Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Кто выиграет первую в сезоне женскую эстафету? LIVE

В среду, 29 ноября, в Эстерсунде (Швеция) продолжится первый этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Начало гонки в 17:20 мск.
Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.
Кубок мира стартовал в Швеции в прошлые выходные. В субботу и воскресенье прошли четыре гонки: смешанная эстафета, супермикст и две индивидуалки. Результаты получились крайне интересными, поскольку четыре золотые медали забрали представители четырёх разных стран: Италии, Германии, Швеции и Франции. А Норвегия пока остаётся без побед, и в женской гонке она её вряд ли добудет. Хотя в биатлоне возможно всё.
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Магнуссон же «махнула» три промаха и переместилась на восьмое место (+28,9 секунды).
У Жанмонно, Воборниковой и Хеттих-Вальц — по промаху. Француженка проиграла 5,6 секунды, чешка — 7,6 секунды, а немка — 11,2 секунды.
Йоханесен и Пасслер точны, вместе ушли на дистанцию.
Определилась семёрка лидеров: Норвегия, Швеция, Франция, Чехия, Германия, Швейцария и Италия. Все спортсменки идут в 4-секундном промежутке.
На следующей отсечке отставания немного сократились.
Целых 10 команд отработали на ноль. Пока в лидерах Йоханесен, в 0,5 секундах от неё Магнуссон. 2,1 секунды проиграла Жанмонно и 2,6 секунды — чешка Воборникова.
Пятое место заняла итальянка Пасслер (+5,2), в шестое — Хеттих-Вальц (+5,5).
На первой отсеке биатлонистки расположились довольно плотно: 13 человек в 10 секундах.
Ещё одно падение. Теперь на спуске свалилась канадская биатлонистка.
На старте немного споткнулась Элиза Гаспарин, но швейцарка уже догнала основную группу.
Гонка стартовала!
Между тем, в России тоже стартовал биатлонный сезон. Как прошли первые гонки — рассказал Батраз Томаев.
По итогам первого гоночного уикенда нашлись пять спортсменов, сумевших удивить и задать высокую планку на сезон. Кто же эти герои?
В этом году, кстати, этап в Эстерсунде спланирован крайне необычно. Все гонки растянуты на две недели, вместо привычного уикенда. А какие ещё сюрпризы в расписании подготовил IBU в этом году?
Сегодня в Эстерсунде довольно приятная погода: температура -6 градусов по Цельсию, а скорость ветра 1,6 м/с.
Раз Лиза Витоцци сегодня не бежит, стоит вспомнить, как лидер общего зачёта выиграла индивидуальную гонку.
Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.
Средний состав сегодня мог быть и у итальянок, однако Лиза Витоцци из-за болезни снялась с гонки. В итоге в эстафетную четвёрку попали Ребекка Пасслер, Доротея Вирер, Самуэла Комола и Ханна Аухенталлер.
Главные фавориты эстафеты сегодня — француженки (Лу Жанмонно, Хлое Шевалье, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон) благодаря наиболее оптимальному составу. В целом неплохая четвёрка набирается и у шведок (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг).
А вот дальше у команд крайне нестабильные составы. За норвежек побегут Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Ингрид Тандерволд, за немок — Янина Хеттих-Валц, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс.
В прошлом сезоне «Малый хрустальный глобус» в эстафетах завоевали француженки. В топ-3 зачёта попали Норвегия и Швеция.
В этом сезоне в Эстерсунде уже проходили смешанная эстафета и сингл-микст. В супермиксте победу одержали шведы (Себастиан Самуэльссон, Ханна Эберг), а в классической — французы (Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно).
Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня в Эстерсунде стартует первая женская эстафета в сезоне. После ухода ряда биатлонисток из спорта в прошлом сезоне сейчас у многих команд не самые оптимальные составы. Будет явно интересно!