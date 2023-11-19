Драма в духе Кубка мира. Как российский биатлонист упустил победу на последней стрельбе

Старт биатлонного сезона продолжает радовать болельщиков! В масс-старте во второй день МЛКБ биатлонисты вновь выдали крутую борьбу. Победитель определился лишь на последней стрельбе: лидировавший всю гонку Карим Халили дрогнул, а Антон Смольский после невероятной погони был точен.

Таким образом, белорус взял реванш за поражение в масс-старте, а Халили не смог побороться за бронзу. Драма в духе лучших гонок Кубка мира!

Напряжённый старт

Перед пасьютом организаторы решили вдвое сократить отставания по итогам масс-старта, проведённого накануне. В итоге стартовали биатлонисты довольно плотно – Халили со Смольским вообще ушли на трассу вместе. И весь первый круг Карим и Антон бежали рядом. Со стрельбой оба спортсмена справились идеально, но белорус отработал на рубеже чуть быстрее, что позволило ему стать лидером с отрывом в 4,2 секунды.

Своё преимущество Смольский удерживал недолго: уже на следующей отсечке Халили догнал соперника. Зато отрыв лидеров от группы преследователей был солидным – более 23 секунд. На второй лёжке Карим отработал «на ноль», а вот Антон промазал. Благодаря этому россиянин ушёл на трассу в гордом одиночестве с хорошим отрывом в 22,3 секунды. А вот белорус оказался в самой гуще борьбы и возглавил группу догоняющих из восьми человек.

На протяжении всего третьего круга Халили удавалось сохранять своё преимущество. Соперники приблизились лишь после стрельбы: Карим был точен, но не ошибались и соперники. В итоге Смольский сократил своё отставание от Халили до 16,6 секунды. Тут же в борьбу за медали включился Антон Бабиков, который не слишком удачно начал гонку. На дистанцию удмуртский спортсмен ушёл с отставанием в 23,5 секунды от лидеров.

На четвёртом круге Смольский отправился в погоню за Халили и сумел сократить своё отставание до минимума. На стрельбище Антон пришёл прямо за Каримом. Закрывали мишени биатлонисты параллельно: но при этом белорус был точен, а россиянин допустил досадный промах.

«Всё решается лишь на последней стрельбе»

Пока Смольский уходил на трассу, а Халили бежал штрафной круг, на стрельбище появился Бабиков. Удмуртский спортсмен быстро отстрелялся «на ноль», что позволило ему выйти на заключительный круг вторым с отставанием в 15,4 секунды. Карим после прохождения круга стал третьим (+22,4). Отставание Никиты Лобастова, занимавшего четвёртую позицию, было больше 10 секунд, поэтому претенденты на медали были ясны.

На заключительном круге Смольский лишь увеличивал темп, накидывая соперникам по несколько секунд на каждой отсечке. А вот Халили, как ни пытался, приблизиться к Бабикову не мог. В итоге белорус с двумя промахами триумфально финишировал первым. Спустя 23,7 секунды гонку закончил и Бабиков, допустивший один промах. Тройку призёров замкнул Халили, с промахом отставший от победителя на 30,5 секунды.

«С самого начала гонки был контроль над ситуацией, – рассказал Смольский в эфире «Матч ТВ». – Карим Халили тоже спокойно себя чувствовал, мы работали в тандеме, но потом я немного отстал и перед четвёртым рубежом пытался нагнать то отставание, которое было. Понимал, что всё возможно. Это биатлон, и всё решается лишь на последней стрельбе. Потратил достаточное количество сил, но сохранил их для концентрации на стрельбе. Я слышал, что у Халили был промах, но у меня тоже был один не совсем контролируемый выстрел, но это было попадание. Я больше переживал за свой выстрел. После его промаха старался сразу убегать, так как сзади стрелял ещё Антон Бабиков».

Антон Бабиков Фото: РИА Новости

В «цветы» заехали Никита Лобастов (0 промахов, +43,8 секунды), Никита Поршнев (один промах, +52,3) и Василий Томшин (0 промахов, +53,5).

Следующим стартом для ведущих российских и белорусских биатлонистов будет первый этап Кубка России в Ханты-Мансийске. 25 и 26 ноября спортсмены пробегут сингл-микст и смешанную эстафету.