Новости

В 2021 году о прославленном спортсмене вышла в свет книга «Я сибиряк, а это особая каста». Основой для книги стало интервью Маматова, которое он дал журналисту Борису Валиеву, и рассказ о детстве для журнала «Родина».

Последние годы жизни ветеран спорта провёл в геронтологическом центре вместе с женой. Год назад его супруга скончалась, и именно это, по словам близких семьи Маматовых, подорвало здоровье чемпиона.

«Виктор Фёдорович умер в своей палате в геронтологическом центре «Люблино» в Москве. Последние два месяца он уже практически не покидал палату и с трудом узнавал родственников и друзей», – приводит слова источника из окружения Маматова ТАСС.

У Виктора Маматова осталось два сына и пять внуков.