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Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета. Прямая трансляция
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Кубок мира по биатлону — 2023/2024: сборные Норвегии, Германии, Франции и Швеции разыграют медали в мужской эстафете

Самая мощная битва Кубка мира. Сможет ли кто-то остановить норвежцев в эстафетах?
Батраз Томаев
Самая мощная битва Кубка мира
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Франция, Швеция и Германия попробуют навязать борьбу.

Мужские эстафеты в биатлоне сродни эстафете «гордость наций» в плавании. Они всегда показывают общую силу той или иной команды и являются демонстрацией силы духа и, конечно, физической готовности.

В России мужские эстафеты всегда особенно любили. В первую очередь за то, что наши парни в них всегда имели шансы себя проявить. Но и после санкций в отношении российских биатлонистов интерес к этой гонке остался.

В этом сезоне мужские эстафеты будут ещё интереснее, чем раньше.

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Норвегия — фаворит?

Помните, кто доминировал в этой дисциплине весь прошлый год?

Пять из шести побед в эстафетах забрала Норвегия. А вместе с ним и «Малый хрустальный глобус» в эстафетном зачёте. С сезона-2017/2018 скандинавы не отдают первенство в этой дисциплине. Последними обладателями МХГ до норвежцев были россияне в 2017 году. Здесь можно пустить слезу.

В марте 2023 года в Эстерсунде норвежцы опробовали на первом этапе Эндре Стрёмсхейма и победили. Уже в новом сезоне, опять же на шведской земле молодой биатлонист будет забойщиком своей команды. А в остальном у Норвегии всё та же песня: братья Бё и Ветле Шоста Кристиансен. Высоки шансы, что норвежцы продолжат властвовать в этой дисциплине.

Женская сборная Норвегии тоже в полном порядке:
Норвегия вырвала победу в эстафете на последней стрельбе. Настоящая трагедия для шведок!
Норвегия вырвала победу в эстафете на последней стрельбе. Настоящая трагедия для шведок!

А дальше — французы, немцы, шведы…

За норвежцами есть пара-тройка команд, чьи шансы примерно равны. Их вы видите на медальной таблице эстафетных гонок за последние три сезона. Россия, разумеется, в число претендентов на награды сейчас не входит.

золотосеребробронзаИтого
Норвегия124117
Франция35311
Швеция1416
Германия13610
Россия1258

Ближайшим конкурентом Норвегии является Франция.

В минувшем сезоне именно французы отобрали у норвежцев золото на чемпионате мира. Да и на подиуме они тоже были почти всегда, лишь раз став четвёртыми на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Смешанные эстафеты на старте нового сезона показали, что лидеры мужской команды Фабьен Клод и Эмильен Жаклен психологически нестабильны. Оба на своих этапах зашли на штрафные круги. А уже в мужской эстафете им предстоит бежать на третьем и четвёртом этапах соответственно.

Француз пошутил над норвежцами. Те юмора не поняли:
Французский биатлонист неоднозначно пошутил над норвежцами на награждении. Поняли не все
Французский биатлонист неоднозначно пошутил над норвежцами на награждении. Поняли не все

Что касается шведов, то вкус победы на домашней трассе почувствовал Себастиан Самуэльссон. Он на старте сезона, кажется, находится в хорошей форме и может потащить соотечественников в эстафете за собой. Но стоит признать, что состав у Швеции не отличается ровностью. На втором этапе за хозяев выступит 23-летний Мальте Стефанссон, который на Кубке мира пробежал всего одну эстафету. Может, именно так и закаляется сталь?

1000 дней без побед

Вероятно, многим болельщикам в мире хотелось бы, чтобы доминирование норвежцев в эстафетных гонках прекратилось. Особенно этого жаждут немцы, чья некогда великая команда в этом сезоне может вернуться на тропу побед.

Немецкие биатлонисты уже успели удивить всех в индивидуальной гонке в Эстерсунде. Роман Рес тогда был победителем, а Юстус Штрелов стал вторым. На девятом месте также финишировал Бенедикт Долль. Так что состав у бундестим более чем боевой, да и позитивный опыт есть: в прошлом сезоне немцы пять раз заходили в медали и лишь раз оказались в цветах.

Однако последний раз блеск золотых эстафетных медалей немцы видели 5 марта 2021 года. На этапе КМ в Нове-Место (Чехия) Германию представляли Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер и Филипп Наврат.

Ровно 1000 дней назад. Может, магия цифр немцам поможет?

Cборная Германии — биатлон

Cборная Германии — биатлон

Фото: Christian Manzoni/Getty Images

Если говорить о других претендентах, то они могут разово удивить, но точно не навязать Норвегии борьбу за «Глобус». К категории тёмных лошадок можно отнести, например, Италию. Биатлонная «Скуадра адзурра» весь прошлый сезон прогуливалась рядом с подиумом, но должно же их прорвать! Тем более что бронзовая медаль в смешанной эстафете у Дидье Биона и Томмазо Джакомеля на старте сезона уже есть. О медалях мечтают также Австрия и Чехия.

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