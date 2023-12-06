«Я в шоке». Биатлонисты провели гонку на морозе, несмотря на отмену этапа Кубка России

Зима вновь внесла неприятные коррективы в биатлонный календарь. Из-за сильных морозов на Кубке России в Тюмени организаторы сперва перенесли спринты, а затем и вовсе отменили все гонки этапа.

Несмотря на это, часть биатлонистов всё-таки решила посоревноваться и устроила самый настоящий «морозный» масс-старт. Что из этого вышло?

Погодные коррективы

Изначально этап Кубка России в Тюмени должен был пройти с 7 по 10 декабря. В программу соревнований входили индивидуальные гонки, спринты и масс-старты. Из-за прогнозируемых морозов спринты, намеченные на 9 декабря, перенесли на 6-е число. Однако за пару часов до начала гонки температура была -23°С, что ниже разрешённых для проведения стартов -20°С.

В СБР долго думали, что же делать с соревнованиями. В итоге было принято решение об отмене не только спринтов, но и всего этапа.

«Уже -23°С, приняли решение не морозить спортсменов, – заявил вице‑президент СБР по проведению соревнований Иван Мелихов в эфире «Матч ТВ». – Мы всегда надеемся на лучшее, хотели провести гонки, но погода нам не позволила это сделать. Все живут по своим планам, некоторые команды остаются здесь, а некоторые едут домой, после чего — на Кубок Содружества в Уфу».

Тренер Артём Истомин заявил, что не хотел проведения гонок из-за угрозы здоровью спортсменов.

«Я, конечно, был против, чтобы проводить гонки в такую погоду. У нас есть опыт прошлого года, поэтому в этом году мы не хотим на те же грабли наступать. У наших спортсменов были проблемы со здоровьем. Я не хочу, чтобы это повторялось», – пояснил специалист.

Гонка на морозе

Но не все отнеслись к отмене этапа в Тюмени с радостью. Наставники Михаил Шашилов и Андрей Падин расстроились, что стартов не будет. Поэтому они решили провести собственную контрольную гонку – укороченный масс-старт.

«Мы сейчас проведём свой масс-старт, – заявил Шашилов «Матч ТВ». – Девчонки сами соизволили, они готовились к сегодняшнему старту. Побежит чисто наша группа, я никому ничего не объявлял. Прямо сегодня и побежим. А что? Мы же бегали в -35°С! Ничего страшного. Дамы сами сказали: «Хотим масс-старт». Будет четыре рубежа без штрафных кругов, дистанция укороченная. У нас со спортсменами есть диалог. Кто не хочет – не стартует. Шеллер, например, не стартует. А все остальные готовы как на праздник. Надо уважать мнение его величества спортсмена. Повлияет ли на здоровье? А как повлияет? Всего -23°С, ветра нет».

Михаил Шашилов Фото: РИА Новости

В итоге в контрольной гонке приняли участие спортсменки из группы Шашилова, а также Кирилл Бажин и Василий Томшин. Тренировочный старт «Матч ТВ» превратил в шоу: трансляцию пустили на телевидение, а Дмитрий Губерниев комментировал контрольный старт как важнейшую гонку.

Победительницей масс-старта стала Анастасия Шевченко, второе место заняла Тамара Дербушева, а третье – Ирина Казакевич.

«Могу сказать, что в Тюмени я была готова бежать, рвалась и готовилась. В Ханты‑Мансийске бежали не очень хорошо. Жаль, что не провели настоящие гонки, я была уверена в себе. Как чувствовала себя в контрольной гонке? На четвертом круге дышала очень глубоко, потому что гонка всё равно тяжелая, — заявила Шевченко после гонки. – Слëзы бежали, поэтому со спуска появился кусок льда около глаза. Некомфортно, но для этого и проводятся такие старты, чтобы практиковать холод и разные условия. Я первый раз побежала в маске. Могу сказать, что неплохо, где‑то можно глотнуть теплый воздух».

Тамаре Дербушевой же такие состязания очень понравились.

«Сегодня была веселая гонка, было интересно работать. Сзади Дмитрий Занин всё комментировал, я была в курсе событий. Немного все расстроились из‑за отмены этапа и решили сбегать свою короткую гонку, получилось весело», — пояснила она.

Вот только не все оценили проведение таких тренировочных гонок. Даниил Серохвостов был в шоке от небольшого состязания.

«Как отнесся к отмене гонок? Положительно. Хотелось бы пробежать, но довольно холодно в Тюмени. Контрольный масс-старт? Я в шоке. Хотелось бы матом сказать, но не буду (смеётся). Вместе с ними бежали Бажин и Томшин? Прикол какой‑то» – поделился своим мнением биатлонист.

Спортивный телеканал уже пообещал заплатить спортсменкам за эту гонку: победительница получит 30 тысяч рублей, а призёры – по 20 и 10 тысяч соответственно. Хоть какая-то компенсация отмены целого этапа.