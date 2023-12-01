В сборной Франции по биатлону неожиданный лидер. Жанмонно выиграла уже вторую гонку!

Прежде Лу побеждала только в эстафетах, но теперь в активе есть и личная победа.

Женский биатлон на старте сезона радует разнообразием героев. Здесь пока нет ни того, кто доминирует, ни даже двух-трёх главных претенденток на победу, а потому смотреть женский биатлон – одно удовольствие.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Итак, на старте сезона отличились следующие биатлонистки:

шведка Ханна Эберг – в супермиксте;

француженки Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно – в смешанной эстафете;

итальянка Лиза Виттоцци – в индивидуальной гонке;

норвежки Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Ингрид Тандреволд – в классической женской эстафете.

И в спринте, 1 декабря 2023 года, наконец-то одной из биатлонисток удалось одержать вторую победу в новом сезоне Кубка мира. Триумфатором стала 25-летняя француженка Жанмонно, опередившая Кноттен и Арнеклейв.

Залог успешного выступления в спринте – высокая скорость при идеальной или почти идеальной стрельбе. И Лу Жанмонно этому победному рецепту в Эстерсунде следовала в полной мере: закрыла все 10 мишеней и показала высокую скорость. Чистым ходом Жанмонно показала девятый результат, отстав на полминуты от Эльвиры Эберг и Анамарии Лампич. Шведка и словенка в другой лиге, но промахов в спринте у них было слишком много.

А Лу показала лучший ход из тех, кто стрелял чисто, и запаса ей хватило, чтобы оторваться от норвежек Кноттен и Арнеклейв, допустивших по промаху.

Лу Жанмонно Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Стоит отметить, что для Жанмонно это первая личная победа на этапах Кубка мира. Хотя в командных гонках Лу на верхней ступени пьедестала уже стояла, причём не только неделю назад в Эстерсунде, но и в Нове-Место, Антхольце и Хохфильцене в прошлом сезоне. Да и вообще Лу давно подбиралась к своему золоту: вторые места у неё были, да и на ЧМ-2023 она попадала «в цветы».

Так что на Жанмонно стоит обратить пристальное внимание. Может статься, что, пока Жулия Симон не в форме, именно Лу станет лидером сборной.

А ещё по итогам спринта поразили норвежки. Было много разговоров о том, что по сравнению с мужской сборной Норвегии женская не тянет. Но девушки решили со старта сезона это опровергать. Второе, третье, пятое и девятое места – подтверждение тому, что победа в эстафете была не случайной.

От норвежек в этом сезоне тоже стоит ждать сюрпризов.