Самуэльссон выиграл первую гонку Кубка мира — 2023/2024. Даже норвежцы его не остановили!

Да здравствует новый сезон Кубка мира по биатлону!

В первый соревновательный день этой зимы в шведском Эстерсунде прошли сразу две гонки – супермикст и смешанная эстафета. Межсезонья как будто бы и не было, ведь в тройке призёров сплошь прошлогодние лидеры.

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Боевой состав Швеции всех разнёс

Ещё до начала супермикста главными фаворитами гонки выглядели шведы. У себя дома хозяева выставили максимально боевой состав – Себастиана Самуэльссона в тандеме с Ханной Эберг.

Остальные сборные, скорее, старались сбалансировать составы. Например, норвежцев представляли Стурла Легрейд и не блиставшая прежде Юни Арнеклейв. Похожая история у французов: компанию действующей обладательнице «БХГ» Жулии Симон составил Фабьен Клод – второй номер французской мужской сборной по итогам прошлого сезона.

Если при первой передаче эстафеты тройка лидеров выглядела непривычно – Австрия, Германия и Украина, – то уже ко второй смене всё вернулось в привычное русло. В лидеры выбились французы, норвежцы и шведы.

Стараниями Клода, настрелявшего аж на два штрафных круга, к третьей передаче Францию отбросило на 10-ю позицию, но, как оказалось, Жулия Симон в полном порядке, несмотря на криминальную драму. Она вернула команду в борьбу за тройку сильнейших, финишировав в итоге с бронзой. Норвежцы – вторые, а победителями стали хозяева этапа.

Впрочем, ничего нового: Швеция, Норвегия, Франция вот уже несколько сезонов не отдают никому свой статус главных биатлонных держав.

Битва до последнего рубежа

Стоит ли удивляться, что и в классической смешанной эстафете борьбу за победу вели команды из этой могучей биатлонной тройки?

Основная схватка развернулась между Норвегией и Францией. На первом этапе Тарьей Бё допустил два промаха, но финишировал лидером, опередив на 0,1 секунды швейцарца Штальдера. Йоханнес Бё тоже промазал дважды, но увеличил свой отрыв до 17,9 секунды. Следом в гонку убежала Каролин Кноттен, которая заставила понервничать болельщиков, чуть не зайдя на штрафной круг на стойке. Однако уже на трассе она уступила француженке Жюстин Бреза-Буше, которая, кстати, показала лучшую скорость на этапе.

Перед финишным этапом предварительную тройку призёров замыкали немцы, но ещё до первой лёжки в топ-3 ворвалась итальянка Лиза Виттоцци.

Окончательно медали были распределены на последней стрельбе. Ингрид Тандреволд и Лу Жанмонно стреляли одновременно, но промах норвежки лишил её сборную шанса на золото. Победу удержала Франция. Ну а бронзу для Италии забрала великолепно стрелявшая и бежавшая Виттоцци.

Этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде продолжат мужская и женская индивидуальные гонки. Они пройдут в воскресенье, 26 ноября.