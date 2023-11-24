Своим главным конкурентом Бё считает француза Эмильена Жаклена. Но есть и другие сильные биатлонисты.

Фавориты Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Кто способен сбросить Йоханнеса Бё с вершины?

В мужском биатлоне на протяжении последних 16 лет только представителям Норвегии и Франции удавалось выиграть общий зачёт Кубка мира. Ещё до братьев Бё, Бьорндалена и Свендсена, Фуркада и Фийона Майе в далёком 2007-м «Большой хрустальный глобус» достался немцу Михаэлю Грайсу.

Норвежцы и французы в этом плане удивительно стабильны. Если у женщин перед новым сезоном не так-то просто очертить круг фаворитов, то у мужчин явным лидером вновь выглядит Йоханнес Бё. И главный вопрос в том, сможет ли кто-то составить ему реальную конкуренцию в борьбе за БХГ?

Делаем ставки, господа! А по завершении сезона посмотрим, совпал ли составленный нами рейтинг с итогами общего зачёта. И да, пять из семи предполагаемых лидеров сезона-2023/2024 – норвежцы и французы.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Главные фавориты Кубка мира среди мужчин в новом сезоне распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

• Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

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Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.