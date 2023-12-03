Кристина Резцова выиграла первую гонку после возвращения. Как жаль, что не на Кубке мира!

Кристина Резцова вернулась! Теперь это ясно на 100%.

Лучшая биатлонистка сборной России, пропустившая прошлый сезон из-за беременности, с первых стартов начала разрывать соперниц. Кристина уже успела взять серебро и бронзу на МЛКБ и Кубке России, а сегодня добавила в свою копилку ещё и первую победу. Резцова очень грамотно разобралась с соперницами, показав свою мощь и опыт. Ну какая же молодец!

Шикарный старт

Перед уходом во второй декрет в 2022 году Кристина была настоящим лидером сборной. Он не только отжигала на Кубке мира и Олимпиаде до отстранения, но и коллекционировала золотые медали на Кубке России в условиях изоляции. Последняя победа Кристины датируется апрелем 2022 года. Тогда на чемпионате России Резцова выиграла в масс-старте.

Потом биатлонистка ушла в декрет и пропустила сезон. После рождения второго ребёнка в марте 2023 года спортсменка сразу начала восстанавливать форму и преуспела в этом. Открыть сезон Резцова смогла уже в начале сентября, на летнем чемпионате страны. Там Кристина пробежала две гонки: завоевала серебро в эстафете (Кристина Резцова, Екатерина Носкова, Алина Кудисова, Елизавета Каплина) и стала 22-й в спринте.

На старте зимнего сезона Резцова также подавала большие надежды. В масс-старте на МЛКБ она замкнула топ-10, а в пасьюте – взяла бронзу. На первом этапе Кубка России она заняла четвёртое место в составе смешанной эстафеты (Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко).

Кристина Резцова Фото: РИА Новости

Второй этап турнира сложился для спортсменки гораздо лучше. В спринте Резцова завоевала серебро, проиграв 15,1 секунды победительнице Наталье Шевченко, а в пасьюте стала 10-й, хотя вполне могла быть выше, если бы не проблемы с обоймой. Да, форма Кристины неидеальна. Пока биатлонистка не может радовать невероятными скоростями, как два года тому назад, поэтому рассчитывать на высокие места она может лишь при хорошей стрельбе и минимуме промахов. Тем не менее даже в таком состоянии Резцова навязывала серьёзную борьбу лучшим биатлонисткам прошлого сезона. Так что золото на Кубке страны было лишь вопросом времени.

Первая победа

Ждать долго не пришлось. Всю свою мощь Кристина показала в масс-старте на втором этапе. С первых метров дистанции биатлонистка держалась в группе лидеров, этому помогали и хороший ход, и безупречная стрельба.

Первую ошибку Резцова допустила на третьем рубеже – она зашла на штрафной круг. Но соперницы тоже не отличались точной работой на стойке, поэтому Кристина смогла уйти на дистанцию второй в семи секундах от Анастасии Гришиной. Всего в 2,5 секунды от Резцовой бежала Екатерина Носкова, поэтому биатлонистке предстояло побороться за медаль.

По ходу последнего круга Резцова сумела приблизиться к Гришиной, а затем и обойти её на 0,5 секунды. Вплотную к лидерам приблизилась и Носкова. Всё решалось на последней стойке: Кристина отработала точно, Анастасия промазала один раз, а Екатерина – два. В итоге Резцова ушла лидером с комфортным преимуществом 13,6 секунды. На последнем круге соперницы сумели отыграть пару секунд, но создать угрозу золоту Кристины не получилось. Гришина финишировала второй в 11,6 секунды от победительницы, а Носкова – третьей с отставанием в 37 секунд.

С момента возвращения Резцова успела собрать три личных медали (золото, серебро и бронзу) и одно командное серебро. Такой старт явно показывает, что в текущем сезоне Кристина намерена рвать и метать.

Жаль, что соревноваться она может лишь на российских турнирах.