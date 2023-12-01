Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Первый женский спринт сезона. Кто победит? LIVE

В пятницу, 1 декабря, в Эстерсунде (Швеция) продолжится первый этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. В очередной соревновательный день медали будут разыграны в женском спринте. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Начало спринта запланировано на 16:45 по московскому времени.
Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.
Сегодняшний спринт — вторая личная гонка для спортсменок в этом сезоне. Ранее они выступали только в индивидуальной гонке, которую выиграла итальянка Лиза Виттоцци и эстафетах. Так что женский спринт наконец-то прольёт свет на готовность спортсменок к наступившей зиме.
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Сегодня на гонку заявлено 102 биатлонистки. Собрали для вас самые важные стартовые номера:
1. Ханна Оберг (Швеция)
7. Ванесса Фойгт (Германия)
9. Франциска Пройс (Германия)
12. Жулия Симон (Франция)
14. Лиза Виттоцци (Италия)
16. Эльвира Оберг (Швеция)
20. Ингрид Тандреволд (Норвегия)
22. Каролин Кноттен (Норвегия)
24. Маркета Давидова (Чехия)
25. Жюстин Бреза-Буше (Франция)
30. Доротея Вирер (Италия)
33. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
77. Луция Харватова (Чехия)
Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko
Вспомним, как норвежки выиграли первую эстафету сезона!
Привет всем любителям биатлона! На связи Батраз Томаев. И сегодня мы будем вместе следить за женской спринтерской гонкой на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.