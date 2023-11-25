Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Первые гонки сезона. LIVE

В субботу, 25 ноября, в Эстерсунде (Швеция) стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. В рамках первого дня пройдут смешанные гонки: супермикст и классическая смешанная эстафета. Старт первой гонки запланирован на 14:30 по московскому времени. Вторая очередь лыжников стартует в 16:50.
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Как и всегда в дни смешанных соревнований, лидеры разделились. Кто-то будет принимать участие в парной гонке, а кто-то войдёт в состав квартета. В супермиксте стоит обратить внимание на пары из Швеции (Самуэльссон и Ханна Эберг), Норвегии (Легрейд и Арнеклейв) и Франции (Клод и Симон). В классической смешанной эстафете топ-состав у сборных Италии (там Вирер и Виттоцци) и Норвегии (здесь оба брата Бё).
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Фиксируем результаты первой гонки сезона. На пьедестале Швеция, Норвегия и Франция.
На отметке 13,1 км всё уже понятно: Ханна Эберг оторвалась от соперницы, и золото будет у Швеции. Норвегия добудет серебро, а Симон удержит для Франции бронзу.
Обе девушки стреляют «из семи», но Ханна Эберг делает это быстрее. На выходе с рубежа она на 6,8 секунды быстрее Юни Арнеклейв. А на третье место внезапно вернулась Жулия Симон!
Эберг и Арнеклейв вместе подходят к заключительной стрельбе. Вот так интрига!
Ханна закрыла пятую мишень лишь третьим выстрелом. А Арнеклейв работала без промахов. Нас ждёт шикарная схватка за золотую медаль! Кебингер сумела сохранить третье место для Германии.
Отрыв Ханны Эберг от ближайшей соперницы — почти 20 секунд. Но впереди ещё два рубежа!
Самуэльссон безупречен, как и Легрейд. А вот Хартвег задохнулся от погони — штрафной круг. На третьем месте теперь оказалась Германия, но совсем рядом и Украина.
Самуэльссон увеличивает отрыв. Уже 10 секунд от Хартвега. Если будет стрелять чисто, то это заявка на победу.
Ой-ой-ой! Фабьен Клод отправляется на штрафной круг. Франция освобождает место в тройке для Швейцарии: отлично стрелявший Хартвег врывается в компанию Самуэльссона и Легрейда. Швед чуть-чуть впереди.
У Симон два промаха на стойке, но она всё равно первая. Правда, теперь Арнеклейв и Эберг совсем близко. На передаче эстафеты тройка лидеров выглядит уже привычно: Франция, Норвегия, Швеция.
Арнеклейв молотит по дистанции! Норвегия уже на втором месте!
За Симон попытаются удержаться Басерга (Швейцария) и Минккинен (Финляндия).
Что творит Симон! Быстрая и точная стрельба выводит Францию на первое место! У Австрии и Германии — по три дополнительных патрона, у Норвегии — два.
Норвежка Арнеклейв и француженка Симон хороши ходом. Они подтянули свои команды к паре лидеров.
Норвегия на первой передаче эстафеты только на 6-м месте. А Швеция — вообще на 17-м! Вот вам и фавориты!
Вторая стрельба проредила группу лидеров. Эдер и Штрелов ушли лидерами, а за ними Тищенко (Украина), Фак (Словения) и Харьюла (Норвегия). Первая передача эстафеты состоялась сразу после стрельбы.
Немец и австриец не подпускают к себе конкурентов. А группу преследователей возглавил норвежец Легрейд.
Эдер (Австрия) и Штрелов (Германия) ушли с первого рубежа без промахов. Дальше в пяти секундах позади — ещё целая группа тех, кто стрелял медленнее.
Стартовала гонка! В супермиксте всё будет очень быстро. Стрельба уже скоро!
Буквально через 5-7 минут на Кубке мира стартует супермикст. С составами команд можно ознакомиться в матч-центре ниже. Но если обращать внимание только на звёзд, то главным образом это Стурла Легрейд (Норвегия), Себастиан Самуэльссон и Ханна Эберг (Швеция) и Жулия Симон (Франция). Они и будут бороться за победу, хотя удивить могут, например, швейцарцы с Хартвегом или австрийцы с Эдером.
Мы наконец-то дождались главного турнира этой зимы — Кубка мира по биатлону. И сегодня у нас в программе две гонки: супермикст и смешанная эстафета. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами.
Добрый день, дорогие друзья! Поздравляем вас с началом нового биатлонного сезона!