Доля секунды решила судьбу золота. Итальянка Виттоцци устроила драму на Кубке мира

Говорят, индивидуальная гонка в биатлоне – вещь наискучнейшая. Как же неправы те, кто так считает. Биатлонная классика давно стала образцом выдержки и местом для неожиданных сюжетных поворотов.

Сегодня зрители увидели очередной тому пример.

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Агент 0,1

Первая индивидуалка сезона осталась за Лизой Виттоцци.

На этапе в шведском Эстерсунде итальянка с одним промахом опередила Франциску Пройс. Надеемся, немка не обиделась на биатлонных богов за досадное поражение. Но все вопросы она может задавать только себе. После четвёртой стрельбы Пройс уходила с преимуществом в 11,8 секунды над Виттоцци, но растеряла его. У немки получился не быстрый круг: по злой иронии судьбы на финише до золота ей не хватило 0,1 секунды.

Госпожа Удача улыбнулась Виттоцци на старте сезона? Будем считать, что это знак. Своего рода Felicita – счастье, в переводе с итальянского.

Впрочем, итальянке никаких подарков судьбы не нужно. Её стабильности можно только позавидовать. Виттоцци уже пятую индивидуальную гонку подряд заезжает в призы. А по итогам сезона-2022/2023 взяла МХГ в зачёте индивидуалок.

Историческая гонка

Уверенное начало нового сезона отправляет итальянку на первую строчку общего зачёта. Жёлтая майка лидера ей точно к лицу. Согласитесь?

«Сегодня я чувствовала себя в хорошей форме. Была приятно удивлена, потому что после вчерашней гонки очень устала. Старалась выкладываться по максимуму. Я очень счастлива. Начинать сезон именно так – потрясающе», — сказала Виттоцци в интервью пресс-службе IBU.

Потрясающим ещё и является сам результат в 0,1 секунды — это самая маленькая разница между первым и вторым местом в индивидуальных гонках на Кубке мира.

Что же до немок, то у них сегодня не всё так печально. В призах ещё одна биатлонистка из бундесманшафт: Ванесса Фойгт проиграла лидеру 10,1 секунды, не допустив ни одного промаха.

На медали могли рассчитывать также итальянка Доротея Вирер, француженки Жюли Симон, Лу Жанмонно и Жюстин Бреза-Буше. Но их подвела стрельба. Остались без должного внимания и биатлонистки из Швеции.