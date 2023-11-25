Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Первые гонки сезона. LIVE

Большой биатлон возвращается! Йоханнес Бё, Себастиан Самуэльссон и все остальные снова в деле!

В субботу, 25 ноября, в Эстерсунде (Швеция) стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. В рамках первого дня пройдут смешанные гонки: супермикст и классическая смешанная эстафета. Старт первой гонки запланирован на 14:30 по московскому времени. Вторая очередь лыжников стартует в 16:50.

Просмотр трансляции гонок Кубка мира доступен в Okko.

Как и всегда в дни смешанных соревнований, лидеры разделились. Кто-то будет принимать участие в парной гонке, а кто-то войдёт в состав квартета. В супермиксте стоит обратить внимание на пары из Швеции (Самуэльссон и Ханна Эберг), Норвегии (Легрейд и Арнеклейв) и Франции (Клод и Симон). В классической смешанной эстафете топ-состав у сборных Италии (там Вирер и Виттоцци) и Норвегии (здесь оба брата Бё).

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