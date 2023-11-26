Триллер с погоней. Как Кирилл Бажин вырвал у белоруса золото в смешанной эстафете

В Ханты-Мансийске завершился первый этап Кубка России по биатлону – 2023/2024. Накануне сезон открыла одиночная смешанная эстафета. Её победителями стали Тамара Дербушева и Кирилл Бажин (Свердловская область). А в воскресенье состоялся классический микст.

Искусство финиша

Второй раз подряд биатлонисты из Свердловской области взошли на высшую ступень пьедестала. За свердловчан бежали Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Василий Томшин, а завершал эстафету Кирилл Бажин. Именно ему предстояло побороться за золото с белорусом Павлом Белько, которого заявили на гонку в последний момент.

Последний круг четвёртого этапа был похож на триллер с погоней. После заключительной стрельбы Бажин уходил в роли догоняющего. Между ним и белорусом были каких-то 3,9 секунды. Казалось бы, молодой Белько эту победу не отдаст. Но не тут-то было! Кирилл Бажин смог догнать соперника и возглавить гонку за счёт правильной тактики на финише.

Вплоть до появления спортсменов на стадионе судьба золота была неясна. Но если у свердловчанина хватило сил на финишный рывок, то белорус этот порыв не поддержал и остался лишь вторым. Заруба была что надо!

«Получилось тактически правильно отработать финишный круг. Сразу не бросился, видел, что белорус сильно бросил на стартовый первый подъём. Вроде бы начал даже уходить, создавать отрыв. Я понимал, что всё решится во второй части. Там более пологие подъёмы, где я сильнее выгляжу. Плюс спуск, где я мог сесть и догнать его максимально. Я знал, что на финишный подъём надо выходить первым. Чуть выдохнул и дёрнул сам. Кто первым зашёл на подъём, тот и выиграл», – приводит слова Бажина пресс-служба СБР.

Звёзды сошлись

23-летний Павел Белько, сам того не подозревая, стал открытием первого этапа в Ханты-Мансийске. Именно он успешно заменил лидера сборной Антона Смольского, который снялся с гонки из-за проблем со здоровьем.

«По решению тренерского состава в белорусской команде произошла замена, на четвёртом этапе вместо Антона Смольского побежит Павел Белько. Антон не примет участия в эстафете по причине признаков простудного заболевания», – сообщила Белорусская федерация биатлона перед микстом.

Павел Белько Фото: РИА Новости

Команда почти не почувствовала потери бойца. Ведь замена на Белько оказалась лучшим решением. Оба рубежа новоявленный финишёр Беларуси прошёл без единого промаха. Какое хладнокровие! Но на финише сопротивляться мощному Бажину было невозможно.

Пока лучшим результатом на взрослом уровне для белорусского спортсмена является 57-е место в индивидуальной гонке на ЧЕ-2022 в Арбере (Германия). На Кубке Содружества же Белько лишь раз стал 10-м в спринтерской гонке в Раубичах (Беларусь). Но, кажется, он вполне способен прибавить.