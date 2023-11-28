Пять лучших биатлонистов на старте Кубка мира. Кто готов разрывать всех в новом сезоне?

На Кубке мира прошёл первый гоночный уикенд. На этапе в Эстерсунде нашлись биатлонисты, которые смогли задать высокую планку на предстоящий сезон или как минимум удивить. Собрали для вас пять спортсменов, которые явно стали героями прошедших выходных. Йоханнеса Бё вы в подборке не найдёте.

Лиза Виттоцци (Италия)

Долгое время итальянку по-настоящему лихорадило, лишь с середины прошлого сезона Виттоцци собралась и вновь вернулась на топ-уровень. Теперь Лиза явно показала, что она потенциальный фаворит в текущем сезоне.

В смешанной эстафете в качестве финишёра Виттоцци взяла бронзу. Лиза допустила лишь один промах и показала шикарный ход, что позволило сборной Италии подняться на третье место. А в индивидуальной гонке Виттоцци взяла золото с промахом, опередив соперниц с нулями. Лиза показала третий ход, проиграв 52,9 секунды быстроногой Эльвире Эберг.

Лиза Виттоцци Фото: Getty Images

В этом сезоне 28-летняя Лиза явно намерена рвать соперниц. Вопрос лишь в том, позволят ли ей это сделать соперницы.

Франциска Пройс (Германия)

Приятно удивила в первых гонках и немка. Прошлый сезон возлюбленная Симона Шемппа завершила досрочно. В январе она заявила, что не в состоянии тренироваться.

Учитывая этот факт, в текущем сезоне от 29-летней Пройс ждали немногое. Опасения подтверждал и пропуск смешанных эстафет. Но в индивидуальной гонке Франциска всем всё доказала. Она прошла все рубежи «на ноль» и на финише проиграла Виттоцци в борьбе за золото всего 0,1 секунды!

Франциска Пройс Фото: Getty Images

«Я прошла сложный путь. Конечно, нужно было многое сделать, чтобы вернуться к тренировкам, – заявила Пройс. – У меня прекрасная семья и отличные друзья, которые поддерживают меня каждый день и дарят мне позитивные эмоции. Всего две недели назад я была подавлена из-за предсезонных гонок и не была уверена, что пройду отбор. Но близкие поддерживали меня, и я поняла, что это очень важно — иметь рядом нужных людей.

Для меня это была отличная гонка, я очень рада. Конечно, я была близка к тому, чтобы надеть жёлтую майку лидера, но это только начало сезона. Я буду работать в следующих гонках и, возможно, смогу поймать Лизу, но она сейчас в отличной форме».

Был это единоразовый всплеск или результат длительной работы – покажут лишь следующие гонки. По крайней мере, за Пройс сейчас будет интересно понаблюдать.

Жюстин Бреза-Буше (Франция)

Француженка, вернувшаяся в этом сезоне после декрета, тоже порадовала в первых гонках. В смешанной эстафете Жюстин взяла золото, шикарно проведя третий этап. Бреза-Буше прошла оба рубежа без промахов, а на дистанции показала лучший ход на своём этапе.

В индивидуальной гонке молодая мама тоже была хороша. Пускай с медалью не сложилось из-за четырёх промахов, ход у биатлонистки был шикарный. Она стала второй ногами, проиграв Эльвире Эберг 47,3 секунды. С четырьмя минутами штрафа на финише Бреза-Буше уступила Виттоцци меньше трёх минут!

Похоже, недаром в биатлоне говорят «бойтесь больных и беременных». 27-летняя Бреза-Буше точно намерена восполнить пропуск прошлого сезона.

Себастиан Самуэльссон (Швеция)

Швед долгое время был где-то недалеко от лучших биатлонистов мира, однако стать лидером борцу с допингом удалось лишь в прошлом году. В этом сезоне Самуэльссон продолжил эту тенденцию. В сингл-миксте с Ханной Эберг Себастиан завоевал золото. Швед допустил четыре промаха, но показал лучшую скорость на своих этапах.

Себастиан Самуэльссон Фото: Getty Images

В индивидуальной гонке Самуэльссон претендовал на медаль, но «застрелился». Три промаха позволили Себастиану радоваться лишь седьмому месту. Тем не менее скорость у биатлониста была действительно шикарной. Он был лучшим ногами. Ближайшему преследователю Йоханнесу Дале-Скьевдалю швед «привёз» 22,4, секунды, а Йоханнесу Бё, ставшему третьим, – 44,6 секунды!

Если Себастиан наладит стрельбу, у него явно есть все шансы побороться за «Большой хрустальный глобус»!

Томмазо Джакомель (Италия)

Приятно удивляет на старте сезона и молодой итальянец. Пускай дебютировал Джакомель на Кубке мира ещё в 2020-м, первых успехов он добился лишь в прошлом году. Да и сейчас 23-летний биатлонист не намерен останавливать свой прогресс. В смешанной эстафете Джакомель взял бронзу. На своём втором этапе Томмазо допустил пять промахов и зашёл на штрафной круг, но выдал хорошую скорость – он был четвёртый ногами. Йоханнесу Бё он уступил всего восемь секунд.

В индивидуалке итальянца тоже подвела стрельба. С двумя промахами Томмазо стал восьмым с отставанием в 46,8 секунды. Тем не менее у него была неплохая средняя скорость. Ногами он показал восьмой результат, проиграв 1 минуту 6,4 секунды космическому Себастиану Самуэльссону.

Пускай у молодого биатлониста практически нет шансов взять БХГ, но у него есть огромная возможность войти в элиту мирового биатлона.