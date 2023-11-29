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Женщины. 4 x 6 км Эстафета. Прямая трансляция
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Кубок мира по биатлону — 2023/2024, 1-й этап в Эстерсунде, онлайн-трансляция женской эстафеты 29 ноября 2023

Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Кто выиграет первую в сезоне женскую эстафету? LIVE
Татьяна Постникова
Жюлия Симон
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Этап в Эстерсунде продолжается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женской командной гонки.

В среду, 29 ноября, в Эстерсунде (Швеция) продолжится первый этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Начало гонки в 17:20 мск.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Кубок мира стартовал в Швеции в прошлые выходные. В субботу и воскресенье прошли четыре гонки: смешанная эстафета, супермикст и две индивидуалки. Результаты получились крайне интересными, поскольку четыре золотые медали забрали представители четырёх разных стран: Италии, Германии, Швеции и Франции. А Норвегия пока остаётся без побед, и в женской гонке она её вряд ли добудет. Хотя в биатлоне возможно всё.

Полное расписание Кубка мира по биатлону - 2023/2024
Общий зачёт Кубка мира по биатлону на «Чемпионате»

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Live Татьяна Постникова

Магнуссон же «махнула» три промаха и переместилась на восьмое место (+28,9 секунды).

17:35 Татьяна Постникова

У Жанмонно, Воборниковой и Хеттих-Вальц — по промаху. Француженка проиграла 5,6 секунды, чешка — 7,6 секунды, а немка — 11,2 секунды.

17:34 Татьяна Постникова

Йоханесен и Пасслер точны, вместе ушли на дистанцию.

17:33 Татьяна Постникова

Определилась семёрка лидеров: Норвегия, Швеция, Франция, Чехия, Германия, Швейцария и Италия. Все спортсменки идут в 4-секундном промежутке.

17:31 Татьяна Постникова

На следующей отсечке отставания немного сократились.

17:29 Татьяна Постникова

Целых 10 команд отработали на ноль. Пока в лидерах Йоханесен, в 0,5 секундах от неё Магнуссон. 2,1 секунды проиграла Жанмонно и 2,6 секунды — чешка Воборникова.

Пятое место заняла итальянка Пасслер (+5,2), в шестое — Хеттих-Вальц (+5,5).

17:24 Татьяна Постникова

На первой отсеке биатлонистки расположились довольно плотно: 13 человек в 10 секундах.

17:22 Татьяна Постникова

Ещё одно падение. Теперь на спуске свалилась канадская биатлонистка.

17:22 Татьяна Постникова

На старте немного споткнулась Элиза Гаспарин, но швейцарка уже догнала основную группу.

17:20 Татьяна Постникова

Гонка стартовала!

17:20 Татьяна Постникова

Между тем, в России тоже стартовал биатлонный сезон. Как прошли первые гонки — рассказал Батраз Томаев.

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17:16 Татьяна Постникова

По итогам первого гоночного уикенда нашлись пять спортсменов, сумевших удивить и задать высокую планку на сезон. Кто же эти герои?

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17:13 Татьяна Постникова

В этом году, кстати, этап в Эстерсунде спланирован крайне необычно. Все гонки растянуты на две недели, вместо привычного уикенда. А какие ещё сюрпризы в расписании подготовил IBU в этом году?

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17:07 Татьяна Постникова

Сегодня в Эстерсунде довольно приятная погода: температура -6 градусов по Цельсию, а скорость ветра 1,6 м/с.

16:57 Татьяна Постникова

Раз Лиза Витоцци сегодня не бежит, стоит вспомнить, как лидер общего зачёта выиграла индивидуальную гонку.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

16:49 Татьяна Постникова

Средний состав сегодня мог быть и у итальянок, однако Лиза Витоцци из-за болезни снялась с гонки. В итоге в эстафетную четвёрку попали Ребекка Пасслер, Доротея Вирер, Самуэла Комола и Ханна Аухенталлер.

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16:48 Татьяна Постникова

Главные фавориты эстафеты сегодня — француженки (Лу Жанмонно, Хлое Шевалье, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон) благодаря наиболее оптимальному составу. В целом неплохая четвёрка набирается и у шведок (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг).

А вот дальше у команд крайне нестабильные составы. За норвежек побегут Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Ингрид Тандерволд, за немок — Янина Хеттих-Валц, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс.

16:38 Татьяна Постникова

В прошлом сезоне «Малый хрустальный глобус» в эстафетах завоевали француженки. В топ-3 зачёта попали Норвегия и Швеция.

16:36 Татьяна Постникова

В этом сезоне в Эстерсунде уже проходили смешанная эстафета и сингл-микст. В супермиксте победу одержали шведы (Себастиан Самуэльссон, Ханна Эберг), а в классической — французы (Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно).

Как прошли эстафеты на Кубке мира?
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16:32 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня в Эстерсунде стартует первая женская эстафета в сезоне. После ухода ряда биатлонисток из спорта в прошлом сезоне сейчас у многих команд не самые оптимальные составы. Будет явно интересно!

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