В женском Кубке мира по биатлону новый герой. Француженка забрала себе уже три золота!

Биатлон этой зимой не перестаёт удивлять, хотя тренды нового сезона уже можно сформулировать – информации для этого всё больше и больше.

Во-первых, сборная Германии в полном порядке.

Во-вторых, у норвежек удачно проходит смена поколений.

В-третьих, у сестёр Эберг пока не всё получается.

В-четвёртых, один из героев нового сезона – француженка Лу Жанмонно!

Все эти тенденции утвердила гонка преследования в Эстерсунде.

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Начнём с героя, с Лу Жанмонно. Два дня назад она стала первой на этом Кубке мира спортсменкой, завоевавшей две золотых медали. Первую добыла в смешанной эстафете, вторую – в спринте. А теперь есть и третья. Не сказать, что француженка провела какую-то феерическую гонку, скорее, выжала максимум из возможного. На старте у неё было преимущество чуть менее 10 секунд, позволявшее ей комфортно начать. На втором круге соперницы догнали Лу, но она держала скорость и, что важнее, безупречно стреляла. А потом ещё и в финальном спурте разобралась с Пройс. Молодец!

На протяжении почти всей дистанции вместе с Жанмонно шли ещё четыре девушки: Франциска Пройс и Ванесса Фойгт из Германии, а также Юни Арнеклейв и Ингрид Тандреволд из Норвегии. На первой стойке по разу промахнулись Пройс и Тандреволд, но немке сил и скорости хватило, чтобы уже после четвёртой стрельбы вновь включиться в борьбу за лидерство. Казалось, что она и победит, но сил у Жанмонно осталось побольше.

А схватку за третье место выиграла Фойгт. Она на последнем круге буквально расправилась с Арнеклейв – пробежала быстрее соперницы на 11 секунд.

Ванесса Фойгт Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Впрочем, норвежские болельщики, хоть и не увидели, как соотечественницы берут медали, вряд ли будут сильно горевать. Арнеклейв – четвёртая, Тандреволд – пятая, Кноттен – восьмая, а Йохансен – 17-я. Обновлённый состав сборной набирается опыта и показывает высокий потенциал.

Ну а у лидеров прошлого сезона пока до высот добраться не получается: Ханна Эберг с двумя промахами лишь шестая, а её сестра Эльвира с четырьмя – 10-я. Только-только приходит в себя и действующая обладательница Кубка мира Жулия Симон – у неё седьмое место при двух промахах. Это её лучший результат в личных гонках на старте Кубка мира – 2023/2024.

Пока Жулия – только 14-я в общем зачёте Кубка мира. А лучшую тройку составляют Франциска Пройс, Лу Жанмонно и Ванесса Фойгт.

Теперь девушки немного отдохнут, а 8 декабря стартуют в Хохфильцене.