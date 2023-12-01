Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Первый женский спринт сезона. Кто победит? LIVE

В пятницу, 1 декабря, в Эстерсунде (Швеция) продолжится первый этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. В очередной соревновательный день медали будут разыграны в женском спринте. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Начало спринта запланировано на 16:45 по московскому времени.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Сегодняшний спринт — вторая личная гонка для спортсменок в этом сезоне. Ранее они выступали только в индивидуальной гонке, которую выиграла итальянка Лиза Виттоцци и эстафетах. Так что женский спринт наконец-то прольёт свет на готовность спортсменок к наступившей зиме.

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