Самая мощная битва Кубка мира. Сможет ли кто-то остановить норвежцев в эстафетах?

Мужские эстафеты в биатлоне сродни эстафете «гордость наций» в плавании. Они всегда показывают общую силу той или иной команды и являются демонстрацией силы духа и, конечно, физической готовности.

В России мужские эстафеты всегда особенно любили. В первую очередь за то, что наши парни в них всегда имели шансы себя проявить. Но и после санкций в отношении российских биатлонистов интерес к этой гонке остался.

В этом сезоне мужские эстафеты будут ещё интереснее, чем раньше.

Норвегия — фаворит?

Помните, кто доминировал в этой дисциплине весь прошлый год?

Пять из шести побед в эстафетах забрала Норвегия. А вместе с ним и «Малый хрустальный глобус» в эстафетном зачёте. С сезона-2017/2018 скандинавы не отдают первенство в этой дисциплине. Последними обладателями МХГ до норвежцев были россияне в 2017 году. Здесь можно пустить слезу.

В марте 2023 года в Эстерсунде норвежцы опробовали на первом этапе Эндре Стрёмсхейма и победили. Уже в новом сезоне, опять же на шведской земле молодой биатлонист будет забойщиком своей команды. А в остальном у Норвегии всё та же песня: братья Бё и Ветле Шоста Кристиансен. Высоки шансы, что норвежцы продолжат властвовать в этой дисциплине.

А дальше — французы, немцы, шведы…

За норвежцами есть пара-тройка команд, чьи шансы примерно равны. Их вы видите на медальной таблице эстафетных гонок за последние три сезона. Россия, разумеется, в число претендентов на награды сейчас не входит.

золото серебро бронза Итого Норвегия 12 4 1 17 Франция 3 5 3 11 Швеция 1 4 1 6 Германия 1 3 6 10 Россия 1 2 5 8

Ближайшим конкурентом Норвегии является Франция.

В минувшем сезоне именно французы отобрали у норвежцев золото на чемпионате мира. Да и на подиуме они тоже были почти всегда, лишь раз став четвёртыми на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Смешанные эстафеты на старте нового сезона показали, что лидеры мужской команды Фабьен Клод и Эмильен Жаклен психологически нестабильны. Оба на своих этапах зашли на штрафные круги. А уже в мужской эстафете им предстоит бежать на третьем и четвёртом этапах соответственно.

Что касается шведов, то вкус победы на домашней трассе почувствовал Себастиан Самуэльссон. Он на старте сезона, кажется, находится в хорошей форме и может потащить соотечественников в эстафете за собой. Но стоит признать, что состав у Швеции не отличается ровностью. На втором этапе за хозяев выступит 23-летний Мальте Стефанссон, который на Кубке мира пробежал всего одну эстафету. Может, именно так и закаляется сталь?

1000 дней без побед

Вероятно, многим болельщикам в мире хотелось бы, чтобы доминирование норвежцев в эстафетных гонках прекратилось. Особенно этого жаждут немцы, чья некогда великая команда в этом сезоне может вернуться на тропу побед.

Немецкие биатлонисты уже успели удивить всех в индивидуальной гонке в Эстерсунде. Роман Рес тогда был победителем, а Юстус Штрелов стал вторым. На девятом месте также финишировал Бенедикт Долль. Так что состав у бундестим более чем боевой, да и позитивный опыт есть: в прошлом сезоне немцы пять раз заходили в медали и лишь раз оказались в цветах.

Однако последний раз блеск золотых эстафетных медалей немцы видели 5 марта 2021 года. На этапе КМ в Нове-Место (Чехия) Германию представляли Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер и Филипп Наврат.

Ровно 1000 дней назад. Может, магия цифр немцам поможет?

Cборная Германии — биатлон Фото: Christian Manzoni/Getty Images

Если говорить о других претендентах, то они могут разово удивить, но точно не навязать Норвегии борьбу за «Глобус». К категории тёмных лошадок можно отнести, например, Италию. Биатлонная «Скуадра адзурра» весь прошлый сезон прогуливалась рядом с подиумом, но должно же их прорвать! Тем более что бронзовая медаль в смешанной эстафете у Дидье Биона и Томмазо Джакомеля на старте сезона уже есть. О медалях мечтают также Австрия и Чехия.

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