Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Кто выиграет первую в сезоне женскую эстафету? LIVE

В среду, 29 ноября, в Эстерсунде (Швеция) продолжится первый этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Начало гонки в 17:20 мск.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Кубок мира стартовал в Швеции в прошлые выходные. В субботу и воскресенье прошли четыре гонки: смешанная эстафета, супермикст и две индивидуалки. Результаты получились крайне интересными, поскольку четыре золотые медали забрали представители четырёх разных стран: Италии, Германии, Швеции и Франции. А Норвегия пока остаётся без побед, и в женской гонке она её вряд ли добудет. Хотя в биатлоне возможно всё.

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