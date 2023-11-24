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Главные фавориты среди мужчин на Кубке мира по биатлону — 2023/2024: Йоханнес Бё, Эмильен Жаклен, Себастиан Самуэльссон

Фавориты Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Кто способен сбросить Йоханнеса Бё с вершины?
Юлия Сидорова
Главные фавориты среди мужчин на Кубке мира
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Своим главным конкурентом Бё считает француза Эмильена Жаклена. Но есть и другие сильные биатлонисты.

В мужском биатлоне на протяжении последних 16 лет только представителям Норвегии и Франции удавалось выиграть общий зачёт Кубка мира. Ещё до братьев Бё, Бьорндалена и Свендсена, Фуркада и Фийона Майе в далёком 2007-м «Большой хрустальный глобус» достался немцу Михаэлю Грайсу.

Норвежцы и французы в этом плане удивительно стабильны. Если у женщин перед новым сезоном не так-то просто очертить круг фаворитов, то у мужчин явным лидером вновь выглядит Йоханнес Бё. И главный вопрос в том, сможет ли кто-то составить ему реальную конкуренцию в борьбе за БХГ?

Делаем ставки, господа! А по завершении сезона посмотрим, совпал ли составленный нами рейтинг с итогами общего зачёта. И да, пять из семи предполагаемых лидеров сезона-2023/2024 – норвежцы и французы.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Главные фавориты Кубка мира среди мужчин в новом сезоне распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

  • • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: главный фаворит Кубка мира по биатлону — 2023/2024 среди мужчин
Йоханнес Бё (Норвегия)
1 место

Йоханнес Бё (Норвегия)

Йоханнес Бё кажется неоспоримым фаворитом. В прошлом сезоне норвежец выиграл свой четвёртый «Большой хрустальный глобус» и установил несколько просто сумасшедших рекордов: выиграл 19 из 25 личных гонок и провёл самую длинную победную серию – 11 личных гонок подряд на Кубке мира.

На чемпионате мира в Оберхофе Йоханнес поднимался на пьедестал в каждой гонке: выиграл три личных золота, ещё три в эстафетных дисциплинах, а также серебро в мужской эстафете и бронзу в масс-старте. Таким образом, он стал уже 17-кратным чемпионом мира. Бё отметил, что вряд ли ещё когда-нибудь сможет повторить подобный успех, и это очень похоже на правду.

Летом Йоханнес готовился вне команды. Он пропустил несколько сборов из-за рождения второго ребёнка. Это вполне могло бы сказаться на результатах, но уже на старте сезона в Шушене ему снова не было равных.

Ударный старт сезона для норвежских биатлонистов:
Норвежцы вынесли всех на старте сезона в биатлоне. Им вообще кто-то может противостоять?
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Стурла Холм Легрейд (Норвегия)
2 место

Стурла Холм Легрейд (Норвегия)

Последние три года Стурла Легрейд ближе остальных подбирался к первому месту в турнирной таблице по итогам зимы, но каждый раз оставался вторым. В сезонах-2020/2021 и 2022/2023 он уступил Йоханнесу Бё, а в олимпийском сезоне – французу Кентену Фийону Майе.

Постоянный №2 рейтинга уже устал от такого положения дел. В новом сезоне он намерен наконец завоевать свой «Большой хрустальный глобус».

«Три сезона подряд я был вторым в общем зачёте, поэтому пришло время сделать последний шажок и победить Йоханнеса Бё», – заявил Легрейд.

Получится ли у него исполнить задуманное? Пока говорить об этом с уверенностью не стоит. Но нервы Йоханнесу он точно потреплет.

Как Легрейд снова остался на втором месте:
Главный соперник Бё уже сдался. Никто не помешает норвежцу опять выиграть Кубок мира
Главный соперник Бё уже сдался. Никто не помешает норвежцу опять выиграть Кубок мира
Эмильен Жаклен (Франция)
3 место

Эмильен Жаклен (Франция)

Прошлый сезон для 28-летнего француза стал, пожалуй, самым трудным в карьере. Он очень слабо провёл личные гонки на чемпионате мира, только один раз попав в двадцатку сильнейших, но вместе с командой выиграл эстафетное золото. После Оберхофа Жаклен принял решение завершить сезон досрочно. По словам тренера команды Венсана Витто, спортсмен к тому моменту уже полтора года пребывал в депрессии.

Позже спортсмен признался, что если бы не этот перерыв, то он уже через год попрощался бы с биатлоном. Но теперь с ним всё хорошо. Этим летом Эмильен сделал дубль на летнем чемпионате Франции – выиграл спринт и гонку преследования, опередив в том числе Кентена Фийона Майе.

Несмотря на результаты прошлого сезона, Йоханнес Бё называет своим главным соперником именно Жаклена. Его же норвежец ставит на четвёртый этап эстафетной команды своей мечты, а себя – на третий. Йоханнес, кажется, очень верит во француза. Но стоит ли верить в него всем остальным?

Из-за депрессии Жаклена в сборной был скандал:
Скандал в сборной Франции по биатлону. Тренеров отправили на выход, а они не стали молчать
Скандал в сборной Франции по биатлону. Тренеров отправили на выход, а они не стали молчать
Кентен Фийон Майе (Франция)
4 место

Кентен Фийон Майе (Франция)

Кентен Фийон Майе – обладатель «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2021/2022 и единственный действующий спортсмен, которому удавалось выиграть общий зачёт в эпоху Йоханнеса Бё. Правда, это было в олимпийский сезон, когда норвежец завершил борьбу за «Глобус» досрочно.

Но уже в прошлом сезоне француз выглядел не так убедительно. Мы увидели его на пьедестале только в двух гонках Кубка мира. В общем зачёте экс-лидер занял восьмое место – лучший результат в сборной Франции.

Почему при этом Фийона Майе на стоит сбрасывать со счетов? Потому что в это межсезонье сборную Франции возглавил Симон Фуркад, которого спортсмены выбрали сами. Мотивация команды моментально возросла.

«Я уверен в себе и мотивирован на борьбу. Прошлая зима была немного утомительной, и теперь я хочу чаще выходить вперёд», – заявил Кентен.

Самое время вспомнить, как биатлонисты отдыхали летом:
Как биатлонисты проводят лето. Российские спортсмены уже пашут, иностранцы — отдыхают
Истории
Как биатлонисты проводят лето. Российские спортсмены уже пашут, иностранцы — отдыхают
Бенедикт Долль (Германия)
5 место

Бенедикт Долль (Германия)

Для 33-летнего Бенедикта Долля предстоящий сезон станет последним в карьере. Но, несмотря на то что ему всё сложнее найти мотивацию, именно он стал четвёртым в Кубке мира – 2022/2023 следом за тремя норвежцами.

За прошедший сезон немец дважды стал третьим в спринте. А в Эстерсунде впервые в своей карьере выиграл индивидуальную гонку. Ранее Долль ни разу не попадал даже в призёры биатлонной классики.

Единственный в этом рейтинге немец – четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2018, двукратный чемпион Европы, а также чемпион мира 2017 года по биатлону. Нет сомнений, что свой последний сезон в большом спорте он проведёт с размахом. Пожелаем Бенедикту новых медалей чемпионата мира!

Бенедикт Долль до сих пор способен всех удивлять!
Немецкий биатлонист хотел завершить карьеру, а выиграл золото на Кубке мира. Вот это да!
Немецкий биатлонист хотел завершить карьеру, а выиграл золото на Кубке мира. Вот это да!
Себастиан Самуэльссон (Швеция)
6 место

Себастиан Самуэльссон (Швеция)

Швед Самуэльссон в прошлом сезоне выглядел мрачной копией самого себя вплоть до чемпионата мира. Зато там только ему удалось одержать верх над Йоханнесом Бё в масс-старте и не дать норвежцу установить вечный рекорд – победить во всех личных гонках чемпионата мира. Но самое главное, что эта победа наконец принесла говорливому шведу звание чемпиона мира.

Сезон Себастиан закончил досрочно из-за коронавируса, однако пообещал, что в следующем обязательно бросит вызов Йоханнесу:

«Поздравляю Йоханнеса Бё с заслуженным титулом! В следующем году я обещаю дать тебе более ожесточённый бой».

Чтобы слова совпали с действиями, в это межсезонье Самуэльссон обновил свою винтовку. Это должно помочь сократить среднее время на рубеже на три секунды и приблизиться к Йоханнесу. Хотя, может, это снова просто слова?

Как Самуэльссон оставил Бё без вечного рекорда:
Самуэльссон отомстил Бё за все обиды. Швед увёл у норвежца из-под носа последнее золото
Самуэльссон отомстил Бё за все обиды. Швед увёл у норвежца из-под носа последнее золото
Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия)
7 место

Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия)

В прошлом сезоне норвежец Ветле Кристиансен завоевал сразу два «Малых глобуса»: в зачётах индивидуальных гонок и масс-стартов. И впервые в карьере вошёл в топ-3 рейтинга в общем зачёте Кубка мира, уступив только соотечественникам Йоханнесу Бё и Стурле Легрейду.

Ветле – надёжный командный боец и финишёр. Именно он принёс золото норвежской сборной в злополучной для России эстафете на Олимпийских играх – 2022. Но на чемпионате мира в Оберхофе Кристиансен выступал на первом этапе, и норвежская команда финишировала с серебром.

Этим летом 31-летний спортсмен выиграл масс-старт на фестивале Мартена Фуркада, а также мужской суперспринт в рамках ежегодного фестиваля Blink. В обеих гонках он опередил Легрейда. Если в новом сезоне у Ветле не получится побороться с Йоханнесом, то Стурле он точно сможет навязать борьбу.

Ветле отобрал «Малый глобус» у Бё. А большой сможет?
Йоханнес Бё не смог собрать все «Глобусы». Два трофея у него увёл другой норвежец
Йоханнес Бё не смог собрать все «Глобусы». Два трофея у него увёл другой норвежец
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